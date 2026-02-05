Romance, tragedia, boxeo y música: los lanzamientos en streaming más importantes de febrero

El mes llega cargado de importantes lanzamientos en Flow, Disney+, HBO Max y otras plataformas

Martín Fernández Cruz

El menú de febrero, en lo referido a los estrenos en plataformas streaming, no puede ser más variado. Ficciones, documentales y una esperada serie romántica integran el menú de producciones que llegan durante el transcurso de este mes a la pantalla hogareña.

Ella McCay: perfectamente imperfecta (película)

La talentosa Emma Mackey se pone al frente del nuevo film del director James L. Brooks (responsable de grandes títulos como La fuerza del cariño y Detrás de la noticia). En esta historia, la actriz compone a Ella, una astuta vicegobernadora que ante la dimisión del gobernador, debe ocupar su lugar durante un año, poniéndole el cuerpo a las chicanas políticas y a una serie de chantajes que buscan debilitar su poder. Pero McCay, sin miedo a enfrentarse a nadie, dará batalla e intentará imponerse a medida que aprende a resolver distintos conflictos personales

Sin lugar a dudas, una de las comedias más importantes de febrero, que en su elenco cuenta también con Jamie Lee Curtis, Rebecca Hall, Woody Harrelson y Kumail Nanjiani. Disponible a partir del 5 de febrero en Disney+.

Más que rivales (primera temporada)

Uno de los fenómenos más relevantes e inesperados de estos últimos meses es, sin lugar a dudas, Más que rivales. El relato transcurre en el mundo de hockey profesional, donde dos jugadores mantienen una tensa rivalidad que los lleva a chocar una y otra vez. Sin embargo, lejos del ojo público, ambos deportistas desarrollan una historia de amor que se prolongará a lo largo de varios años.

Los actores Hudson Williams y Connor Storrie son el motor de este apasionante relato hecho en Canadá que se convirtió en un verdadero suceso. Los contrastes entre los asuntos públicos y privados, los prejuicios, la ambición deportiva y los sentimientos más íntimos son la materia prima de este drama romántico que buscará en Argentina repetir el éxito que ya tuvo en otros tantos países. Disponible a partir del 6 de febrero en HBO Max.

El panadero y la bella (miniserie)

El panadero y la bella Captura

En esta ficción proveniente de la India, una modelo y un panadero son los ejes de una atípica saga de amor, en la que ellos intentarán oponerse a los mandatos familiares y sociales para vivir un sentimiento que los atraviesa.

Aira (Tina Shilpara) es una llamativa mujer que conoce de manera fortuita a Vijju (Santosh Sobhan), un joven que trabaja en una panadería. Llevados por la magia del momento, entre ambos surge una conexión que generará enojos y resquemores en sus respectivos entornos. Al momento de su estreno en su país natal, esta miniserie fue un verdadero éxito que en algunos medios llegó a ser caratulada como una suerte de Nothing Hill india. Disponible desde el 12 de febrero en Flow.

Love Story: John F. Kennedy Jr. y Carolyn Bessette (miniseries)

El inagotable Ryan Murphy (productor estrella responsable de American Horror Story y American Crime Story, entre muchísimas otras series) lanza una nueva antología que como su nombre lo indica, estará centrada en emblemáticas historias de amor. Y para la primera temporada, la dupla elegida es la de John F. Kennedy Jr. y Carolyn Bessette, ejes de un romance con trágico final que ganó una gigantesca estelaridad en los medios.

Paul Anthony Kelly y Sarah Pidgeon protagonizan este proyecto, en el que se retrata el impacto mediático que tuvo uno de los romances más publicitados del siglo XX. Junto a Pidgeon y Kelly, el elenco lo completan Grace Gummer, Naomi Watts, Alessandro Nivola, Leila George y Constance Zimmer. Estrena el 12 de octubre en Disney+.

Rey del ring (película)

El boxeador chileno Arturo Godoy tuvo una carrera notable a mediados del siglo XX, que lo llevó dos veces a pelear en los Estados Unidos por el título en la categoría peso pesado. Y esa es la historia que cuenta este film, en el que Marko Zaror se pone en la piel del púgil, en el momento en que viajó para pelear contra Joe Louis (Uriah Hall).

Dicho viaje se revelará que no solo es un gran paso profesional para Godoy, sino también para Leda (Fiorella Bottaioli), una mujer que intentará triunfar como bailarina en Broadway y que comienza con el protagonista una historia de amor. Aunque la aparición de un agente llamado Gabriel Meredith (Benjamín Vicuña) pronto pondrá en peligro no solo el romance entre Arturo y Leda, sino también sus respectivas carreras profesionales. Disponible a partir del 20 de febrero en Disney+.

El engaño (película)

A mediados del siglo XIX, los piratas surcaban los mares a su antojo. El hurto, los saqueos y la violencia eran sus cartas de presentación en un mundo que intentaba darles batalla (o peor aún, contratarlos). En ese contexto, una temida pirata conocida como Ercell “Bloody Mary” (Priyanka Chopra Jonas) decide darle la espalda a esa vida, para refugiarse en una isla remota junto a su familia y descansar luego de años dedicados a la aventura.

Pero el pasado no tarda en reaparecer, y lo hace a través del antiguo capitán de la heroína, un violento marinero llamado Connor (Karl Urban). A partir de ese momento, “Bloody Mary” deberá luchar contra su antiguo superior con el fin de proteger a su familia, en el marco de una aventura que llevará la acción a la tenebrosa Cueva del cráneo en la isla Caimán Brac. Disponible a partir del 25 de febrero en Prime Video.

Blossoms Shanghai (miniserie)

Finalmente llega a Argentina esta ficción estrenada en 2023, que aún permanecía inédita en el país. Se trata ni más ni menos que del primer proyecto televisivo del experimentado director chino Wong Kar Wai, quien cuenta aquí una impactante historia que se desarrolla en la Shanghai de los años noventa.

El protagonista es Ah Bao (Hu Ge), un joven que aspira a convertirse en un importante hombre de negocios dentro de un país en constante crecimiento. En un mar de poderosos empresarios y relaciones de negocios, Bao logra crecer paso a paso hasta posicionarse como un respetado referente del mercado. Claro que esa situación podría llegar a peligrar con la aparición de un ambicioso empresario llamado Qiang (Huang Jue) y una misteriosa mujer conocida como Li Li (Ma Yili). Disponible a partir del 26 de febrero, en MUBI.

Paul McCartney: Man on the Run (película)

Los documentales centrados en los Beatles jamás van a fatigar al público, cuyo interés por los Fab Four resulta inagotable. Este título, de hecho, decide hacer foco en uno de los miembros del mítico cuarteto, justo cuando el inolvidable cuarteto ya había quedado en la historia.

En Man On The Run se cuenta la historia de Paul McCartney después de la disolución de los Beatles, y no solo muestra cómo transcurrió la década posterior en la vida de esa figura sino también el lugar clave que ocupó Linda McCartney y el nacimiento de Wings. Con jugosos registros de época y entrevistas a personalidades clave como Sean Ono Lennon, Mick Jagger, y Mary y Stella McCartney, este imperdible documental explora uno de los momentos de mayor creatividad de uno de los músicos más relevantes del siglo XX. Disponible a partir del 27 de febrero en Prime Video.