Seinfeld: una guía con los mejores 10 capítulos de la serie

El pasado 5 de julio se cumplieron diez años del estreno en los Estados Unidos de Seinfeld , una de las sitcoms más importantes en la historia de la televisión. El mal llamado "show sobre la nada" (sus creadores, Jerry Seinfeld y Larry David , aún odian ese apodo) se prolongó a lo largo de nueve temporadas hasta el 14 de mayo de 1998. Luego de un debut marcado por la desconfianza de los ejecutivos de la emisora, la ficción poco a poco ganó una sólida base de fans hasta convertirse en el gran tanque de la cadena NBC.

A lo largo de las 180 entregas que duró, el programa atravesó numerosas etapas. Desde un estilo inicial marcado por los roces de la vida cotidiana, pasando por un muestrario de ásperas anécdotas basadas en situaciones reales, hasta llegar a un humor anarquista, el show demostró una originalidad que aún hoy resulta insuperable. Por ese motivo, y para aquellos espectadores que quieren sumergirse en el mundo de Seinfeld (o para quienes ya la vieron y quieren revisitar sus grandes momentos), a continuación una lista con los episodios que mejor representan las muchas etapas que atravesó esta enorme sitcom, que se puede ver on demand por Amazon Prime Video .

1."The Deal" (Episodio 9, temporada 2): Jerry y Elaine ( Julia Louis Dreyfus ) se llevan mejor como amigos que como pareja. Los ejecutivos de la NBC siempre le insistieron a Larry David con que ambos volvieran a tener un vínculo romántico, pero él se negaba tajantemente. Y lo más cerca que estuvieron de retomar su relación, fue este episodio en el que llegan a un acuerdo para combinar sexo y amistad.

2. "The Parking Garage" (E 6, T 3): una anécdota que a todos les sucedió alguna vez, y que aquí se transforma en un capítulo entero. Los protagonistas olvidan el lugar en el que estacionaron su auto en un garage de shopping, y a lo largo de 22 minutos intentan encontrarlo. Un episodio de esos que Larry David amaba y que da cuenta del original estilo del guionista. "The Parking Garage" es ideal para maridar con "The Chinese Restaurant", otro clásico s einfeldiano sobre lo mucho que puede surgir a partir de una anécdota (casi) insignificante.

3. "The Contest" (E 11, T 4): este capítulo marcó un antes y un después en la historia de la ficción y fue clave en la construcción del mito Seinfeld. Los protagonistas hacen una apuesta sobre cuánto aguantan, parafraseando a la madre de George (Jason Alexander), "sin tratar a su cuerpo como un parque de diversiones".

4. "The Puffy Shirt" (E 2, T 5): un guionista de la serie recordó lo difícil que fue tener una novia que hablaba tan bajito, que sus palabras eran casi imperceptibles. Y esa idea se transformó en un episodio brillante, en el que Jerry acepta lucir una absurda camisa por pedido de una pareja de Kramer (Michael Richards).

5. "The Soup Nazi" (E 6, T7): solo necesitó un capítulo para convertirse en uno de los secundarios más notables de la serie. "El nazi de la sopa" es un sopero que prepara grandes platos, pero cuyo régimen de conducta es tan estricto, que se cansa de echar clientes de su local. Los personajes no tardan en chocar con él, hasta que Elaine encuentra su punto débil. Por cierto, el sopero existe, se llama Ali "Al" Yeganeh y aún conserva su local en Midtown Manhattan.

6. "The Sponge" (E 9, T 7): uno de los grandes ingredientes del show, era el modo en el que retrataban a Elaine, la mujer del grupo. Para ella no había historias delicadas ni románticas, sino que su personaje atravesaba los mismos dilemas que sus pares masculinos. Y una de sus mayores encrucijadas surgió cuando descubrió que su método anticonceptivo predilecto estaba a punto de dejar de fabricarse, motivo que la lleva a elegir con mucho cuidado a sus ocasionales compañeros.

7. "The Rye" (E 11, T 7): si uno compra un postre para una cena en casa ajena y los huéspedes no lo sirven, ¿corresponde llevárselo de nuevo a casa? Ese es un dilema que, según Seinfeld, vale la pena debatir en un episodio que encuentra en su mejor momento a Jerry Stiller y Estelle Harris (encargados de personificar a los padres de George).

8. "The Bizarro Jerry" (E 3, T 8): cuando en la séptima temporada Larry David abandonó su puesto de showrunner, Jerry ocupó su lugar y le dio al show un estilo renovado. Y entre los muchos caprichos que pudo darse como capitán hubo uno en el que homenajeó a su amado Superman, coordinando un capítulo que presentó las versiones bizarras de Jerry, George y Kramer ( spoiler alert: son buena gente).

9. "The Merv Griffin Show" (E 6, T 9): una mujer tiene una colección de muñecos vintage, y Jerry sostiene una relación con ella solo para jugar con unos viejos G.I.Joe. Si eso es moralmente reprobable o no a la serie no le importa tanto como el disfrute de reencontrarse con los juguetes de la infancia.

10. "The Puerto Rican Day" (E 20, T 9): el año final del show, lejos de mostrar agotamiento creativo fue quizá el mejor de toda su trayectoria. Homenajes a Harold Pinter, a los videojuegos clásicos y una oda a los encantos de la manteca fueron algunos de los inesperados temas de la temporada. En ese marco, "The Puerto Rican Day" es el último episodio temático de la ficción, en el que los personajes centrales viven mil torturas a lo largo de un desfile eterno. Esta trama fue una carta de amor al espíritu inicial de la serie y a esos capítulos con los que Larry David impuso un estilo que hizo de Seinfeld la gran sitcom de todos los tiempos.

