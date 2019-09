Downton Abbey: todo lo que tenés que saber de la película

Milagros Amondaray SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 18 de septiembre de 2019 • 17:07

Los fanáticos de la familia Crawley ya no tienen que apaciguar más su ansiedad. La película de Downton Abbey -basada en la serie creada por Julian Fellowes que constó de 52 episodios, emitidos de 2010 a 2015- se estrena el 20 septiembre en los Estados Unidos, y un par de meses más tarde llega a la Argentina, más precisamente el 21 de noviembre.

El trailer de la película de Downton Abbey que se estrena en noviembre en la Argentina - Fuente: YouTube 02:24

Video

La expectativa, teniendo en cuenta el éxito televisivo, es altísima. El lunes, sus principales protagonistas, Hugh Bonneville, Michelle Dockery, Laura Carmichael, Allen Leech, Elizabeth McGovern, Jim Carter y Sophie McShera desfilaron por la alfombra roja en la presentación del largometraje en Nueva York, y revelaron más detalles sobre la esperada traspolación.

Michelle Dockery en la presentación del film en Nueva York Crédito: Agencias

La película de Downton Abbey fue escrita, claro, por el mismo Fellowes, ganador del Oscar por su guion de Gosford Park, inolvidable film de Robert Altman que también ponía el ojo en la aristocracia y sus sirvientes, trazando una línea entre "los de arriba" y "los de abajo". En cuanto a la dirección, la misma estuvo a cargo de Michael Engler.

Dónde comienza la historia

Michelle Dockery y Laura Carmichael como las hermanas Lady Mary y Lady Edith Fuente: Archivo

"Te hemos estado esperando", reza el tagline de los afiches de la película, perfecta forma de englobar esa mezcla de elegancia y picardía que combinaba esa serie que entrecruzaba las tramas a la perfección, con el inconfundible sello Fellowes. Efectivamente, el film nos estaba esperando tanto como nosotros a él, y su puntapié es la visita en 1927 del Rey George y la Reina Mary, quienes pasarán unos días en el icónico castillo de Yorkshire, lo que se dice toda una revolución para los habitantes del lugar.

El largometraje fue escrito por Julian Fellowes, quien aseguró que la historia desafiará el status quo Crédito: Agencias

En el caso de los personajes centrales, trascendió que Charles Carson (Jim Carter) saldrá de su retiro convocado por Lady Mary (Michelle Dockery) para poder afrontar la intimidante visita real. "Parece que el staff del Palacio de Buckingham, el staff de la realeza, nos correrá del medio, lo cual generará un conflicto", adelantó el actor en diálogo con Radio Times.

Asimismo, la propia Mary tendrá su batalla personal: decidir si abandonar o no el lugar que la vio crecer y madurar en la serie, disyuntiva en la cual Anna Bates (Joanne Froggatt) será su confidente número uno. En cuanto a Thomas Branson (Allen Leech), lo veremos con nuevo interés romántico, una joven llamada Lucy (Tuppence Middleton). Desde ya, no todo está dicho, ya que al tratarse de Downton Abbey, Fellowes se guardó un as bajo la manga. Por lo pronto, una fuente menos pensada, el compositor del film, John Lunn, lanzó unas pistas.

Teaser de la película Downton Abbey - Fuente: YouTube 01:17

Video

"Hay una gran revelación sobre el final de la película que se conecta con la serie, y ahí tuve que ponerlo todo, especialmente en una escena en particular, una conversación entre dos personajes en la que sale algo a la luz y que se dice de una manera muy medida", adelantó Lunn a Vanity Fair. "Dudo que este sea el final de Downton", contó, renovando el entusiasmo de la base de seguidores de la producción.

Un regreso a gran escala

Downton Abbey se estrena en nuestras salas el 21 de noviembre Crédito: Agencias

Recientemente, Hugh Boneville -quien interpreta a Robert Crawley-, remarcó que "tanto la historia como la apariencia" tendrá un tinte "muy cinematográfico", dado que la vara está muy alta, y el presupuesto se adaptó a esas necesidades. "Filmamos escenas que nunca podríamos haber hecho en la televisión", aseguró el actor.

Robert-James Collier (quien personifica a Thomas Barrow), por su parte, hizo una importante salvedad: la película es épica por sí sola, tiene autonomía, no requiere que uno deba rever las seis temporadas de la serie. "No es un producto hecho solo para fanáticos. Esa es precisamente la clave, no tienes que ver la serie para ver la película", subrayó, destacando la capacidad de Fellowes para brindarle a todo el elenco escenas para lucirse. "Eso es gracias al guion que ha concebido", expresó.

La comedia, ingrediente clave

La gran Maggie Smith está de regreso como Violet Crawley para darle ese ribete de sarcasmo a la historia, otro rasgo de Fellowes como escritor. "Sus personajes no fueron escritos para ser graciosos, pero Penelope Wilton [Isobel] y Maggie han hecho escenas muy divertidas juntas, y eso hace que la gente quiera más a los personajes", apuntó Collier. Bonnneville secunda a su colega y compañero, poniendo el foco en la importancia de tener algo de comedia en la actualidad.

"Particularmente en este momento que vivimos queremos permitir al público hacer un divertido viaje sin tomarlo demasiado en serio, aunque hay algunas tramas serias, algunos temas que se tratan son importantes y se tocan con gran sensibilidad", adelantó. Sin lugar a dudas, la llegada del personaje de Lady Maud Bagshaw -interpretada por la enorme Imelda Staunton, esposa de Carter en la vida real- aportará sus "dardos" en las secuencias con Smith.

Los nuevos personajes

Imelda Stauton, la flamante incorporación al universo Downton Abbey - Fuente: Instagram 00:17

Video

En otro pasaje de la entrevista con Radio Times, Carter contó que no compartió muchas escenas con su esposa, Staunton, la incorporación más rutilante al microcosmos de Downton Abbey. "Filmamos algunas secuencias alrededor de la famosa mesa familiar, pero no mucho más, de hecho no intercambiamos palabra, pero fue lindo viajar en auto al trabajo juntos, y ella lo disfrutó muchísimo", expresó el actor.

A la actriz nominada al Oscar por la memorable Vera Drake se le suman los nombres de David Haig (como el mayordomo Wilson), Geraldine James (la Reina Mary), Kate Phillips (la Princesa Mary), Stephen Campbell-Moore (como Chetwode) y la mencionada Middleton, como Lucy Smith. "Mis padres se alegraron mucho cuando se enteraron que me habían llamado, son muy fanáticos del programa", contó la ex Sense8 en una charla con BBC Radio, y sumó algunos datos.

Downton Abbey Crédito: Agencias

"Hay todo un grupo de gente nueva que ingresa, y los conocidos de Downton deberán manejar esa llegada, todas esas nuevas personalidades juntas. Mi personaje tendrá una pequeña historia de amor con alguien", agregó. El misterio no duró mucho: las imágenes la muestran muy cerca de Branson.

En cuanto a qué temáticas podemos esperar de la película, Fellowes adelantó que uno de los ejes es el del crecimiento de ciertos personajes femeninos. "Nos inclinamos por querer emancipar a Daisy, por darle educación; y en cuanto a Anna, si bien siempre fue fuerte, en la película se la verá más fuerte todavía, lo cual es grandioso", remarcó.

Anna y John Bates Crédito: Agencias

"La Primera Guerra Mundial cambió todo, por lo cual la gente empezó a mirarse y a decirse: 'Esperá, ¿por qué tenemos que aceptar el status quo?'", señaló Fellowes, quien aguarda paciente la confirmación en taquilla del éxito de su film, algo que nadie parece estar poniendo en duda.

La película de Downton Abbey se estrena en nuestras salas el 21 de noviembre, y las 6 temporadas de la serie están disponibles en Amazon Prime Video.