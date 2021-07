Tu cara me suena: grandes actrices para descubrir en formato de serie

Anna Hathaway y Helen Mirren en Solos

En parte ejercicio actoral y exploración de género, esta peculiar serie antológica de siete episodios funciona como ciclo televisivo solo intermitentemente. Y en esos momentos, más allá del guion escrito por David Weil -creador de Hunters, también disponible en Amazon Prime Video-, lo que hace que los capítulos atrapen, emocionen e incomoden son las interpretaciones de sus protagonistas.

Entre el estelar elenco compuesto por Morgan Freeman, Dan Stevens, Uzo Aduba, Anthony Mackie, Constance Wu y Nicole Beharie, las que más se destacan son Hathaway y Mirren, protagonistas únicas y absolutas del primer y tercer episodio. La primera lleva adelante un relato ambientado en un futuro cercano en el que su personaje, Leah, está intentando ir más allá. La talentosa científica está convencida de que podrá encontrar la fórmula para trasladarse a su futuro y así remediar la tragedia que supone un presente con su madre gravemente enferma. La emoción de esa inminente perdida y la desesperación de corregir lo incorregible son el motor de toda la serie, y especialmente del episodio encabezado por Mirren que da una clase de actuación sin levantarse del asiento.

Una temporada. Disponible en Amazon Prime Video.

Kristen Schaal en La misteriosa sociedad Benedict

Si Tony Hale, el protagonista de esta serie para toda la familia recientemente estrenada en Disney+, tiene un doctorado en papeles secundarios inolvidables, Schaal está muy cerca de recibirse del mismo curso. La comediante conocida por sus papeles en series como 30 Rock y The Last Man on Earth tiene una robusta carrera como intérprete de voz en programas animados para niños y adultos entre los que figuran los fantásticos Gravity Falls y Bojack Horseman, además de la saga de Toy Story en la que Schaal le presta su voz a Trixie, la triceratops enamorada del amor. Un personaje bien lejos del que encarna en La misteriosa sociedad Benedict. Allí es Número 2, la asistente multipropósito del bueno de Benedict.

Con su peculiar forma de expresarse y una paciencia infinita para lidiar con las excentricidades de su jefe, el personaje aporta una buena cuota de humor absurdo que la serie necesita cuando transita por sus rincones narrativos más oscuros.

Una temporada. Disponible en Disney+.

Anna Kendrick en Love Life

Una estrella de Broadway desde la infancia que luego consiguió hacer la transición al cine sin sufrir los dolores del paso de niña actriz a intérprete adulta: en esta serie Kendrick vuelve a Nueva York para interpretar a Darby, una joven mujer que ya recibida de la universidad está buscando su vocación y preguntándose cuándo pasará de las relaciones casuales a tener la pareja estable que anhela.

Así, en cada uno de los diez episodios de la comedia romántica que ya tiene confirmada una segunda temporada, Kendrick muestra su considerable rango actoral además de su carisma al encarnar las diferentes etapas de la vida de Darcy. Y eso incluye, por supuesto, varios romances, pero también la historia del sinuoso camino hacia la madurez emocional que solo depende de ella. Como yapa, la serie insinúa algo del talento musical que su protagonista y productora mostró en la trilogía cinematográfica Notas perfectas.

Una temporada. Disponible en HBO Max.