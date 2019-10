The Walking Dead: qué sucederá en la nueva temporada

Daryl y Michonne en los nuevos episodios de The Walking Dead Crédito: Fox

Martín Fernández Cruz 6 de octubre de 2019

Luego de una década al aire y frente al desafío de encontrar nuevos retos, The Walking Dead estrena otra temporada, el próximo domingo a las 22:30 por FOX Premium. La épica zombi sigue firme como una de las propuestas de terror más populares y longevas de la pantalla chica, y para saber qué deparan los nuevos episodios, LA NACION habló con Denise Huth, productora ejecutiva de la serie.

La lucha contra los Susurradores

Uno de los puntos más fuertes de la serie es la sucesión de grandes amenazas. Desde las peleas iniciales entre Rick ( Andrew Lincoln) y su compañero Shane ( Jon Bernthal), paulatinamente el grupo de protagonistas se consolidó para combatir a poderosos rivales como el Gobernador ( David Morrisey) o Negan ( Jeffrey Dean Morgan). Pero ahora deben derrotar a los Susurradores, una violenta banda que sobrevive a partir de adoptar costumbres propias de los caminantes.

Luego de algunos encuentros aislados, el grupo de Daryl ( Norman Reedus) y Michonne ( Danai Gurira) comprende que un enfrentamiento contra ellos es inevitable. Los Susurradores dominan un territorio muy amplio y son abiertamente hostiles. Para Denise Huth, Alpha ( Samantha Morton) y sus Susurradores son una amenaza muy distinta a las que ya se vieron en la trama y eso supondrá un enorme reto: "El mayor desafío ahora será ver cómo las diferentes comunidades logran unirse. Ellas enfrentaron una dura perdida en el fin de la última temporada cuando Alpha y los suyos los atacaron mientras ellos creían estar relativamente a salvo. Los distintos grupos se estaban aliando de una manera muy feliz y esa alegría fue cortada de raíz por Alpha. En el comienzo de la décima temporada veremos cómo estas distintas comunidades se reagrupan y tratan de mantenerse preparadas. Por eso forman milicias para enfrentarse a humanos, a caminantes o a lo que sea contra lo que tengan que pelear, pero siempre manteniéndose unidos".

La maduración de Daryl y Carol

Daryl y Carol serán los grandes protagonistas de la temporada Crédito: Prensa FOX

Uno de los problemas que también enfrenta la temporada no tiene que ver necesariamente con la evolución de la historia, sino con el armar una nueva galería de protagonistas. Teniendo en cuenta que en el noveno año renunció Andrew Lincoln, lo que propició la muerte de Rick Grimes, la producción debió contemplar argumentos que pudieran prescindir de quien fuera el héroe central. Y en esa búsqueda por encontrar otros sostenes para la historia, Daryl y Carol ( Melissa McBride) fueron la elección obvia. Ambos son personajes fundacionales y se encuentran en el show desde sus primeros episodios y por ese motivo su evolución es uno de los puntos más atractivos de la nueva temporada.

La maternidad no será fácil para Rosita Crédito: Prensa FOX

Sobre el protagonismo que ganaron ambos en los últimos años y con respecto a qué les sucederá, Huth explicó: "Todavía hay mucho para contar sobre ellos. Obviamente son dos de los personajes más queridos y probablemente fueron los que tuvieron las evoluciones más interesantes con respecto al lugar en el que se encontraban al inicio de la serie. Ahora son grandes amigos y tendrán una gran dinámica en la trama. Los verán mucho y de una distinta e inesperada manera según se relacionen entre ellos y con cómo lidian con los traumas que les dejó todo lo sucedido. Esta es una temporada definitoria para Daryl y Carol, y me entusiasma mucho ver cómo reaccionarán los fans ante la dirección que tomarán".

La despedida de Michonne

Michonne se despedirá en esta temporada Crédito: Prensa FOX

El décimo año de la serie también marcará la despedida de Michonne. La actriz Danai Gurira, que interpreta a la popular guerrera desde la tercera temporada, oficializó la decisión de retirarse del show para encontrar otros caminos.

El destino final de la heroína y su posible muerte es uno de los mayores misterios de los nuevos episodios. "Es realmente doloroso perder a Danai y obviamente será un gran impacto el que Michonne deje la historia" expresó la productora y adelantó: "Siempre es duro cuando alguien se va, pero tenemos tantos protagonistas y el espectro es tan amplio, que una partida también marca la posibilidad de contar diferentes historias a través de distintos personajes".

Gamma y Virgil, las nuevas caras

Gamma, una peligrosa miembro del grupo villano Crédito: Prensa FOX

Y mientras algunos se van, otros llegan y ese es el caso de dos incorporaciones de gran importancia que harán su debut en los próximos episodios. Por un lado, Thora Birch interpretará a Gamma, una malvada Susurradora que trabajará bajo el ala de Alpha. La mujer es una fiel soldado de ese grupo y está dispuesta a hacer lo necesario con tal de matar a quienes se opongan a su ejército.

Virgil es un nuevo aliados de los protagonistas Crédito: Prensa FOX

Por otra parte, Kevin Carroll será Virgil, un personaje cuya particularidad es que no está basado en ningún héroe proveniente de los cómics en los que se basa la historia. Lo poco que se sabe de él, es que se trata de alguien extremadamente inteligente que se unirá al grupo de Carol. Su vida previo al brote zombi es un misterio y el objetivo que Virgil persigue incansablemente es el de reunirse con su familia.

Negan puede ser una pieza clave en la lucha contra los Susurradores Crédito: Prensa FOX

Alguien que no es nuevo, pero que en esta temporada tendrá un renovado protagonismo es Negan. El antiguo villano pareciera dar señales de haberse reformado y luego de salvar a la pequeña Judith, comienza a ganarse la confianza de quienes fueran sus enemigos. Por ese motivo, Gabriel ( Seth Gilliam) le insiste a Aaron ( Ross Marquand) que lo libere para que sea de ayuda en la guerra contra los Susurradores. Y uno de los principales rumores, señalan no solo que Negan se unirá a la lucha como aliado, sino que su participación podría ser clave en la derrota de Alpha.

La presión de llegar al final

Los Susurradores acorralan a los protagonistas - Fuente: YouTube 01:14

Video

Hace muy pocos meses, Robert Kirkman, creador y guionista del cómic en el que se basa la serie, le puso punto final a la historieta de The Walking Dead luego de dieciséis años de publicación y si bien la versión televisiva no es una adaptación que busque ser fiel al cómic, es indiscutido que sí hay un interés por seguir ciertos lineamientos generales. Sin embargo, y según reveló Denise Huth, la conclusión no es algo cercano: "El final es un tema del que solemos hablar. Ninguno de nosotros sabe realmente cuándo terminará esto. Seguimos adelante porque podemos y porque nos entusiasma poder contar esta historia, pero es duro. Los pilotos y los finales son lo más complejo de contar en televisión. Es muy difícil hacerlo de la manera correcta y dejar al público en un punto en el que se sientan satisfechos y no decepcionados. No sé cuándo llegaremos a esa instancia, pero cuando alcancemos ese punto, creo que todos sentiremos la presión de bajar el telón de una forma que entusiasme al público, y demostrando que realmente fuimos capaces de culminar el largo camino de The Walking Dead".

¿Qué se sabe del nuevo spin off?

Una imagen del primer episodio de la décima temporada encuentro al grupo preparado para la lucha Crédito: Fox

En estos días se celebra la Comic Con de Nueva York y allí se brindaron las primeras pistas sobre el segundo spin off. Aún no se revelan grandes aspectos de la trama, pero trascendió que la acción transcurrirá diez años después el brote zombi, por lo que se ubicará cronológicamente de manera simultánea a la serie principal (facilitando el salto de personajes entre shows). También se reveló que en esta historia, los protagonistas serán principalmente adolescentes y el argumento contará cómo el apocalipsis zombi hará que esos jóvenes se conviertan en héroes o villanos. La fecha de estreno está pautada para el tercer trimestre de 2020.

Con The Walking Dead instalada y sin un final cercano, con Fear The Walking Dead contando ya con cinco temporadas y una sexta confirmada, un segundo spin off preparado para el año que viene y una trilogía de películas sobre Rick en producción, para Denise Huth es indudable que la serie zombi fue un punto de coyuntura en la historia de la pantalla chica: "Cuando llegamos hace diez años nadie le tenía fe a una ficción de zombis. No había programas de género, pero ahora vemos muchos shows que se apoyan en planteos similares y se demostró que los géneros sí funcionan. Game of thrones fue un éxito enorme y desde luego que ese es un producto muy alejado del nuestro, pero pienso que nosotros abrimos una puerta a la posibilidad que los ejecutivos entiendan que hay un público para esta clase de series y que podés poner terror en la tele porque hay grupos de televidentes esperando eso".

¿Cuándo verla? La décima temporada de The Walking Dead se estrena el domingo 6 de octubre a las 22:30 por FOX Premium.