Qué ver en Netflix: las mejores series y películas para disfrutar este fin de semana del 7 y 8 de febrero

Con la llegada del fin de semana y las altas temperaturas que se esperan en gran parte del país, quedarse en casa bajo el aire acondicionado puede ser una opción ideal, más aún si se le suma la compañía de Netflix, pero elegir qué ver puede complicarse ante la cantidad de opciones disponibles en la plataforma. Si estás en la búsqueda de recomendaciones para disfrutar, te presentamos las películas y series más vistas en Argentina, perfectas para este sábado 7 y domingo 8 de febrero. Descubrí los títulos más populares y organiza tu plan perfecto sin salir de tu hogar.

Las cinco mejores series para disfrutar este fin de semana en Netflix

1. Bridgerton 4, parte 1 (2026)

Romance/Drama. La cuarta temporada de Los Bridgerton se centra en el bohemio segundo hijo, Benedict. A pesar de que sus hermanos mayor y menor están felizmente casados, Benedict se resiste a sentar la cabeza... Hasta que conoce a una cautivadora Dama Plateada en el baile de máscaras de su madre. Duración: cuatro episodios. Ver Bridgerton 4, parte 1.

Bridgerton 4, tráiler

2. Instinto animal (2016)

Drama/Crimen. Cuando Joshua J. Cody de 17 años se muda con sus parientes salvajes y liberales a un balneario del sur de California, es arrastrado por la vida de indulgencia y excesos que llevan. Pero después de que J descubre que todo es financiado por actividades criminales, de pronto le resulta claro que unirse a la familia viene con más peligro y emoción de lo que podría estar listo para manejar. Duración: Seis temporadas. Ver Instinto animal.

Instinto animal, tráiler

3. Él y ella (2026)

Suspenso/Drama. Anna, afincada en la sofocante Atlanta, vive recluida y cada vez se aleja más de sus amigos y de su carrera como presentadora de las noticias. Pero cuando se entera por casualidad de un asesinato en Dahlonega, el tranquilo pueblo donde creció, recobra su vitalidad y se sumerge en el caso en busca de respuestas. Al detective Jack Harper le sorprende su implicación y la convierte en un objetivo de su propia investigación. Toda historia tiene dos versiones: la de él (‘HIS’) y la de ella (‘HERS’), lo que significa que siempre hay alguien que miente. Duración: seis episodios. Ver Él y ella.

Él y ella, tráiler oficial

4. El abogado del Lincoln (2026)

Drama/Intriga. Se centra en Mickey Haller, un idealista iconoclasta, que dirige su bufete de abogados desde la parte trasera de su Lincoln Town Car, mientras se ocupa de casos grandes y pequeños en la extensa ciudad de Los Ángeles. Duración: diez episodios. Ver El abogado del Lincoln.

El abogado del Lincoln, tráiler

5. Unfamiliar (2026)

Acción/Drama. El pasado de dos exespías toca a su puerta. Ahora, lo más difícil no son las persecuciones, los tiroteos ni las peleas, sino decirse la verdad. Duración: seis episodios. Ver Unfamiliar.

Unfamiliar, tráiler

Las mejores cinco películas para disfrutar este fin de semana en Netflix

1. En tierra de santos y pecadores (2023)

Acción/Drama. Irlanda, años 70. Deseoso de dejar su oscuro pasado atrás, Finbar Murphy (Liam Neeson) lleva una vida tranquila en el pequeño pueblo costero de Glen Colm Cille, lejos de la violencia política que asola el resto del país. Cuando llega al pueblo un peligroso grupo de terroristas liderado por la despiadada Doireann (Kerry Condon), Finbar se verá inmerso en un peligroso juego que le obligará a elegir entre mantener su identidad secreta o defender a sus vecinos y amigos. Duración: 1 h 46 min. Ver En tierra de santos y pecadores.

En tierra de santos y pecadores, tráiler

2. No me olvides (2002)

Comedia/Romance. Melanie deja Alabama para irse a Nueva York, donde pretende rehacer su vida y labrarse un futuro. En esta ciudad triunfa como diseñadora y se promete con Andrew. Sin embargo, nadie sabe nada de su pasado, ya que ella no contó absolutamente nada. Duración: 1 h 49 min. Ver No me olvides.

No me olvides, tráiler

3. Las aventuras del niño tiburón y la niña de fuego (2005)

Familia/Infantil. Max es un chico soñador que no se lleva bien con sus compañeros de clase. En sus sueños se imagina un nuevo planeta con sus superhéroes Sharkboy y Lavagirl. Pero los problemas empiezan cuando sus sueños cobran vida. Duración: 1 h 32 min. Ver Las aventuras del niño tiburón y la niña de fuego.

Las aventuras del niño tiburón y la niña de fuego, tráiler

4. La trampa (2024)

Terror/Crimen. Un hombre y su hija adolescente asisten a un concierto de música pop. Pronto, el padre se da cuenta de que hay algo raro en el ambiente y de que algo inquietante está sucediendo. Duración: 1 h 45 min. Ver La trampa.

La trampa, tráiler

5. Aunque nuestro amor se desvanezca esta noche (2026)

Drama/Romance. Una alumna de instituto despierta cada día sin recuerdos del día anterior. Al empezar a salir con un compañero tímido, su historia de amor se renueva con cada amanecer. Elenco: Choo Young-woo y Shin Si-a. Duración: 1 h 47 min. Ver Aunque nuestro amor se desvanezca esta noche.