¿Qué veo? Las nuevas series de Gary Oldman, Isla Fisher y Sam Heughan de Outlander

Gary Oldman en Slow Horses. Tirado en un sillón que tuvo mejores días, desayunando un cigarrillo y el resto de la bebida de la noche anterior, Jackson Lamb no exuda demasiada confianza en sus habilidades ni en su estado de salud. Sin embargo, el veterano espía tiene un pasado glorioso al servicio de su majestad que le consiguió, a pesar de sus muchos tropezones, el puesto de jefe de una de las oficinas del servicio secreto británico. Que la oficina en cuestión esté tan alejada de la acción, las investigaciones de importancia y las misiones heroicas que lleva el apodo de Slough, en honor del suburbio cercano, pero no precisamente parte de Londres, es parte esencial de la trama. Es allí -a donde van los agentes caídos en desgracia a hacer trabajo de escritorio hasta que el tedio o los modos de Lamb los expulsen- que llega River Cartwright (Jack Lowden) luego de arruinar una operación. Con ese humor asordinado que los ingleses dominan con soltura y un elenco extraordinario en el que se destaca Gary Oldman como el misantrópo Lamb, esta ficción también le presta atención a la complicada y peligrosa actualidad geopolítica. La aparición de Kristin Scott Thomas como Diana Taverner, la afilada jefa del servicio secreto que tiene un pasado en común con Lamb, completan un cuadro imperdible. Adaptada de una novela de Mark Herron por Will Smith (ninguna relación con el actor de cachetada fácil), uno de los guionistas de Veep y la excelente The Thick of It, Slow Horses es una de esas series en las que actor y relato encajan y se complementan a la perfección. Una temporada. Disponible en Apple TV+

Isla Fisher Amazon Prime Video

Isla Fisher en Wolf Like Me. La talentosa comediante australiana asume un considerable riesgo en esta serie que intenta equilibrar la comedia romántica con el drama familiar y el terror. La ficción de seis episodios comienza con Gary (interpretado con destreza por Josh Gad), un hombre de mediana edad que no logra salir de su duelo por la muerte de su esposa y al que los problemas emocionales de Emma (Ariel Donoghue), su hija de doce años, lo angustian y desconciertan. Ese complicado cuadro familiar es sacudido (literalmente) por la aparición de Mary (Fisher), una psicóloga que se dedica a escribir una columna de consejos y que es tan empática como excéntrica. A partir del lazo que establece con la adolescente, cada vez más inmersa en su confusión, y ese padre que trata, pero no sabe cómo comunicarse con ella, Mary revelará sus secretos más oscuros. La combinación de géneros y las excelentes actuaciones de Gad y la pequeña Donoghue además del talento de Fisher para la comedia física resultan en una ficción tan peculiar como las criaturas que las habitan. Una temporada. Disponible en Amazon Prime Video

Sam Heughan y Graham McTavish en Men in Kilts Star +

Sam Heughan en Men in Kilts. Uno de los mayores atractivos de Outlander, la serie de romance y fantasía que hace seis temporadas (disponibles en Star+) cosecha fanáticos alrededor del mundo, eran los bellos escenarios naturales de los capítulos que transcurrían en Escocia. Un elemento que se perdió a medida que la trama basada en las novelas de Diana Gabaldon trasladó la acción al sur de los Estados Unidos. Y aunque la serie siga grabándose en Escocia, ahora sus verdes praderas están maquilladas para parecerse a Carolina del Norte. Para compensar la pérdida de las Tierras Altas, el protagonista de la ficción, Sam Heughan, ideó una serie documental en la que recorre todos los rincones de su país junto a su colega Graham McTavish, su tío Dougal Mackenzie en la ficción. Con un genuino entusiasmo por compartir las bellezas naturales y culturales de Escocia, el dúo además hace gala de un vínculo tan cercano como cómico que diferencia al programa de otros ciclos de viaje. Para eso colaboran también las referencias visuales de Outlander, que dan paso a una aventura repleta de espectaculares paisajes, bebidas espirituosas y sí, hombres con el tradicional kilt. Una temporada. Disponible en Star+