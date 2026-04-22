En qué canal pasan Manchester City vs. Burnley por la Premier League 2025-2026 hoy

El encuentro se disputa este miércoles a las 16 (horario argentino) en el estadio Turf Moor, con arbitraje de Andy Madley; pelean por objetivos diferentes
- 3 minutos de lectura'
Este miércoles, desde las 16 (horario argentino), Burnley y Manchester City se enfrentan en un partido correspondiente a la fecha 34 de la Premier League 2025-2026. El encuentro, que cuenta con el arbitraje de Andy Madley, se disputa en el estadio Turf Moor y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN 2, como así también por streaming por intermedio de la plataforma Disney+ Premium. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.
Los Vinotintos están cada vez más cerca del descenso al Championship, la segunda división del fútbol inglés. Están penúltimos con 20 puntos, a 13 de West Ham, el último que se salvaría hasta el momento, con 15 en juego. Vienen de perder 4 a 1 ante Nottingham Forest, como visitantes, por un hat-trick de Morgan Gibbs-White y un gol de Igor Jesús (Zian Flemming puso en ventaja parcial al equipo dirigido por Scott Parker).
El combinado citizen, por su parte, pelea mano a mano con Arsenal por el título. Hasta el momento se mantiene en el segundo lugar de la tabla de posiciones con 67 puntos, tres menos que su rival en este tramo final de la competencia, pero con un partido menos (adeuda su compromiso frente a Crystal Palace correspondiente a la fecha 31). En la última fecha derrotaron 2 a 1, justamente, a los Gunners, gracias a las anotaciones de Rayan Cherki y Erling Haaland (Kai Havertz empató transitoriamente para Arsenal).
Burnley vs. Manchester City: cómo ver online
El partido está programado para este miércoles a las 16 (horario argentino) en Burnley, Inglaterra, y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN 2, como así también por streaming por intermedio de la plataforma Disney+, en su plan Premium. Por su parte, quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, pueden sintonizar alguna de las señales directamente a través del cableoperador. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.
- ESPN 2.
- Disney+.
¿Qué dicen las apuestas?
En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Manchester City corre con amplia ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este miércoles. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 1.17 contra los 19.00 que se repagan por un hipotético triunfo de Burnley. El empate en tiempo reglamentario, por su parte, cotiza cerca de 9.50.
Posibles formaciones
- Burnley: Martin Dubravka; Kyle Walker, Maxime Estève, Hjalmar Ekdal, Quilindschy Hartman; Florentino Luis, James Ward-Prowse; Marcus Edwards, Lesley Ugochukwu, Jaidon Anthony; y Zian Flemming.
- Manchester City: Gianluigi Donnarumma; Matheus Nunes, Abdukodir Khusanov, Marc Guehi, Nico O’Reilly; Bernardo Silva, Nico González; Antoine Semenyo, Rayan Cherki, Jérémy Doku; y Erling Haaland.
Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
Otras noticias de Premier League
TV y streaming del miércoles. Juegan Manchester City, Atlético de Madrid, Barcelona y PSG, y el tenis en Madrid
Caída libre. Fue el campeón más improbable de la Premier League hace diez años y ahora descendió a tercera división
"Actuación inaceptable". Enzo Fernández fue a dar la cara ante los hinchas: Chelsea sufrió otra dura goleada en la Premier
- 1
Boca en la Copa Libertadores 2026: cuándo juega y cómo sigue el fixture
- 2
Nicolás Papasso, candidato a presidente de San Lorenzo: “Se terminó el tiempo de los millonarios salvadores, hay que gestionar bien”
- 3
Nico O’Reilly, el pequeño gigante que atrapa a Manchester City: “Es lateral, pero juega como un №9 que vale 150 millones”
- 4
Carlos Diez, la nueva joya de Real Madrid que puede jugar en la selección argentina