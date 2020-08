The Crown: el creador reveló cómo estará representada Meghan Markle en la serie

Peter Morgan, el creador y guionista de la serie, contó cómo estará representada Meghan Markle en The Crown Crédito: dpa

The Crown es la serie royal del momento y profundiza sobre la vida de los miembros de la corona británica: después de tres temporadas, disponibles en Netflix, los fanáticos están a la espera de la cuarta entrega, que todavía no tiene fecha de lanzamiento. El guionista y creador, Peter Morgan, dio detalles acerca de lo que falta por ver, y reveló cómo estará representada Meghan Markle.

Mientras se espera que la cuarta temporada llegue a finales de este año a la plataforma de streaming, Morgan habló con The Hollywood Reporter y despejó algunas dudas. El guionista aclaró porqué no podrá mostrar la renuncia de los duques de Sussex y su mudanza a Estados Unidos: "Creo que las tramas se vuelven más interesantes con el paso del tiempo. Meghan y Harry todavía están en la mitad de su viaje personal y no sé cómo terminarán".

Bajo el mismo argumento, Morgan contó que tiene una "regla de 20 años" como escritor, porque considera que ese es el tiempo prudencial para poder analizar la importancia de los hechos: "Me siento mucho más cómodo escribiendo acerca de cosas que pasaron hace dos décadas".

Olivia Colman interpretó a la reina Isabel II en la tercera temporada de la serie, y Tobias Menzies se puso en la piel de su esposo, el príncipe Felipe

Sin embargo, también dejó entrever que los espectadores reconocerán a la duquesa de Sussex en la pantalla en el retrato de otras novias reales que "se han sentido incómodas y que no encajan". Sus declaraciones llegan justo después de que se supiera que en la cuarta entrega la joven actriz Emma Corring se pondrá en la piel de la icónica Lady Di, y luego será Elizabeth Debicki quien interpretará a la princesa de Gales en las dos temporadas finales.

Aunque resulta una atractiva trama que el príncipe Harry abandone la corona, el creador de la serie explicó que este motivo no alcanza: "Todavía no ha pasado el tiempo suficiente para entender la relevancia de Meghan y Harry".

"Muchas veces las cosas que parecen muy importantes al día de hoy se olvidan de forma rápida y otras tienden a quedarse para demostrar que fueron hechos históricos y duraderos", sentenció.

The Crown: Temporada 3 - Fuente: Netflix 02:20

Video

Bajo esta misma regla de la distancia temporal Morgan aseguró que tampoco habrá capítulos dedicados al escándalo del príncipe Andrés -hijo de la reina Isabel II-, porque tampoco conoce cuál será el final de la causa judicial que lo relaciona con Jeffrey Epstein, el magnate acusado de crear una red de prostitución con menores de edad, que se suicidó en agosto del año pasado.

"No quiero escribir de ellos porque eso convertiría la serie automáticamente en algo periodístico, y ya hay muchos periodistas que escriben de ellos", cerró el guionista.