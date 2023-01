Series de enero: qué ver en Paramount+, Star+, HBO Max y más

Cuáles son los títulos más relevantes del primer mes de este nuevo año; entre ellas se destaca el western 1923, con Harrison Ford y Helen Mirren; el documental El comandante Fort y la adaptación del exitoso videojuego The Last of Us

Comienza 2023, y durante enero llegarán a las plataformas de streaming varios lanzamientos a los que vale la pena prestar atención. Un western televisivo protagonizado por Harrison Ford, la esperada adaptación de un popular videojuego y un documental centrado en una gran celebridad argentina son algunas de las propuestas más atractivas para este mes.

Las cosas que no nos dijimos (miniserie)

Luego de protagonizar Un asunto privado, el actor Jean Reno se pone al frente de una nueva miniserie. En Las cosas que no nos dijimos, el intérprete francés compone a Michel, un padre que nunca logró tener una relación fluida con su hija Julia (Alexandra María Lara). Y cuando ella está a punto de casarse, recibe una noticia muy triste, y es la muerte de su papá. A partir de esa premisa, esta tragicomedia explora de forma muy original el qué significa despedir a un familiar, y qué recuerdo deja alguien que en vida, no hizo más que complicar la existencia de sus seres queridos.

A medida que Julia acepta esa muerte e intenta seguir adelante con sus planes nupciales, un último regalo de su padre terminará por complicarlo todo. Sorpresivamente, la mujer recibe un androide cuyo aspecto es idéntico al de Michel, y no solo eso, sino que el robot también conserva los recuerdos del fallecido. De esa forma y gracias a la presencia del androide, Julia intentará resolver los conflictos a los que no pudo ponerles un punto final, cuando su padre aún vivía. Las cosas que no nos dijimos es un drama con muchos toques de comedia, que toma un elemento de ciencia ficción para profundizar en una historia muy humana.

La miniserie ya se encuentra disponible en Lionsgate+

The Last of Us (primera temporada)

En junio de 2013, el mundo de los video juegos recibió a un título destinado a convertirse en un verdadero clásico. The Last of Us presentaba la historia de un hombre adulto y una niña que en un futuro dominado por unas criaturas similares a los zombis y otros monstruos, debían atravesar el país para investigar una posible cura al mal que había diezmado a la humanidad. Joel es un adulto huraño que carga con el dolor de la muerte de su hija, y Ellie es una preadolescente que podría ser la llave para un futuro mejor, y si bien ambos no confían el uno en el otro, en el transcurso del viaje establecerán un vínculo de mucho respecto, afecto y confianza.

Con el paso de los años, la popularidad del juego creció merecidamente, hasta el punto de de recibir una adaptación por parte de HBO. De ese modo, Craig Mazin (showrunner de Chernobyl) y el creador del juego, Neil Druckmann, unieron fuerzas para convertir en una serie ese ambicioso video juego. Pedro Pascal y Bella Ramsey se ponen en la piel de la dupla central, para sumergirse en un aterrador viaje por Estados Unidos, en el que no solo se enfrentarán a toda clase de criaturas, sino también a peligrosas bandas de sobrevivientes. Con música de Gustavo Santaolalla (también responsable de musicalizar el juego), The Last of Us se perfila no solo como uno de los imperdibles del mes, sino también del año.

La primera temporada estrena por HBO Max, el domingo 15 de enero.

Bienvenidos al Wrexham (primera temporada)

Este título parte de una historia que bien podría ser de ficción, aunque es absolutamente real. En 2020, el grupo de dueños del club de fútbol Wrexham (también conocido como “Los dragones rojos”), deciden poner en venta ese equipo. Se trata de un cuadro muy chico, oriundo de la ciudad homónima galesa, un lugar de clase trabajadora, y que no suele tener demasiado protagonismo en los medios. Y si bien hasta ahí no hay nada muy novedoso, la sorpresa es mayor cuando quienes terminan por comprar el equipo son Rob McElhenney y Ryan Reynolds, dos estrellas de renombre en Hollywood. De esa manera, ambos se proponen un objetivo claro: hacer que el equipo llegue a la Premier League, y establecer un modelo de negocio viable, alrededor de ese club que el público apenas conoce. Con todo listo, la dupla decide entonces filmar un documental centrado en ese emprendimiento.

Algunos medios coincidieron en que Bienvenidos al Wrexhman es una suerte de Ted Lasso pero en clave documental, con Reynolds y McElhenney haciendo malabares para llevar al triunfo a un equipo muy chico, sin tener demasiados conocimientos sobre el mundo del deporte. Se trata de una propuesta atípica, y una nueva forma de acercarse al fútbol, a través de dos figuras muy ajenas a ese folclore.

Bienvenidos al Wrexham estará disponible a partir del 18 de enero por Star+

El comandante Fort (miniserie documental)

Ricardo Fort fue mucho más que un mediático. El empresario del rubro del chocolate, devenido en figura clave del espectáculo argentino, se convirtió a fuerza de carisma en uno de los grandes personajes del entretenimiento de los últimos años. Fort buscaba la fama, y su presencia resultaba magnética en la pantalla. Por ese motivo, el público argentino se enamoró de esa figura imposible de calificar.

Artista para algunos, personalidad excéntrica para otros, Fort no pasó desapercibido y su legado aún es palpable en un sector de la cultura popular argentina. Y la miniserie documental El comandante Fort profundiza entonces en la ineludible huella que dejó Ricardo, en lo que se vio en la TV, pero también en aquello que le sucedía cuando las luces de los reflectores se apagaban. A lo largo de cuatro episodios, esta producción cuenta con una generosa cantidad de testimonios de familiares y amigos, entre los que se destacan la presencia de sus hijos, Felipe y Marta, también de su hermano Eduardo, y sobre todo de quien fue su pareja y gran compañero, Gustavo Martínez. Una miniserie imperdible para comprender el valor de Ricardo Fort y por qué su presencia pateó el tablero para siempre, en lo referido al mundo de la televisión y el entretenimiento.

El comandante Fort estará disponible a partir del 25 de enero, por Star+

1923 (primera temporada)

El universo de Yellowstone, la popular serie protagonizada por Kevin Costner, no deja de expandirse, y luego de un exitoso spin off titulado 1883, ahora se agrega una segunda ficción satélite llamada 1923. Aquí los protagonistas son Harrison Ford y Helen Mirren, quienes interpretan a Jacob y Cara Dutton respectivamente, un matrimonio que a principios del siglo XX se instalan en la zona rural de Montana. En ese inhóspito lugar, la pareja deberá lidiar con todo tipo de conflictos: la ley seca, una realidad económica cambiante y peligrosos clanes familiares.

Si bien no es la primera vez que Ford actúa en televisión, 1923 sí marca su llegada a la pantalla chica en un rol protagónico, acompañado de otro gran nombre que no suele verse en televisión, como es el de Helen Mirren. Este título contará con dos temporadas de ocho episodios cada una, y el elenco lo completan Brandon Sklenar, Darren Mann, Michelle Randolph, James Badge y Marley Shelton. Solamente por los nombres de sus dos estrellas principales, 1923 es cita obligatoria durante el mes de enero, y aunque la historia se ambiente en el amplio universo de Yellowstone, creado por Taylor Sheridan, cualquier espectador puede acercarse a esta propuesta y disfrutar de un notable western televisivo.

1923 llega a la pantalla de Paramount+ el próximo 29 de enero