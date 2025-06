Qué ver en FLOW, Apple TV+, MAX y Disney+: de Chespirito a la nueva ficción de Owen Wilson

Las principales señales streaming lanzan este mes una batería de series y películas

Martín Fernández Cruz

El mes de junio tiene preparado grandes sorpresas en materia de cine y series. Varios estrenos y el regreso del chef Carmy forman parte del menú de ficciones que llegarán a las plataformas streaming a lo largo del mes.

Viudas negras: p*tas y chorras (miniserie)

Malena Pichot y Pilar Gamboa protagonizan esta comedia negra sobre una mujer que quiere olvidar para siempre un pasado delictivo. Maru (Gamboa) tiene un estilo de vida muy costoso, y en el exclusivo barrio cerrado en el que vive, ella es alguien muy respetado. Claro que nadie sabe que durante su juventud, Maru fue una viuda negra que robó a todos los hombres que cayeron en sus garras. Maru contaba con la ayuda de Mica (Pichot), otra viuda negra con la que cometía varios de sus golpes. Varios años después, esos robos regresan para atormentar a la protagonista y poner en jaque su acomodado status quo. Por ese motivo es que la protagonista deberá desentrañar el misterio y enfrentarse a las consecuencias de un pasado que ahora llega para cobrarse el vuelto. El elenco de esta producción argentina de ocho episodios, lo completan otros importantes nombres como Fernanda Callejón, Monna Antonópulos, Marina Bellati, Minerva Casero, Alan Sabbagh, Julián Lucero, Georgina Barbarossa, Pachu Peña , Emilia Mazer, Benjamín Rojas, Julián Kartun y Esteban Prol, entre otros. Viudas negras: p*tas y chorras estrena durante junio, en FLOW y TNT.

Stick: el swing perfecto (primera temporada)

Esta cálida comedia protagonizada por Owen Wilson transcurre en el mundo del golf, un campo que aquí se convierte en el telón de fondo para una historia de redención. Wilson encarna a Pryce Hill, un exgolfista profesional que pudo tener el mundo a sus pies si no hubiera sido porque ese sueño murió de manera precipitada cuando él estaba en su mejor momento. Con la mochila de un éxito que no fue y un divorcio que lo dejó maltrecho, Pryce sobrevive como puede con su empleo como vendedor de artículos deportivos. Hasta que llega a su vida un joven llamado Santi (Peter Dager), que con apenas 17 años se perfila como una de las mayores promesas del golf. A partir de ese encuentro, Pryce intentará apadrinar al adolescente para lograr revancha en ese sueño que se le escapó de las manos: ser el golfista más importante de todos los tiempos.

Stick: el swing perfecto es una prometedora comedia, que interesará especialmente a los aficionados de este deporte, ya que aparecen varios golfistas conocidos, entre los que se destaca a Collin Morikawa, Keegan Bradley, Max Homa y Wyndam Clark. Estrena el 4 de junio por Apple TV+.

Chespirito: fue sin querer queriendo (miniserie)

Luego de varios años de producción, constantes reescrituras de guion y un cuidadoso proceso de casting, finalmente está todo listo para el estreno de la esperada biopic basada en la vida de Roberto Gómez Bolaños, también conocido como Chespirito. El creador de entrañables personajes como El chavo del 8 o el Chapulín colorado tuvo una vida atravesada por el éxito, pero también por muchas dificultades. Su amor por la televisión y su deseo por hacer reír a los espectadores, lo llevó a inventar personajes que se robaron el corazón primero de los mexicanos y luego del mundo. Y aunque Chespirito era amado por sus fans, eso no le impedía protagonizar discusiones con sus compañeros de elenco, como también tuvo varios sinsabores en su vida romántica. El éxito, las amarguras y todo eso que no se contó será revelado en el marco de esta miniserie de ocho episodios. Disponible a partir del 5 de junio en MAX.

Depredador: cazador de asesinos (película)

La franquicia de Depredador expande sus horizontes mediante este largometraje animado, que está integrado por tres relatos. El eje está puesto en la llegada de varios Depredadores a la Tierra, que en distintos períodos y países, se enfrentaron con humanos que les hicieron frente. De este modo, una poderosa guerrera vikinga, un ninja durante el Japón antiguo y un piloto Aliado en la Segunda Guerra Mundial, deberán hacerle frente a los sangrientos invasores que llegan desde el espacio para descuartizar a todos los humanos que se interpongan en su camino. Depredador: cazador de asesinos es un film violento en el que abundan los descuartizamientos y las luchas que hicieron de esta saga una de las más populares del cine. Este largometraje llega el 6 de junio a Disney+.

Echo Valley (película)

Un drama sobre la difícil relación de una madre con su hija, la incondicionalidad de ese vínculo y los límites que una mujer es capaz de cruzar por amor hacia su familia son los ejes de este film. La dinámica entre Kate (Julianne Moore) y su hija Claire (Sydney Sweeney) va de mal en peor. La joven es muy problemática y su madre no sabe ni cómo contenerla, ni cómo acercarse a ella. Hasta que una noche cambia todo, cuando Claire regresa a su casa en estado de shock y cubierta de la sangre de alguien más. A partir de ese instante, Kate intentará desentrañar qué le sucedió a ella, si la adolescente fue víctima o victimaria, y de qué modo puede protegerla de una situación que tendrá peligrosas consecuencias. En el camino, entre ambas mujeres surgen conflictos, pero también la firme decisión de una madre que hará lo que sea necesario con tal de preservar a su hija. Echo Valley estrena el 13 de junio en Apple TV+.

El oso (cuarta temporada)

¡Regresa el chef Carmy! El actor Jeremy Allen White vuelve a ponerse en la piel de su icónico personaje televisivo para una nueva tanda de episodios de esta ficción que combina drama con ingeniosos toques de humor. A pesar de los dolores de cabeza que le significa su entorno, el protagonista no deja de contar con la ayuda de Sydney (Ayo Edebiri), Richie (Ebon Moss- Bachrach) y todo el equipo de El Oso, el restaurante en el que transcurre la acción. Año a año, esta serie no deja de sumar seguidores y de acumular prestigiosos premios. Por este motivo es que la cuarta temporada significa no solo ser testigos de los nuevos problemas que deberá resolver Carmy, sino también comprobar si el piso de calidad de esta producción sigue tan alto como siempre. Disponible a partir del 25 de junio en Disney+.