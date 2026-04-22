En qué canal pasan Manchester City vs. Burnley por la Premier League 2025-2026 hoy

Este miércoles, desde las 16 (horario argentino), Burnley y Manchester City se enfrentan en un partido correspondiente a la fecha 34 de la Premier League 2025-2026. El encuentro, que cuenta con el arbitraje de Andy Madley, se disputa en el estadio Turf Moor y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN 2, como así también por streaming por intermedio de la plataforma Disney+ Premium. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

Los Vinotintos están cada vez más cerca del descenso al Championship, la segunda división del fútbol inglés. Están penúltimos con 20 puntos, a 13 de West Ham, el último que se salvaría hasta el momento, con 15 en juego. Vienen de perder 4 a 1 ante Nottingham Forest, como visitantes, por un hat-trick de Morgan Gibbs-White y un gol de Igor Jesús (Zian Flemming puso en ventaja parcial al equipo dirigido por Scott Parker).

Burnley comenzó ganando dos de los últimos tres partidos, pero luego perdió por goleada Mike Egerton - PA

El combinado citizen, por su parte, pelea mano a mano con Arsenal por el título. Hasta el momento se mantiene en el segundo lugar de la tabla de posiciones con 67 puntos, tres menos que su rival en este tramo final de la competencia, pero con un partido menos (adeuda su compromiso frente a Crystal Palace correspondiente a la fecha 31). En la última fecha derrotaron 2 a 1, justamente, a los Gunners, gracias a las anotaciones de Rayan Cherki y Erling Haaland (Kai Havertz empató transitoriamente para Arsenal).

Burnley vs. Manchester City: cómo ver online

El partido está programado para este miércoles a las 16 (horario argentino) en Burnley, Inglaterra, y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN 2, como así también por streaming por intermedio de la plataforma Disney+, en su plan Premium. Por su parte, quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, pueden sintonizar alguna de las señales directamente a través del cableoperador. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Manchester City corre con amplia ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este miércoles. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 1.17 contra los 19.00 que se repagan por un hipotético triunfo de Burnley. El empate en tiempo reglamentario, por su parte, cotiza cerca de 9.50.

Las casas de apuestas ponen a Manchester City como claro favorito al triunfo en el encuentro ante Burnley DARREN STAPLES - AFP

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