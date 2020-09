The Boys se prepara para una nueva temporada más intensa y más violenta

The Boys, el grupo encargado de ponerle un freno a la violencia ejercida por Los Siete Crédito: Prensa Amazon

Cuando Garth Ennis escribió The Boys, el cómic sufrió varios problemas debido a su elevada violencia. En esa historieta, el guionista británico imaginaba un mundo en el que un grupo muy similar a la Liga de la justicia, rebautizado como Los Siete, era un nido de corrupción. Pero el corazón de la lectura no era la acción desmedida, sino la denuncia política y social sobre cómo los más poderosos oprimen a los más débiles y cómo la Justicia se convierte en un negocio en el que prima el ejercicio de acumular poder. Y ante esos abusos, un grupo de antihéroes (casi) igual de inmorales que Los Siete se pone en marcha para desnudar la esencia de esos idealizados paladines. Por el estreno de la segunda temporada de The Boys, LA NACION dialogó con Jack Quaid y Erin Moriarty para saber qué esperar de los nuevos episodios de esta adictiva serie.

-La primera temporada de The Boys es muy violenta y tiene mucho humor negro, ¿pudieron subir la apuesta en este nuevo año?

Jack Quaid (Hughie): -Sí, de alguna manera logramos superarnos, no sé cómo, pero lo hicimos. La segunda temporada es igual de descontrolada, si es que no lo es más y eso es crédito de Erik Kripke, el showrunner. Él encontró la forma de superar todo lo que vimos en la temporada anterior y eso es algo que no creí que fuera posible.

Erin Moriarty (Starlight): -Pienso exactamente igual. No creí que pudiéramos superar a la primera temporada en términos de mostrar una serie divertida e inteligente, pero de alguna manera Kripke se las ingenió para lograrlo. Eso me genera mucho entusiasmo de cara a la tercera temporada, que ya está confirmada. Es muy emocionante hacer una serie que goza de un recibimiento tan cálido. Luego de la primera temporada, de golpe surge la ansiedad sobre cómo va a ser la segunda, teniendo por delante el desafío de estar a la altura de lo que hiciste, o incluso intentar superarlo. Somos conscientes que nuestros fans esperan un contenido que los impacte, entonces estos nuevos episodios son más exacerbados, con momentos de mayor tensión. Ahora ya sabemos cuál es el camino hacia la tercera temporada porque el tono de la historia ya está establecido.

Erin Moriarty interpreta a Starlight, una heroína que decide revelarse contra Homelander y el resto de esos corruptos superhéroes Crédito: Prensa Amazon

-En The Boys los héroes son corruptos e inmorales, ¿qué piensan que dice eso de nuestro mundo?

Quaid: -Creo que la serie habla mucho del mundo que nos rodea. Desde luego que la ficción exagera muchos de los problemas que tenemos, pero no demasiado. De hecho en varios aspectos es bastante precisa, lo cual es terrible y eso es algo muy lamentable. Este mundo de superhéroes y vigilantes permite enviar un mensaje más fácil de digerir y realmente amo pertenecer a una serie que puede hablar de cosas concretas y reales porque no me interesa hacer de cuenta que el mundo no está en llamas. Yo quiero estar en un programa que se anime a denunciar eso. Discutir esas cuestiones es muy importante y ahí se encuentra el único camino que nos puede guiar a una solución, a un compromiso o a un sendero de paz.

-Erin, tu personaje pasa por situaciones muy duras, de acoso y hostilidad en su trabajo, pero ella lucha por sobreponerse a ciertos mandatos, ¿considerás que es importante reflejar esos temas en el marco de una fantasía con superhéroes?

Moriarty: -Desde luego y de hecho creo que es más relevante que sea así porque las series de superhéroes suelen vanagloriar esos mundos y una de las cosas más geniales de este show es que se plantea cosas que no son tan frecuentes en este género. Por ejemplo,si los superhéroes existieran no sé si ellos serían buenos, ya que estadísticamente hablando, y más aún cuando son los hombres los que están al mando, es un hecho que el poder corrompe. Lidiar con esos temas en un mundo habitado por superhéroes lo hace todo más accesible, porque te dirigís a una audiencia que no se suele acercar a los típicos dramas y porque presentás una historia envuelta en cultura pop. Entonces pienso que con un poco de suerte, vamos a poder atraer a televidentes que quieren ver algo que se sale de la norma, pero con mucha carga de actualidad, de temas sociales y políticos. Y probablemente muchos no sepan en qué se están metiendo, pero a ellos también les daremos una cucharada de estos temas.

-Jack, vos hiciste comedia romántica con Plus One, aventura con Los juegos del hambre y ahora vas a hacer una serie animada de Star Trek, ¿solés buscar proyectos que se diferencien mucho entre sí?

Quaid: -Claro que sí. Siento que fui muy afortunado al haber podido actuar en tantos géneros. Yo amo las comedias románticas como también las historias con superhéroes y me siento excepcionalmente afortunado porque pude hacer todo eso y es algo genial.

-Los cómics de Garth Ennis siempre juegan con destruir los límites de lo permitido y presentan personajes muy sórdidos, ¿cómo fue sumergirse en un mundo como el de The Boys?

Quaid: -Él planteó un relato salvaje y sus cómics son realmente increíbles, pero por algún motivo nuestra serie puede que hasta parezca un poco más suave en comparación a las historietas, aún a pesar de la escenas brutales que hacemos. Lo cierto es que él nos brindó un punto de partida increíble y un universo muy rico para habitar y por eso yo estaré agradecido por siempre.

-Durante la cuarentena por la pandemia de coronavirus, ¿qué intentaron hacer en ese tiempo?

Moriarty: -Primero sufrí esa presión de sentir que tenía que ser lo más productiva posible, pero la verdad es que nuestra industria realmente se apagó. Fue un momento extraño porque en lo personal tuve que aprender a tranquilizarme con respecto a qué tan productiva debía ser. Entonces aprendí a buscar otro tipo de objetivos y así simplemente me dediqué a pasar tiempo con mi perros y a relajarme con la esperanza de algún día, cuando sea seguro, poder trabajar nuevamente. También intenté ver ese tiempo como una oportunidad para la reflexión personal, pero lo importante es que no puedo quejarme porque tengo salud y toda mi familia se encuentra bien.

Quaid: -Estoy de acuerdo con Erin. Todos deseamos volver a trabajar, pero queremos hacerlo cuando sea en un entorno seguro. Es un momento en el que uno tiene que estar prestando mucha atención porque aquí en los Estados Unidos eso nos llevó a mirar a otras partes de la sociedad que definitivamente necesitaban ser corregidas. Esto es algo histórico y sé que todos recordaremos este momento. Yo intenté reflexionar más allá de la gran cantidad de tiempo que le dediqué a los videojuegos y a tomar tequila (risas), pero la verdad es que aún no sé si procesé todo lo que está pasando.

-¿Qué creen que haría el grupo Los Siete en un mundo con coronavirus?

Quaid: -(Risas) Vamos Erin, contanos qué harían ellos en un mundo con Covid...

Moriarty: -Creo que los superhéroes serían inmunes a las debilidades y enfermedades humanas, por eso ellos pensarían: "¡¿Mirá si a nosotros nos va a matar este virus?!" Pero te puedo decir esto. Si hipotéticamente hubiera un virus que mutara y afectara a estos superhéroes, seguro que Starlight se preocuparía, pero al resto del equipo no lo veo usando barbijos ni respetando la distancia social, ellos tendrían todo tipo de actitudes egoístas.

Quaid: Creo que Homelander se pondría muy intenso si alguien quisiera cancelar sus asados.

The Boys se puede ver por Amazon Prime Video. Los primeros cuatro episodios de la segunda temporada se estrenan el 4 de septiembre. Cada uno de los cinco capítulos restantes se lanzarán de a uno, durante todos los viernes hasta el 9 de octubre.