Cinco series auténticamente francesas para ver después de Emily en París

La fórmula para lograr que una serie sea un éxito no la tiene nadie. Los ingredientes específicos que se necesitan para diferenciarse del resto en la enorme oferta de ficción disponible en la televisión y el streaming son tan cambiantes como los gustos de los espectadores. Sin embargo, ante tanta variación, algunas cosas permanecen estables. Y algunos lugares también. El atractivo de una serie que transcurre en París no parece pasar de moda. Al contrario, como demuestra Emily en París, la serie recientemente estrenada en Netflix que lidera la preferencia del público local según la plataforma, la Ciudad Luz está más vigente que nunca y resiste casi todo. Incluso una versión de París y los franceses repleta de clichés y simplificaciones. Pero si, aun con sus problemas, la ficción creada por Darren Star y protagonizada por Lily Collins logró atraer a los espectadores, tal vez sea un buen momento para revisar algunas series francesas con auténtica "denominación de origen".

Juliette Binoche, en Ten Percent

Ten Percent. Una agencia que representa a los actores más famosos y talentosos de Francia entra en crisis cuando su fundador muere y su viuda decide venderla al mejor postor. El grupo de agentes que trabajan arduamente por conseguir el diez por ciento de comisión del título tiene que lidiar entonces no solo con las veleidades de sus representados (como Isabelle Adjani, Jean Dujardin, Monica Bellucci, Isabelle Huppert y Juliette Binoche, entre otros) sino que también deberán adaptarse a los modos del millonario que decide comprarlos como un capricho, sin saber nada del delicado negocio y sus lábiles clientes. Divertida y emotiva, más allá de contar con las presencias estelares de lo más distinguidos personajes del cine y el teatro de Francia dispuestos a reírse de sí mismos, la serie -con una cuarta y última temporada de inminente estreno en su país-tiene un elenco estable que mantiene el humor y el interés en todo momento (en el reparto también se puede descubrir a Philippine Leroy-Beaulieu, la vitriólica jefa de la protagonista de Emily in Paris). Tres temporadas. Disponibles en Netflix

Family Business Fuente: Archivo - Crédito: captura de tv

Family Business. Con algunos puntos de contacto con la serie británica The Split, esta comedia dramática también está ambientada en el mundo del derecho de familia y se dedica tanto a resolver las demandas de los clientes del estudio como a explorar la vida privada de los abogados que los representan. En el centro del relato están las profesionales Astrid (Catherine Marchal) y Audrey (Ophélia Kolb, también parte de Ten Percent), madre e hija y socias del estudio en el que también trabaja la aparentemente despreocupada Sofia (Charlotte Des Georges). Más allá de los casos de la semana, las abogadas deberán resolver sus propios conflictos. Como la vieja herida sobre la ausencia de su padre que complica la relación entre Astrid y Audrey, el matrimonio en problemas de una y la relación clandestina de la otra y el secreto de Sofia, que finalmente pondrá en peligro su carrera. Una temporada. Disponible en Acorn TV.

Plan corazón. Tres amigas muy diferentes entre sí se dan cuenta de que la adultez no es lo que imaginaron cuando eran chicas. Entre los desamores, las responsabilidades y la falta de rumbo, la única constante en sus vidas es el vínculo que las une. Por eso cuando Elsa (Zita Hanrot) no logra superar su más reciente ruptura amorosa, a sus fieles amigas Charlotte (Sabrina Ouazani) y Emile (Josephine Drai) no se les ocurre mejor idea que contratar un acompañante para que le devuelva la fe en el amor. Entre los enredos que provoca el plan y las propias vidas en crisis de sus organizadoras, la serie consigue equilibrar el tono romántico con la comedia de enredos y algo de drama en el marco de una Paris alejada de las imágenes de las postales. Dos temporadas. Disponibles en Netflix

Los secretos de la Mansión Rocheville

Los secretos de la mansión Rocheville. Este melodrama de época, estrenado en el pico del éxito de Downton Abbey, cuenta la historia de la familia Rocheville desde fines del siglo XIX hasta la segunda mitad del siglo XX. A través de cinco generaciones de los dueños de la mansión del título, la miniserie también relata la historia de Francia. En este caso, el imponente palacete forma parte del cuento porque además de ser el escenario dónde transcurren todos los acontecimientos que ponen en marcha la acción, funciona además como una suerte de narrador que es testigo de lo que les sucede a sus ocupantes. Una superproducción que combina el drama con el misterio y cierto aire del género del terror, los cinco episodios de Los secretos de la mansión Rocheville atraparán a los fanáticos de las ficciones de época. Una temporada.Disponible en Amazon Prime Video y Eurochannel.

Family Business. No se trata de un error de tipeo sino de la rara casualidad de que en este momento hay dos series francesas que para su distribución internacional fueron tituladas de la misma y poco imaginativa manera. En este caso se trata de una comedia sobre Joseph Hazan (Jonathan Cohen) un hombre en busca del emprendimiento que por fin le permita independizarse del negocio familiar, una carnicería kosher que tiene su papá en el barrio Le Marais, en París. Pero cuando sus intentos fracasan, una idea novedosa relacionada con la legalización de la marihuana en Francia se transforma en la salvación de la familia y, a la vez, en un enredo que Joseph no sabe cómo resolver. La serie creada por Igor Gotesman transita con humor temas difíciles como las disputas dentro de la comunidad judía -el patriarca es de origen sefaradí, mientras que su esposa era askenazí- y la cercanía con sus vecinos musulmanes. Dos temporadas. Disponibles en Netflix

