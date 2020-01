The Crown: Imelda Staunton será la reina Isabel en la que será la quinta y última temporada de la serie Fuente: Archivo

The Crown, la aclamada serie sobre la realeza británica, terminará en su quinta temporada según informó su creador y showrunner Peter Morgan a The Hollywood Reporter. Por otra parte, confirmó que Imelda Staunton tomará la posta de Olivia Colman como la reina Isabel en su vejez.

"Al principio, me había imaginado seis temporadas de The Crown, pero ahora que hemos comenzado a trabajar en las historias para la quinta temporada, me ha quedado claro que este es el momento y el lugar perfecto para detenerse. Estoy agradecido con Netflix y Sony por apoyarme en esta decisión", dijo Morgan.

Por otra parte, Morgan dijo que está feliz con la elección de Staunton, quien hace poco fue parte del film Downton Abbey y que posee una carrera de cuatro décadas, cinco premios Olivier, un premio BAFTA y una nominación al Oscar por su trabajo en el film Vera Drake, de 2004.

La opinión de Stauton

"Me encantó ver The Crown desde el principio", dijo Staunton. "Como actriz fue una alegría ver cómo Claire Foy y Olivia Colman aportaron algo especial y único a los guiones de Peter Morgan. Me siento verdaderamente honrada de unirme a un equipo creativo tan excepcional y de llevar a The Crown a su conclusión", explicó la actriz británica.

"Las primeras tres temporadas de The Crown definieron una era, y sé que la próxima cuarta temporada se basará en ese éxito", dijo la vicepresidenta de Contenidos Originales de Netflix, Cindy Holland. Además, explicó: "Es un ejemplo sorprendente de entretenimiento galardonado, creado en el Reino Unido y amado por millones de fanáticos de todo el mundo. Apoyo totalmente la decisión creativa de Peter Morgan y estoy emocionado de ver cómo él, Imelda Staunton, el elenco y el equipo de la quinta temporada, lleve esta serie histórica a un final apropiado y espectacular ".

La noticia de que la serie terminará en su quinta temporada ocurre cuando muchos de los televidentes esperaban que en algún momento se incluyan detalles de "Megxit", el reciente escándalo protagonizado por el Príncipe Harry y Meghan Markle, o las consecuencias de la relación del Príncipe Andrew con Jeffrey Epstein. El creador de la serie ya había comentado que "se sentía incómodo" tratando temas tan actuales sin una distancia histórica suficiente.