The Good Place. Cuando se anunció que la cuarta sería la última temporada de esta comedia creada por Mike Schur ( Parks & Recreation) muchos pensaron que tal vez la decisión era un poco apresurada. Sin embargo, después de ver el episodio que le puso punto final a la historia protagonizada por Kristen Bell y Ted Danson, no quedan dudas de que la despedida tenía que ser exactamente así. Gracioso, inteligente y emotivo el capítulo resumió todo lo mejor de la serie que utilizó conceptos de la filosofía, la cultura popular y las religiones para volver sobre un tema favorito de las sitcoms: la amistad. Claro que el modo en que se cuenta la misma historia en esta comedia es tan única y original que hay que evitar los spoilers para que los afortunados que todavía no la vieron ahora tengan la oportunidad de disfrutarla completa. 4 temporadas. Disponible en Netflix.

Curb your Enthusiasm

Curb Your Enthusiasm. ¿Se puede hacer humor con temas raciales, de género y diversidad sexual? ¿Está el humor demasiado encorsetado por la corrección política y la cultura de la "cancelación"? Como respuesta al debate se recomienda ver el tercer episodio de la décima temporada de esta serie. De hecho, se recomienda ver los tres capítulos disponibles hasta ahora. Larry David, el creador de la comedia, sabe que los laureles que consiguió por haber escrito y producido Seinfeld, le dan más posibilidades de apuntar a temas polémicos que a sus colegas cómicos. Y también sabe que el personaje Larry David, ese misántropo colérico y rencoroso, es el vehículo perfecto para expresar su desprecio por cualquier tipo de autocensura o los excesos de los bien pensantes. En el episodio en cuestión, "Artificial Fruit", David se ríe y hace reír a todos con el acoso sexual, la transfobia y el castellano. Si, parte del episodio es una oda al ceceo y un homenaje a los Los tres chiflados. 10 temporadas. Disponible en HBO/HBO Go.

Señoras del (H)AMPA

Señoras del (H) AMPA. El juego de palabras en el título de esta comedia española hace referencia a la Asociación de Madres y Padres de Alumnos, el modo en que se llama en España a las cooperadoras de padres de la escuela. Es en ese grupo que se conocen Mayte Soldevilla ( Toni Acosta) y Elvira Navarro (Marta Belenguer). Una es una madre separada con dos hijos que apenas llega a fin de mes y hace malabares con el dinero que gana vendiendo unas multiprocesadoras tan sofisticadas que vienen con un botón demasiado complicado para utilizar. Y que se pueden convertir en arma letal. Especialmente cuando Elvira, la rica, pedante y despreciativa madre de familia que utiliza sus problemas de salud (está en silla de ruedas), para manipular a quién se le ponga enfrente. Hasta que en un confuso episodio Mayte y sus amigas Lourdes (Malena Alterio), Amparo (Mamen García) y Virginia (Nuria Herrero), la asesinan. Una comedia de humor negro y pinceladas-algo gruesas-, de feminismos, esta serie sube la apuesta a los que se ríen del grupo de mamis del WhatsApp. 1 temporada disponible en Ondirectv/ Directv Go.