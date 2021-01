Ten Percent: lo que hay que saber de la última temporada de la serie de Netflix

Jean Reno en los nuevos episodios de Ten Percent Crédito: Netflix

"Las series van a matar al cine", dice Arlette, la veterana representante de la agencia de actores en el centro de la trama de Ten Percent, una serie que en su cuarta y última temporada más que matar al cine francés lo celebra con humor, ingenio y unos invitados especiales que saben cómo reírse de sí mismos. Así, en los seis episodios finales, que estarán disponibles desde hoy en Netflix el grupo de agentes se cruzará con algunos de los actores más reconocidos del cine francés y tendrán que solucionar sus problemas personales mientras, una vez más, su trabajo está en peligro. La historia que comenzó cuando el dueño de ASK, una de las agencias de artistas más longevas y reconocidas de París, murió y dejó a su equipo al borde del desastre, repite la exitosa fórmula narrativa en los capítulos de despedida.

Los agentes nuevamente en problemas Crédito: Netflix

Dónde los dejamos. En el último episodio de la tercera temporada, Andréa (Camille Cotin), la ambiciosa agente principal quedó a cargo de la dirección general luego de que se descubriera la traición de su colega y rival Mathias (Thibault de Montalembert). La vida personal de ambos estaba en un punto de quiebre: Andrea tiene que aprender a equilibrar su profesión con la familia que formó con Colette (Ophélia Kolb) y su beba recién nacida, mientras que Mathias va camino a un divorcio y a un nuevo comienzo con su amante y secretaria Noémi (Lore Calamy). Además, Sofia (Stéfi Celma), la recepcionista y novel actriz se enteraba que había sido nominada a un premio César como revelación.

Cómo están ahora. La nueva temporada comienza pocos meses después de los sucesos del último episodio. La ceremonia de los César se acerca, Andréa atraviesa dificultades para hacer de la agencia un negocio rentable, Gabriel (Grégory Montel), tiene nueva novia y los ex asistentes Camille (Fanny Sidney) y Hervé (Nicolas Maury) se afirman como agentes de ASK. Sofia empieza a pensar si la actuación es su verdadero camino. Y la gran incógnita claro, es Mathias y qué sucederá con todos sus representados. ¿Lo seguirán si se integra a Starmedia, la competencia directa de ASK? ¿O sus planes sacudirán una vez más a los trabajadores agentes, que dan su tiempo y buena parte de su paz mental para mantener contentos a sus célebres representados?

Sigourney Weaver, una heroina de acción suelta en París Crédito: Netflix

Los famosos de turno. Con la altísima vara que estableció la serie francesa en sus primeras tres temporadas, en las que cada uno de los episodios giraba en torno a actores como Nathalie Baye (que hace una graciosa aparición en los nuevos capítulos), Cécile de France, Isabelle Adjani, Monica Bellucci, Juliette Binoche, Jean Dujardin y la magnífica Isabelle Huppert, entre otros, el final tenía que estar igual de "estrellado". Y así resultó: sin revelar demasiado de la trama se puede adelantar que en los nuevos episodios aparecerán Charlotte Gainsbourg, Sandrine Kiberlain, Sigourney Weaver -sí, esa Sigourney Weaver-, Jean Reno y hasta Tony Parker, el basquetbolista que según el programa, luego de retirarse de la NBA, se prepara para interpretar a Otelo en el teatro.

El basquetbolista francés Tony Parker hace una aparición en la última temporada Crédito: Netflix

La Ciudad Luz. Uno de los elementos más llamativos de la serie, y parte del secreto de su éxito global, fue el modo en que sus escenas incluían imágenes de París. Podía ser el Arco del Triunfo o las anónimas calles de adoquines, alguno de sus puentes iluminados o el fotogénico río Sena. Pero sobre todo, la ficción destilaba la idiosincrasia y los modos de los franceses con una autenticidad que equilibraba esos paisajes que a veces pecaban de reproducir postales. Pero no solo eso: con un verdadero conocimiento y mirada experta sobre la industria del cine francés, los productores lograron hacer del detrás de escena su punto focal. Los guiones repasaron temas de actualidad como la falta de igualdad para las actrices, el destino de los intérpretes veteranos y los abusos del medio sin despojar al mundo del cine de su glamour. Para eso ayudó su acceso al festival de Cannes -como se vio en la segunda temporada- y en esta las secuencias grabadas en la alfombra roja y la ceremonia de los prestigiosos premios César.

