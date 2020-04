Tales from the Loop, la nueva serie de Amazon

Rebecca Hall en Tales from the Loop, la serie antológica de Amazon sobre una localidad donde ocurren los fenómenos más extraños y fascinantes

6 de abril de 2020

Tales from the Loop (Estados Unidos, 2020). Creador: Nathaniel Halpern. Elenco: Rebecca Hall, Jonathan Pryce, Paul Schneider, Daniel Zolghadri, Duncan Joiner, Nicole Law, Jane Alexander, Tyler Barnhardt. Disponible en: Amazon Prime Video. Nuestra opinión: muy buena.

Russ Willard ( Jonathan Pryce ) es el fundador The Loop, un misterioso centro de experimentos científicos ubicado en un pequeño pueblo de Ohio. Enterrado bajo tierra, The Loop funciona como el corazón de la comunidad, donde trabajan la mayoría de sus habitantes sin saber del todo qué es lo que hacen allí. Willard es un poco científico y otro poco mago; les habla a los espectadores como a sus colaboradores con esa aparente franqueza que guarda bajo la manga alguna revelación. Alrededor de The Loop ocurren cosas extrañas; hay infinitos dispositivos mecánicos, robots de vieja tecnología, un centro energético y muchos tableros con fórmulas y extraños cálculos. Es allí donde se originan las cosas más raras y fascinantes.

Inspirada en los diseños visuales del sueco Simon Stålenhag y creada por Nathaniel Halpern (guionista de Legion y Outcast ), Tales from The Loop es una experiencia extraña para el streaming, concentrada en una narrativa pausada y sostenida en una búsqueda estética que se piensa como ventana a un estado espiritual. Cada episodio explora la vida de alguno de los habitantes de ese pueblo marcado por la existencia de The Loop. Por ello la estructura tiene algo de las series de antología, enredando las vidas individuales a partir de lo que esa maquinaria escondida y sus secretos develan a cuenta gotas. La apariencia del pueblo recuerda a la ciudad de Twin Peaks imaginada por David Lynch, una especie de fachada apacible que esconde enigmas de proporciones desconocidas.

Bajo la cáscara de la ciencia ficción existencial, Tales from the Loop explora los vínculos humanos, desde el miedo a la soledad, el deseo de ser otro, la angustia por la muerte, las marcas del abandono. Y es esa misma ambición la que motiva que cada pequeña fábula pueda encontrar el tono o extraviarlo, de acuerdo a la empatía que generen los personajes y sus interrogantes. Esa extrañeza que incluye un tiempo circular, que hace convivir un aparente presente en los tempranos años 80 con tiempos anteriores y vidas pasadas, fija la clave del recorrido que propone al espectador, alejado de cualquier respuesta impactante y más cercano al lento descubrimiento de hallazgos sencillos.

"Hacer posible lo imposible" es la vocación de The Loop, como le cuenta Russ a su nieto. En esa cornisa de imposibilidad, la serie también se propone maravillarnos con muy poco, con una mirada atenta y extasiada sobre las pequeñas cosas, sobre las vidas de esos habitantes comunes en ese tiempo cualquiera. Lo que puede parecer una promesa rota respecto a la gran revelación es en realidad su mejor logro.