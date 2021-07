The Weeknd debuta como actor, Wakanda Forever y novedades de House of Dragon

En los últimos días se conocieron novedades sobre algunos de los próximos proyectos de Warner Bros y Disney. El músico The Weeknd tendrá su debut actoral en una nueva producción de HBO , en la que participará además como guionista, a la par de los creadores del drama adolescente Euphoria. Por otro lado, se inauguró un innovador set, en el que ya comenzó a desarrollarse una de las principales apuestas para 2022: la precuela de Game of Thrones, House of the Dragon. En tanto, Wakanda Forever, la continuación del film de Marvel que obtuvo seis premios Oscar en 2019, Pantera Negra, ya inició su rodaje en Atlanta.

El debut actoral de The Weeknd

The Weeknd en el videoclip de "Starboy".

En medio de su contienda pública con los organizadores de los premios Grammy, el músico y productor Abel Tesfaye, más conocido como The Weeknd , prepara su desembarco en el mundo del streaming. Tras cosechar miles de millones de reproducciones con sus videoclips, el artista de 31 años -cuyo único antecedente en la industria televisiva es haber escrito un episodio de la serie animada American Dad en el que también grabó la voz de un personaje- será uno de los protagonistas de la nueva ficción del creador de Euphoria, Sam Levinson.

Además The Weeknd coescribirá el libreto y se desempeñará como productor ejecutivo junto con Levinson y Reza Fahim de la serie, que actualmente se titula The Idol y sigue la historia de una cantante pop que se involucra románticamente con un enigmático dueño de discotecas de Los Ángeles que es a su vez el líder de una secta secreta.

Si bien este será su primer trabajo actoral, la inmersión del cantante en la industria cinematográfica no es del todo sorpresiva, ya que los videoclips de sus canciones a menudo se caracterizan por sus propuestas ambiciosas. Tesfaye incluso se sometió a una impactante transformación estética para el video del tema “Save Your Tears”, que lanzó a principios de año.

La secuela de Pantera Negra

Wakanda, la ciudad de origen de Black Panther será la protagonista de su propia serie Eur

Tras los estrenos de tres series originales para la plataforma Disney+, Marvel Studios prepara otro proyecto que avanza a paso firme. Según confirmó a la revista Variety el jefe del brazo cinematográfico de la franquicia de superhéroes, Kevin Feige, ayer comenzó el rodaje de Black Panther: Wakanda Forever. La secuela de Pantera Negra contará con el regreso de figuras de su elenco principal, así como del director Ryan Coogler, con la excepción de Chadwick Boseman, que murió en 2020 a los 43 años, tras una larga pelea contra el cáncer.

Sobre ese último punto, Feige compartió durante la premiere de Black Widow en los Estados Unidos sus impresiones del clima que se vive en el set de Wakanda Forever. “Claramente es muy emotivo sin Chad. Pero todos también están muy emocionados de traer el mundo de Wakanda de regreso al público y a los fans. Lo haremos de una manera que enorgullezca a Chad”, declaró sobre la filmación que está teniendo lugar en los estudios Pinewood de Atlanta, Georgia.

El proyecto avanza sin que se haya develado todavía el rumbo que tomará la saga sin su protagonista y sin que se sepa en detalle qué miembros del elenco original regresarán para esta nueva producción, aunque se espera que Danai Gurira (Okoye), Letitia Wright (Shuri), Daniel Kaluuya (W’Kabi), Winston Duke (M’Baku), Lupita Nyong’o (Nakia), Florence Kasumba (Ayo) y Angela Bassett (Ramonda) retomen sus respectivos roles.

House of the Dragon y un set único

House of Dragon, la precuela de Game of Thrones, hará uso del nuevo set de producción virtual de Warner Studios en el Reino Unido. Foto: HBO

House of the Dragon, la precuela ambientada tres siglos antes de los eventos de Game of Thrones que relatará la historia de la casa Targaryen, se convirtió esta semana en el primer proyecto que hará uso de las nuevas instalaciones de los estudios de Warner Bros en el Reino Unido, que recientemente incorporó tres sets de sonido adicionales y un innovador estudio de producción virtual.

El nuevo V Stage, uno de los más grandes de su tipo en Europa, posee una superficie total que supera los 7 km2, dentro del cual se ubica una locación de rodaje de 2 km2 rodeada por una matriz de más de 2600 paneles LED operados por el sistema de procesamiento más avanzado de la actualidad, al igual que por un cielorraso dinámico que utiliza la misma tecnología, compuesto por ocho secciones desplazables que trabajan independientemente la una de la otra, ofreciendo un horizonte ilimitado de posibilidades creativas.

Cabe recordar que el exitoso spin-off de la franquicia Star Wars, The Mandalorian, fue filmada íntegramente en un set de producción virtual, aunque de menor dimensión y calidad. Restará ver si esta tecnología se adaptará exitosamente al universo de Game of Thrones. Por el momento, la jefa de contenidos de HBO adelantó que la serie “se ve espectacular”.

