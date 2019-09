The Righteous Gemstone, una comedia repleta de personajes absurdos y graciosamente ridículos

Natalia Trzenko 6 de septiembre de 2019

Si te gustó Arrested Development... Puede que a los más fervientes fanáticos de Arrested Development, la comedia creada por Mitchell Hurwitz el desenlace de las últimas temporadas que se vieron por Netflix les haya dejado un sabor algo amargo. Sin embargo, los desaciertos del final no borran su brillante comienzo. Aquellos episodios que gracias al narrador con la voz de Ron Howard nos permitieron conocer a la familia Bluth en toda su gloriosa disfuncionalidad. Con una estructura inteligente y unos personajes inolvidables interpretados por fantásticos actores como Jason Bateman, Michael Cera, Jessica Walter, Will Arnett, Tony Hale y Jeffrey Tambor, entre otros, la serie resiste el paso del tiempo. 5 temporadas. Disponibles en Netflix.

Te va a gustar The Righteous Gemstones. Cuando el creador de una serie es también su protagonista y director, el espectador sabe que cada una de las escenas de la ficción tendrá su marca y estilo. Algo que sin duda sucede en The Righteous Gemstone, la nueva comedia de HBO creada por Danny McBride. El actor y guionista que ya había hecho Vice Principal y Eastbound & Down para el canal premium esta vez utiliza su particular humor para contar la historia de una familia diferente a todas. Los Gemstone, comandados con mano de hierro por el patriarca Eli (John Goodman), un pastor evangelista que lidera una comunidad de feligreses multitudinaria y inmensamente rentable. Ostentosos, manipuladores y celosos los tres hijos de Eli, Jesse (McBride), Kelvin (Adam Devine) y Judy (Edi Patterson), se disputan el futuro de la empresa/iglesia que creen es su derecho divino. Repleta de personajes graciosos y originales- como el inolvidable ex satanista amigo de Kelvin convertido en fiel seguidor de la prédica de Eli- The Righteous Gemstone apunta y acierta al señalar los costados más absurdos del cruce entre la fe y los negocios . 1 temporada. Disponible en HBO/HBO Go/ Directv Go/Flow.

Si te gustó A Discovery of Witches... Basada en la trilogía literaria creada por la escritora Deborah Harkness, esta serie de fantasía imagina un mundo muy parecido al nuestro con la diferencia que en la ficción los humanos comparten la Tierra con criaturas supuestamente de leyenda como vampiros, brujas y demonios. Con sus propias reglas de convivencia los poderosos mantienen un inestable equilibrio que empieza a resquebrajarse cuando Diana, una bruja que no acepta sus poderes, se involucra con Matthew, un seductor vampiro. Una temporada. Disponible en DirecTV Go.

Te va a gustar Carnival Row. Una fantasía que es también una alegoría sobre la guerra, el conflicto siempre creciente de la inmigración y la xenofobia reinante en el mundo actual, esta serie creada por Travis Beacham, guionista de Titanes del Pacífico, suma géneros de escena en escena. Lo sorprendente es que lejos de resultar en un pastiche indigerible, la serie se transforma en una experiencia entretenida e intrigante. Especialmente por el mundo construido en detalle desde los guiones a la puesta en escena que sugiere una estética victoriana y toma muchas imágenes del steampunk. Se trata de un universo en el que una poderosa ciudad estado con ambiciones colonialistas, El Burgo, declara una guerra contra El pacto, una fuerza enemiga que arrasa con todo lo que encuentra a su paso, incluida la tierra mágica de Tirnanog dónde habitan hadas, licántropos, centauros y faunos. Obligados a escapar, los seres de cuento se transformarán en desesperados refugiados obligados a la servidumbre de El burgo y más precisamente en el Carnival Row del título al que llegará Vignette Stonemoss (Cara Delevingne) sin saber que Rycroft Philostrate (Orlando Bloom), el soldado del que se enamoró durante la guerra sigue vivo. 1 temporada. Disponible en Amazon Prime Video.