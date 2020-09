The Boys: por qué no hay que dejar pasar su segunda temporada

Los Siete, una galería de héroes corruptos y manipuladores Crédito: Amazon

Tras su estreno el año pasado en Amazon Prime Video, The Boys se convirtió en uno de los grandes títulos del servicio de streaming. A fuerza de excesos de todo tipo, pero con una sólida historia de base, la serie producida por Seth Rogen juega con revertir lugares comunes del género. El final de la primera temporada dejó varias incógnitas que los nuevos episodios se dedican a resolver y cuyas respuestas tensan aún más la violencia (explícita e implícita) de la trama.

La consagración de Vengador

En el universo de The Boys, Los Siete son el equivalente oscuro a la Liga de la justicia, un equipo que funciona a base de traiciones y manipulaciones. En ese juego de reflejos perversos, Vengador (Anthony Starr) es una suerte de Superman, un hombre dotado de una fuerza extraordinaria, visión calórica y capacidad de volar. Claro que a diferencia de su equivalente de Krypton, Vengador es malvado por naturaleza y no duda en utilizar la violencia para cumplir sus objetivos. En la primera temporada, él conspiró incansablemente contra su país con el fin de alentar al gobierno a incorporar a Los Siete en la lucha contra el terrorismo. Cumplida esa meta, y luego de darle un torturado final a su relación con Madelyne Stilwell (Elisabeth Shue), Vengador cree tener el camino despejado para convertirse en el líder del grupo, pero pronto descubre que más allá de su inmenso poder, no puede escapar al destino de ser títere de elucubraciones mayores.

Vengador utiliza la muerte de un compañero para sus propios fines Crédito: Amazon

Para Superman, su mayor tesoro es su identidad. Conoce su origen kriptoniano, pero abraza a su familia adoptiva y se convierte en terrícola por elección. En el caso de Vengador, el por qué de su maldad reside justamente en no saber todo sobre su pasado, lo que lo lleva a obsesionarse con acumular poder e información y así poder rastrear sus orígenes. No conoce límites y no duda en llegar a extremos sádicos para lograr lo que quiere o lo que busca.

El plan de este villano es ambicioso y tiene varios frentes. Por un lado, tendrá que medir fuerzas constantemente contra Edgar (Giancarlo Esposito), el presidente de la empresa Vought. Esa corporación es la dueña de Los Siete y por ese motivo Vengador debe obedecer sus órdenes irremediablemente. Por otra parte, la presencia de Butcher (Karl Urban) le permitirá comprender que ese grupo de forajidos que intenta derrumbarlo tiene muchos más recursos de los que él supone.

Los muchachos se reorganizan

El final de la primera temporada encontró al grupo de antihéroes fragmentado. Butcher, su líder, descubrió qué había sucedido con su esposa, a casi diez años de su desaparición. Mientras tanto, el resto del equipo debió esconderse de la ley cuando fueron declarados enemigos de Los Siete, y por ende, del Estado. De esa manera, Leche materna (Laz Alonso), Frenchie (Tomer Capon) y Kimiko (Karen Fukuhara) permanecen refugiados en un aguantadero. Oculto junto a sus compañeros, Hughie (Jack Quaid) intenta convencerlos de averiguar qué se esconde detrás del Compuesto V, el suero que utiliza la empresa Vought en bebés, para dotarlos de superpoderes. Y así es como nuevamente aparece en escena Butcher, dispuesto a romper los límites que hagan falta con tal de ventilar los trapos sucios de Vengador y el resto de Los Siete.

A lo largo de los primeros episodios, la serie mostró cómo se unían estos antihéroes, cuyo objetivo era derrotar a los presuntos paladines de la justicia, bautizados Los Siete. La segunda temporada presenta entonces nuevos aspectos en el funcionamiento del grupo y cómo surgirán fricciones con Butcher a medida que Hughie, el recién llegado, comience a tener más protagonismo en la toma de decisiones.

El huracán Stormfront

The Boys no necesita de muchas caras nuevas en esta temporada porque con la nutrida galería de protagonistas que ya tiene de sobra para seguir avanzando. Aún hay mucho por descubrir de estos personajes como es el caso de Black Noir (Nathan Mitchell). De todos modo, hubo dos incorporaciones. Por un lado, el ya mencionado Edgar, que en la primera temporada apareció solo en el último episodio y se desempeña como director de Vaughn. Él es quien maneja a Los Siete. Su relación con Vengador es muy tirante y se tensa aún más cada vez que el villano quiere imponer una decisión y él le demuestra quién manda realmente.

La otra gran incorporación es Stormfront (Aya Cash), una superheroína que se encuentra muy lejos de la presencia angelada de Starlight (Erin Moriarty), o del perfil protector de Queen Maeve (Dominique McElligott). Más allá de cosechar una imagen muy alta en redes sociales, la personalidad de Stormfront marca un quiebre en la dinámica del supergrupo. Ella no está interesada en reverenciar a sus compañeros ni en obedecer órdenes ciegamente, algo que pronto la enfrentará a Vengador.

Stormfront, una gran incorporación a Los Siete

A través de esta nueva heroína, el showrunner de la serie, Eric Kripke, hace una sátira sobre los mal llamados "personajes femeninos fuertes". En una entrevista en el Festival de Cannes de 2018, Emilia Clarke se indignó cuando un periodista le preguntó qué sentía al interpretar siempre a "mujeres fuertes". La actriz de Game of Thrones consideró que ese era un concepto machista y que le gustaría que simplemente dijeran "personajes femeninos", sin adjetivos de ningún tipo, ya que a los hombres no los consideran "fuertes" solo porque estén al frente de una historia.

En The Boys, Stormfront se cansa de dar entrevistas a distintos medios que le hacen siempre las mismas preguntas zonzas, en la línea de "¿tenés pareja?" o "¿la fuerza es la nueva belleza?". Lejos de la diplomacia de sus compañeras, ella sí muestra su hartazgo ante la prensa y exclama: "¿Qué importa si un héroe tiene pene o vagina? ¿No deberíamos simplemente ser todos competentes en nuestro trabajo? Starlight usa un traje en el que pueden verle hasta el útero. ¿Quieren hablar de poder femenino? ¿Qué tal unos bolsillos en mi traje?".

Por qué no hay que perderse The Boys

Starlight y Vengador Crédito: Amazon

Con solo cinco episodios disponibles (los próximos llegarán de a uno por semana, hasta el 9 de octubre), The Boys es un título sólido, con una propuesta clásica que enfrenta al bien contra el mal, pero con ingeniosas vueltas de tuerca y personajes de gran carisma. La serie encuentra un equilibrio complejo porque captura la atención de los fans de los superhéroes, como así también el interés de un público que no suele acercarse a este tipo de relatos. La clave de esto se encuentra en cómo la historia destruye los lugares comunes del género.

Garth Ennis, el creador del cómic The Boys, es un historietista con un profundo desprecio por los superhéroes, a quienes considera personajes cuya única función es luchar contra miles de villanos, mientras son incapaces de cuestionarse por qué lo hacen. Por este motivo, la obra de Ennis está plagada de antihéroes que buscan hacer el bien con métodos non sanctos, y que eligen ir contra el sistema establecido denunciando la podredumbre de sus raíces. Si bien esta serie llama la atención por sus personajes extravagantes y su violencia extrema, su verdadero corazón está puesto en su filosa crítica hacia las grandes corporaciones (que este título lo produzca un gigante como Amazon, dicho sea de paso, no deja de ser una sutil ironía).

Frenchie, Hughie y Butcher enfrentan una y otra vez a Los Siete Crédito: Prensa Amazon

En esta ficción, el desafío no tiene que ver con los músculos, sino con el manejo de los medios de comunicación. The Boys desnuda las dos realidades que viven las celebridades. En este caso, Los Siete proyectan en televisiones y redes sociales una imagen, que poco tiene que ver con la esencia de cada uno de ellos. Para Vengador la justicia no es un fin, sino un vehículo para amasar poder. Y frente a un orden de rasgos fascistas propuesto por superhéroes corruptos que defienden los intereses de ambiciosas corporaciones, el caos de Butcher y los suyos es la única herramienta capaz de poner un freno y es su adorable impredecibilidad el condimento que hace a The Boys una de las ficciones más auténticas de esta época.

The Boys se encuentra disponible en Amazon Prime Video

