Tu cara me suena: dónde volver a ver a Toni Colette, Angela Basset y Bob Balaban

Toni Colette y Merritt Wever en Inconcebible. Esta serie cuenta la dolorosa historia real, adaptada de una investigación periodística, el modo en que unas policías lograron atrapar a un violador serial y como una de sus primeras víctimas había sido maltratada por otros agentes que no creyeron en su caso. Desde el momento, en el segundo episodio, en que la detective Duvall aparece en la escena de una violación su tono de voz calmado pero firme y su mirada repleta de empatía le alcanzan a la actriz Merrit Wever para dotar a su personaje de una humanidad notable. Wever aporta toda la solidez que ya había demostrado en la miniserie Godless (también disponible en Netflix, por la que ganó un premio Emmy) y resulta la perfecta compañera de ruta para la siempre excelente Toni Colette (Wonderlust), que aquí interpreta a la detective Grace Rasmussen, una experimentada policía que a pesar de sus años en la fuerza mantiene a raya el cinismo que otros en su profesión usan como escudo para separarse del sufrimiento de las víctimas a las que deben ayudar. 1 temporada. Disponible en Netflix

Bob Balaban en The Politician. Como todos los proyectos creados por Ryan Murphy y su socio Brad Falchuk, esta nueva serie, la primera que produce el dúo desde que firmó un acuerdo multimillonario con la plataforma de streaming, camina en la cornisa entre la parodia y el vacío con una puesta en escena tan elaborada como colorida. Y, como muchos de los programas de Murphy y compañía las caras conocidas y repetidas están a la orden del día. Gwyneth Paltrow, Jessica Lange y Dylan McDermott interpretan a las figuras parentales de los personajes principales, unos alumnos del último año del secundario en plena campaña electoral estudiantil. A ese trío de adultos se suma un novato en el universo Murphy: Bob Balaban. El veterano actor, habitual colaborador del director Wes Anderson, cuya peculiar estética parece haber influenciado el diseño de producción de esta serie, lleva más de cinco décadas apareciendo en cine y TV interpreta al acaudalado y excéntrico padre del protagonista. Un hombre que parece querer más a sus libros que a su familia. 1 temporada. Disponible en Netflix

Peter Krause y Angela Basset en 9-1-1. Aparentemente en el extremo opuesto del espectro temático y narrativo de The Politician, 9-1-1 también es un ciclo creado por Ryan Murphy que luego de una emergencia médica que sufrió uno de sus hijos en su casa quedó tan agradecido con la asistencia del servicio de emergencia que decidió hacer una serie que mostrara los esfuerzos combinados de los operadores telefónicos, los bomberos y la policía de Los Ángeles. Y hacerlo desde su particular punto de vista que a veces incluye rescates entre absurdos y bizarros como el del bebé en las cañerías, el coche deportivo sin frenos y los swingers geriátricos, entre otros. En medio de esas locuras, el drama tiene dos anclas fundamentales: Peter Krause, conocido por sus papeles en Six Feet Under y Parenthood interpreta al jefe de bomberos Bobby Nash mientras que Angela Bassett, la reina madre de Wakanda en Pantera negra, es la policía Athena Grant, una mujer capaz en su trabajo y en pos de reconstruir su vida amorosa con el bueno de Bobby. 3 temporadas. Disponibles en Flow