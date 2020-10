Alexa Mansour es Hope, una de las protagonistas de este nuevo spin off Crédito: Prensa AMC

Cuando poco tiempo atrás se anunció queThe Walking Dead entraba en su temporada final, muchos pensaron que llegaba el final de esa saga zombi, pero nada más lejos. No solo porque ese título se renovará para dar pie a las aventuras solitarias de Daryl (Norman Reedus) y Carol (Melissa McBride), sino porque Fear of The Walking Dead también continuará, junto a un segundo spin-off que llega hoy a la pantalla chica.

The Walking Dead: World Beyond es una nueva ficción que revelará aspectos desconocidos del apocalipsis zombi. Y para conocer cómo se cocinó esta idea y qué podemos esperar de la trama, LA NACION dialogó con Matthew Negrete, su creador, y con Nicolas Cantu y Alexa Mansour, dos de sus protagonistas.

Un mundo en reconstrucción

El comienzo de The Walking Dead presentaba a Rick Grimes (Andrew Lincoln) en los albores del apocalipsis zombi. El misterioso brote de no humanos había comenzado unas semanas antes, y el sheriff debía aprender a sobrevivir en un mundo donde la única regla era matar o morir. Por otra parte, Fear of The Walking Dead se remontaba a la antesala de esa pandemia, con una nueva trama que presentaba algunos puntos de contacto con la serie principal. Pero en World Beyond, la acción se traslada diez años después de la aparición de los primeros zombis.

La historia transcurre en una ciudadela en la cual la vida es totalmente normal, y las familias gozan de todo tipo de comodidades, mientras procuran olvidar que detrás de sus muros protectores hay millones de no-muertos dispuestos a devorarlos. Pero varios secretos saldrán a la luz cuando cuatro adolescentes se aventuren en una misión que los llevará a descubrir los peligros del mundo exterior. "Este show permite ver esa realidad desde una nueva perspectiva", comenta Nicolas Cantu, el actor que interpreta a Elton, uno de los miembros del cuarteto central.

El intérprete de 17 años trabajó en series como El asombroso mundo de Gumball y las nuevas Chicas súperpoderosas. Sobre World Beyond, Cantu opina: "Este es el mismo universo que ya conocimos en The Walking Dead, por eso hay similitudes en comparación a las otras series de la saga, pero a la vez todo resulta distinto porque acá los personajes son adolescentes. Todo es más terrorífico porque la historia está narrada desde la perspectiva de unos chicos que luchan por descubrir quiénes son, en medio de este mundo salvaje". Y teniendo en cuenta que el eje del relato es un grupo de adolescentes, Cantu tiene bien en claro cuál fue su mayor influencia: "Miré mucho Cuenta conmigo, y cuando la vi aprendí sobre cómo retratar la adolescencia y la madurez en pantalla. Me gusta mucho esa historia, y sentía que se podía contar algo parecido a eso, pero anclado en un universo zombi".

Por su parte, Matt Negrete coincide en que si bien World Beyond transcurre en una realidad ya conocida por los fans, eso no la hace menos atractiva ni para ese público ni para quienes jamás vieron un episodio de la saga: "Una de las cosas más atractivas de esta serie fue la idea de centrarnos en estos jóvenes. Creo que el universo The Walking Dead siempre trata sobre los cambios y cómo los personajes deben adaptarse al apocalipsis. Cuando sos joven, cada pequeña cosa que hacés te define, y cuando los cuatro protagonistas salen de esos muros que los mantuvieron a salvo, se enfrentan al mundo y a decisiones de vida o muerte".

Salir a un territorio hostil

El relato comienza con Iris (Aliyah Royale) y Hope (Alexa Mansou), dos hermanas adoptivas que se criaron en la seguridad de una próspera ciudadela. Ambas tienen personalidades muy distintas, y mientras Iris es una brillante estudiante que aspira convertirse en científica, Hope está en la vereda opuesta. Alexa, la actriz que la interpreta, la describe de la siguiente forma: "Hope tiene una historia muy dura, ella atravesó momentos muy terribles y por eso es alguien a quien no le importan mucho los demás. Su lema es el de esperar lo mejor, pero preparándose para lo peor. Su fortaleza es que nada le importa, nada le preocupa, aunque eso la haga muy solitaria".

Cuando ambas hermanas deciden emprender su misión, se les unen dos de sus amigos, Silas (Hal Cumpston) y Elton, a quien Nicolas Cantu presenta así: "Él es un alma vieja, también es muy analítico y reflexivo. Tiene quince años y es un huérfano del apocalipsis, por lo que se crió en este mundo roto. Pero es alguien que está solo, que aprendió a salir adelante a pesar de las circunstancias adversas. Y si bien trata de buscar siempre lo mejor, él comprende que probablemente la humanidad esté cerca de su final. Elton tiene momentos de felicidad y de tristeza, es alguien con muchas contradicciones internas y eso lo convierte en un personaje muy atractivo".

Un mundo en expansión

The Walking Dead: World Beyond presenta un desafío por partida doble. Por un lado es la primera ficción de la saga que da un salto al futuro, y arroja una visión sobre cómo es el porvenir de la humanidad una década después del brote zombi. Por otra parte, se enfrenta al reto de presentar protagonistas que le resulten atractivos a los nuevos y viejos fans de la saga. Y sobre qué significa este spin-off, Negrete comenta: "Aquí conocemos más sobre esa realidad, y nos metemos en el después. Ya no se trata solamente de sobrevivir, sino de reconstruir todo. Nuestros personajes miran el futuro en relación a cómo recuperar el mundo, y si hay alguna forma de revertir el proceso que convierte a las personas en no- muertos. Esas son las preguntas que responderemos en este show, y que no se resolvieron en Fear of The Walking Dead o en The Walking Dead".

Como es habitual en esta familia de títulos, el terror es su principal condimento. Presentar a una nueva generación de personajes y poner al espectador ante la terrorífica perspectiva de un planeta destruido son el gran atractivo de World Beyond. Sobre esos elementos, la actriz Alexa Mansour opina: "Creo que amamos asustarnos, el tener miedo nos hace sentir vivos. Uno nunca va a vivir un apocalipsis zombi, pero creo que estos mundos de fantasía no dejan de atraer. Aunque en realidad no sé si puedo afirmar eso tan a la ligera teniendo en cuenta lo que estamos viviendo" (risas).

Resulta difícil encontrar el optimismo en un relato como los vinculados a The Walking Dead. Las muertes son habituales, y si bien este spin-off no modifica sustancialmente esa fórmula, Nicolas considera que la historia transmite un mensaje de esperanza. Y de ese modo lo expresa: "Aunque el show transcurre en medio de un apocalipsis, el público ve el mundo a través de la perspectiva de unos adolescentes. Entonces, el programa trata sobre cómo seguir adelante, y aunque los zombis representen mucha oscuridad, siempre uno puede encontrar algo de luz".

Entre los zombis y el coronavirus

A lo largo de la charla, resulta inevitable referirse al coronavirus y cómo cambió la situación global durante el último año. En el contexto de una ficción que imagina a la humanidad sumergida en una nueva realidad, Alexa destaca las diferencias entre esa pandemia imaginaria y la que estamos viviendo: "El coronavirus no es algo que podamos sujetar, se trata de un enemigo invisible. Pero a los zombis los podés tocar, y cuando los ves sabés en qué dirección huir. Por esto es que el Covid-19 me resulta más inquietante, porque no sabés dónde se encuentra el enemigo, y a diferencia de mi personaje, yo no siento que tenga ganas de salir al exterior".

Presentar a un grupo de jóvenes que intentan cambiar la realidad en la que viven y que logran vencer sus temores para salir en busca de respuestas es el corazón de este relato. Y Matt Negrete apuesta por esta expansión, confiando en que la historia pueda hacer eco en nuestra realidad: "De alguna manera espero que esta ficción hable sobre cómo están las cosas ahora y cómo vos podés sentarte y hacer de cuenta que nada sucede, o salir de tu zona de confort y luchar por hacer del mundo un lugar mejor".

¿Cuándo y dónde verla? The Walking Dead: World Beyond estrena el 5 de octubre, a las 22, por AMC.

