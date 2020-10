Scarlett Johansson se convertirá en una mujer Frankenstein en Bride, una serie dirigida por Sebastián Lelio

Scarlett Johansson será la protagonista y una de las productoras de Bride, una nueva serie que está produciendo Apple TV+ y que contará con la dirección del realizador chileno Sebastián Lelio.

Medios estadounidenses señalaron que el cineasta ganador del Oscar por Una mujer maravillosa será el encargado de dar forma al guion en colaboración con Lauren Schuker Blum y Rebecca Angelo.

El argumento girará en torno a la historia de una mujer creada, como en el relato de Frankenstein, para ser la esposa ideal de un singular empresario. Sin embargo, la protagonista se rebelará contra su creador y saldrá al mundo exterior para tratar de encontrar una identidad. En este proceso, huirá de su existencia confinada y se enfrentará a un mundo que la ve como un monstruo.

Por el momento, Johansson es el único miembro del reparto confirmado. Bride es uno de los proyectos que forma parte del acuerdo entre Apple y A24, que también incluye En las rocas, de Sofia Coppola, y The Sky Is Everywhere, con Cherry Jones y Jason Segel.

Sebastián Lelio saltó a la fama gracias a Una mujer fantástica y ha dirigido títulos como Desobediencia y Gloria. Johansson, por su parte, volverá al Universo Cinematográfico de Marvel en 2021 con La Viuda Negra. Actualmente está rodando Sing 2, película de animación en la que pone voz al personaje de Ash.

