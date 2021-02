Romances y corsés: cinco series de época para resistir hasta la segunda temporada de Bridgerton

Gracias al éxito de Bridgerton, la serie de Netflix producida por Shonda Rhimes, las historias de época están viviendo una nueva era dorada. Los espectadores del mundo entero se apasionaron por la adaptación de las novelas de Julia Quinn, al tiempo que las revistas de moda empezaron a registrar un fenómeno al que llamaron Regencycore, el estilo de vestimenta inspirado en la Regencia (1811-1820); por eso, tantos unos como otros ahora buscan ficciones similares que ayuden a pasar el tiempo hasta que se estrene la anunciada segunda temporada de la ficción. Para ellos, la buena noticia es que en las plataformas de streaming ya hay disponible una amplia oferta de romances, corsés y conflictos de clase.

Matthew Goode y Teresa Palmer en A Discovery of Witches: fantasía y romance en la era isabelina

De hecho, desde hoy, la señal OnDirecTV estrena los nuevos episodios de A Discovery of Witches, que también estará disponible en DirecTV Go. Basada en las novelas de Deborah Harkness, en su primera temporada esta serie contaba la historia de un amor condenado aun antes de comenzar. Como una suerte de Romeo y Julieta del mundo de los vampiros y las brujas, Matthew Claremont (Matthew Goode) y Diana Bishop (Teresa Palmer), se enamoraron a pesar de pertenecer a clanes rivales enfrentados durante siglos. Perseguidos por ello, el vampiro y la bruja decidieron utilizar los poderes de ella para viajar al pasado e intentar resolver esa mortal enemistad desde el comienzo.

Tráiler de Bridgerton, la nueva serie de Netflix

Así, la nueva temporada encuentra a los personajes en la Londres de la era isabelina buscando el libro sagrado que podría librarlos de la persecución que sufrían en el futuro y que, pronto comprenderán, también los acecha en el pasado. Como sucede en Bridgerton, uno de los elementos más atractivos del programa son las licencias dramáticas que se toma para modernizar su relato. Del mismo modo que lo hace Outlander (disponible en Netflix) hace cinco temporadas, A Discovery of Witches pone a su protagonista femenina en un lugar de poder e independencia que traspasa el tiempo y el espacio. Diana –como la Claire de Outlander–, es una mujer que no se resigna a las restricciones de la época a la que la trasladó su magia. Y así como Daphne en Bridgerton se resiste a ser apenas un adorno para su amado duque, Diana empieza a comprender que su interés académico por el pasado no alcanza para distraerla de las inclemencias de ser mujer en 1590. Esa misma línea narrativa es la que atraviesa a otras cuatro series que a pesar de transcurrir en diferentes eras, cada una con sus particularidades, comparten la fascinación por los usos, costumbres y personajes del pasado.

Elle Fanning en The Great

The Great. Creada por Tony McNamara, guionista de la película La favorita, esta serie –como sucedía en el film protagonizado por Olivia Colman– está protagonizada por un personaje verídico que aparece en el marco de una comedia desopilante. En este caso, la trama gira en torno a Catalina (Elle Fanning), la princesa alemana que llega a la corte rusa para casarse con el zar Pedro (Nicholas Hoult). Ilusionada con la vida de casada y el supuesto amor de su futuro marido, la joven rápidamente descubre que los cuentos de hadas son nada más que eso, cuentos, y que la vida en el palacio será mucho más complicada y mucho menos romántica de lo que soñaba. Entre intrigas políticas, disputas de poder y las excentricidades de su marido, más preocupado por divertirse que por gobernar, gracias a la interpretación de Fanning, Catalina comienza a hacer el recorrido que le ganará el nombre con el que pasó a la historia: la grande. Disponible en StarzPlay.

Dickinson

Dickinson. En la misma línea que The Great, este relato toma a una persona real, la poeta norteamericana Emily Dickinson, para construir una comedia a partir de los aspectos desconocidos de su vida. Inspirada por los escritos de Dickinson Alena Smith, la creadora de la serie, imaginó los detalles de su vida que nadie conoce. Con una mirada lúcida e innovadora que le hace justicia a su personaje central, la guionista utilizó el lenguaje y los modos de la actualidad pero los trasladó a la Massachusetts del siglo XIX. Los mandatos familiares y la rebeldía de una joven diferente a todas las demás y con un mundo interior lleno de palabras desesperadas por ser escritas asumen la forma de una comedia original y evocativa. Hailee Steinfeld, protagonista y productora, aparece como la mejor difusora del talento y el irreductible carácter de la legendaria escritora. Disponible en Apple TV+

Belgravia

Belgravia. Este drama histórico transcurre en el barrio del título que, como la describe uno de sus personajes, es “la centellante ciudad de los ricos” en Londres. Creada por Julian Fellowes (Downton Abbey) a partir de su propia novela, la ficción comienza hacia el final de las guerras napoleónicas y continúa en la Gran Bretaña victoriana. Con algunos años de diferencia, las familias en el centro del relato podrían ser vecinos de los Bridgerton y como ellos sus vidas transcurren entre los salones de la aristocracia, los secretos de origen y las diferencias sociales que los vuelven aun más complicados de revelar. Por un lado, están los Trenchard, ricos comerciantes con ambiciones de ser aceptados por la nobleza que los mira con desprecio al mismo tiempo que se aprovecha de su talento para los negocios. Entre ellos están los distinguidos condes de Brokenhurst, que cuando descubren la conexión entre ambas familias harán lo posible por mantener sus privilegios. Melodrama que también se ocupa de contar las historias de “los de abajo” con bastante más realismo del que Fellowes ensayó en Downton Abbey, Belgravia cuenta con un elenco de excepcionales actores británicos como Tom Wilkinson, el conde que busca proteger su legado. Disponible en DirecTV Go.

The Nevers

The Nevers. Si alguien pensaba que la tendencia instalada por Bridgerton sería pasajera, la confirmación de su segunda temporada despejó las dudas y el anuncio del estreno de esta nueva serie para abril confirmó que las historias de mujeres victorianas de armas tomar llegaron para quedarse. En el caso de The Nevers, creada por Joss Whedon que aun antes de la controversia que lo rodea ahora por sus supuestos maltratos en el set de Buffy, la cazavampiros, ya se había alejado del programa en su etapa de grabación, el relato de época se combina con la ciencia ficción. En los seis episodios que se estrenan por HBO en abril se contará la historia de un grupo de mujeres que en los últimos años de la era victoriana se ven afectadas por un misterioso evento cósmico que les concede habilidades supernaturales. Así la sociedad se dividirá entre quienes fueron “tocados” por el fenómeno, en su mayoría mujeres, y el resto. Las amigas Amalia (Laura Donnelly) y Penance (Ann Skelly) librarán muchas batallas para defender a otras mujeres como ellas de los enemigos que buscan aprovecharse sus poderes. Próximamente disponible por HBO.