Succession: confirman que la cuarta temporada del drama de HBO será la final

escuchar

Desde su estreno en 2018, Succession se convirtió rápidamente en uno de los dramas más celebrados de la televisión. El eje de la historia está puesto en un importante multimedio de noticias, dirigido con mano de hierro por Logan Roy (Brian Cox), y las innumerables luchas de poder entre él, sus hijos y competidores.

A lo largo de tres temporadas, el drama de HBO ganó numerosos premios y tanto el público como el periodismo especializado esperan con ansiedad los nuevos episodios. Por ese motivo, fue una verdadera sorpresa la confirmación de que la cuarta entrega de la serie, que se estrenará el próximo 26 de marzo, será la última.

En el marco de una entrevista con el The New Yorker, el creador de la serie, Jesse Armstrong, confirmó que la ficción culminará este año. Al respecto, detalló: “Ha sido un poco tortuoso (...), y en el mismo título, Sucesión, ya hay una promesa. Yo nunca pensé que esto fuera a durar para siempre”. Más adelante, confesó que la decisión de ponerle un punto final a la serie no fue fácil: “Me siento triste, y tengo esa sensación de que la fiesta llegó a su fin, y que todos formamos parte de un gran proyecto. De acá en adelante, imagino que voy a sentirme un poco solo, y que voy a andar por las calles de Londres preguntándome qué demonios hice. Es más, puede que llame a los medios en unos seis meses para preguntarles si creen que la gente está lista para un reboot”.

Creada por Armstrong, Succession explora temas de poder y dinámicas familiares a través de los ojos del patriarca Logan Roy y sus cuatro hijos adultos, Kendall (Jeremy Strong), Siobhan (Sarah Snook), Roman (Kieran Culkin) y Connor (Alan Ruck). En la nueva temporada, la venta del conglomerado de medios Waystar Royco al visionario tecnológico Lukas Matsson (Alexander Skarsgård) se acerca cada vez más. La perspectiva de esta transacción provoca angustia existencial y división entre los Roy mientras anticipan cómo será su vida una vez que su peso cultural y político se vea fuertemente reducido.

Succession HBO

En la cuarta temporada se suman nuevas caras a la ficción. Entre los muchos ingresos se destacan Annabeth Gish, Adam Godley, Eili Harboe y Johannes Haukur Jóhannesson.

Entre otros galardones, las primeras tres temporadas de Succession han ganado 13 Emmys -de un total de 48 nominaciones-, incluyendo Mejor serie dramática por la segunda y tercera temporadas.

La cuarta temporada de Succession comenzará el 26 de marzo

LA NACION

Temas HBO Max