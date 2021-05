Un ex famoso y una tía muy popular: quién es Camila Sodi, la actriz que compone a Érika en Luis Miguel, la serie

Camila Sodi acaba de cumplir 35 años y, desde que su madre fue víctima de un secuestro en 2002, vive la mitad del tiempo en su México natal y otro tanto en Nueva York. Su manera de hablar remite de inmediato al personaje que la hizo conocida en América Latina, Erika, la mujer que enamora perdidamente a Luis Miguel en su juventud en la serie de Netflix. Sin embargo, en su país, hace tiempo que es famosa.

A los 8 años, Camila daba sus primeros pasos en el modelaje; más tarde se convertiría en conductora del canal musical Telehit y llegarían sus primeros papeles en la televisión y cine. Aunque se podría decir también que ya era conocida desde la cuna: es la hija de la escritora Ernestina Sodi y del periodista Fernando González Parra, además de sobrina de Thalía. Si bien pertenece a una familia muy relacionada a los medios mexicanos y es la exmujer de Diego Luna, ahora, gracias a su papel en la biopic sobre El Sol logró ser conocida a nivel regional.

En Luis Miguel, la serie, Camila le da vida a Erika Ellice Sotres Starr, una actriz mexicana conocida como Issabela Camil, cuyo padrastro es Jaime Camil Garza, un empresario muy cercano a Micki, tal como se muestra en la primera temporada de la ficción de Netflix. La relación entre ellos comenzó como una amistad y derivó en un gran amor que duró casi 7 años. En esta segunda temporada, la pareja está en un ir y venir que denota el final de su historia, y con esa excusa LA NACION habló con Sodi sobre este papel que significó la expansión de su carrera, y también sobre su vida en la pandemia y sus proyectos futuros.

Trailer de "Luis Miguel, la serie", temporada 2 - Fuente: Netflix

-El personaje de Érika estuvo algo alejado de Luis Miguel, pero hubo reencuentro. ¿Cuál es su lugar en esta temporada?

-Yo creo que el gran amor es el gran amor siempre, estés cerca o estés lejos. Creo que es algo que te marca toda tu vida y creo que esto es lo que les pasa a Érika y a Luis Miguel. Es una historia de amor muy poderosa y muy entrañable. Entonces, me da mucho gusto que a la gente le esté tomando mucho cariño y que quiera que terminen juntos y tengo muchísimos mensajes como: “Por favor, son perfectos, le hace tanto bien”. Finalmente es una mujer que se ve que le hace bien a Luis Miguel, ¿no? Que lo ayuda.

Diego Boneta y Camila Sodi, le dan vida a Luis Miguel y Erika, uno de sus grandes amores Archivo

-¿Conociste a la verdad Érika en la realidad? ¿Tuviste algún intercambio?

-La manera en que abordo este tipo de personajes, que son personajes que existen y están vivos, es no interpretar a la persona viva sino interpretar a la versión que alguien tiene de una memoria pasada sobre esta persona que, aparte, está diluida por la escritura de alguien más. Entonces, queda muy lejos de interpretar a alguien real, sino que trabajas con lo que hay en el papel y lo sacas de la ficción, siempre con todo el respeto y el amor del mundo, claro.

-Entonces, ¿no hubo intercambio sobre el personaje con ella?

-Claro, es amiga mía. Pero mi primera cosa fue decirle: “No eres tú porque tú no lo estás contando, para que algo seas tú, tú tienes que contarlo por quien eres, si alguien cuenta tu historia es la memoria que tienen de ti, ¿me entiendes?”.

-Es como diferenciar un poco también las licencias artísticas de la realidad...

-Sí, exactamente.

Las actrices intercambiaron varios mensajes desde que debutó la serie en 2019 y se han mostrado súper cercanas en las redes sociales. Incluso al momento de despedir al personaje, Camila escribió en su cuenta de Instagram: “@issabelacamil ha sido para mí un honor interpretar en la ficción la versión que alguien tiene de ti durante un momento específico en la vida de ambos. Lo he hecho con todo el amor, respeto y admiración que te tengo. Gracias por permitirme re imaginar e interpretar esta memoria que alguien tienen de ti. I love you” y su colega le contestó con un emoticon.

-Siendo mexicana y habiendo vivido el furor de Luis Miguel, ¿qué llegada tuvo él como artista en tu vida, eras fan?

-Yo creo que todos en México crecimos con Luis Miguel cerca, estaba en todas las fiestas, en los mariachis, en el supermercado cuando ibas de compras, en todos lados. Era una figura importante de la cultura popular. Entonces crecimos con Luis Miguel muy cerquita.

Camila vive mitad en México, mitad en Estados Unidos, donde se trasladó luego de que su madre fuera secuestrada y liberada al mes junto a una de sus hermanas

Sodi estuvo casada durante cinco años con el actor Diego Luna, juntos tuvieron a Fiona y Jerónimo, y si bien mantienen una buena relación, hace poco ella hizo algunas declaraciones sobre lo difícil que fue la ruptura.

Diego Luna y Camila Sodi, poco antes de la ruptura REX Features/Shutterstock /The G

La pareja de actores se separó en 2013 y en ese momento, Camila había dejado todo para dedicarse a sus hijos. Según reveló, solo tenía 100 dólares en su cuenta y mucha incertidumbre. “No se lo deseo a nadie. Se te muere una expectativa, se te muere una construcción social de lo que tiene que ser una familia. Duele obviamente la parte emocional, pero duele muchísimo la parte estructural porque socialmente una familia ‘tiene que ser así’, o una familia ‘funciona de esta manera’, entonces volver a conectar y a preguntarte, ¿para mí que significa? Como que se te cae todo para que lo puedas volver a construir como tú quieres...”, dijo a Aislinn Derbez en su podcast La magia del caos.

Y agregó: “Me divorcié y fue: ‘No, no tengo dinero, ¿qué estoy haciendo?’. Dejé mi carrera seis años. Me dediqué a ser mamá y fue lo máximo del universo. Regresé a México y ya no conocía a nadie, toda la industria había cambiado... Me quedé en un limbo extraño”. Más allá de ese duro momento, ella logró volver a posicionarse.

-La serie tiene mucha popularidad en la Argentina, imagino que en México más aún, ¿cómo repercutió este papel en tu carrera?

-Definitivamente es una serie que la gente se ha adueñado con muchísimo cariño y mucha expectativa para la segunda temporada. Realmente, la gente tenía muchas ganas de ver qué pasaba y, sí, la gente en la calle está más pendiente que nunca y está diciendo cosas lindas sobre el trabajo que hacemos todos. Se siente muy bonito cuando estás en un proyecto así.

-Además, cruzaste las fronteras, esta serie te dio un vuelo más internacional, ¿cómo lo sentís?

-Creo que ese es el poder de las plataformas digitales y vivir en un mundo que está totalmente interconectado. Cada vez lo local se va haciendo más global y con todo: el contenido, la comida, las luchas humanitarias... Vamos, todo empieza a hacerse un poco más homogéneo y empezamos a darnos cuenta de que en realidad no hay fronteras. Somos todos humanos viviendo este viaje, esta experiencia y podemos ver televisión hecha en el Medio Oriente, en México y admirar que hay talento en todo el mundo, ¿no?

-¿Qué te parece que tiene la serie de particular para que se haya hecho tan popular?

-Pues mira, creo que son varias cosas: es muy importante tener gente talentosa escribiendo la serie, produciendo, detrás y delante de cámaras. Creo que algo esté bien escrito se traduce muy bien en lo que uno ve en la televisión y, más allá de eso, creo que Luis Miguel fue esta figura mítica, legendaria, un ídolo de los 90… Pero en esa época no había redes sociales, entonces era un misterio siempre la vida de los artistas. Toda esa gente que creció con este misterio pues tiene ganas de saber quién era su ídolo, qué comía, a quién amaba, todas estas cosas que nosotros millennials o todavía la generación Z da por hecho.

-Tu tía Thalía dijo hace poco que no le daban ganas aún de hacer su propia bioserie, ¿cómo te imaginás que sería?

-Creo que es una cosa tan personal porque tiene que ver con la vulnerabilidad y con qué tan dispuesta estás a abrirte con los demás. A veces los demás son muy lindos y tienen mucha compasión y entienden tu historia, y a veces los demás son duros y te juzgan y tienen opiniones negativas. Entonces, depende de dónde estés tú en tu vida y de lo que estés dispuesto a compartir es muy válido querer hacer algo así o no querer hacerlo. Creo que hoy todos los reality shows hasta los instastories son pequeñas bioseries que todos nos hacemos todos los días.

Thalía y Camila Sodi festejando Halloween en Miami, en 2004 Luis Fernandez/The Grosby Group

El año pasado Sodi y su hija Fiona tuvieron coronavirus a principios de la pandemia, a un año de esa experiencia, la actriz reflexionó al respecto: “México está en semáforo amarillo, lo cual quiere decir que abrió un poco más. Pero estuvo muy intenso, lo vivimos como todo el mundo, mucha incertidumbre, mucho miedo, mucho caos, desinformación... Pero creo que ahí al final del túnel se ve la luz y hay que enfocarnos en lo positivo siempre, en que ahorita estamos vivos y tenemos salud; y en ayudar a la gente que no tiene salud en ver cómo podemos ser de ayuda para los demás en un momento tan difícil en la humanidad”.

Boneta y Sodi fueron vistos infraganti en 2019, hoy él tiene otra pareja y nunca hicieron declaraciones al respecto

Pasada esa tormenta, Camila se volvió a convertir en Érika para Luis Miguel, la serie, pero también tiene otros proyectos: la segunda temporada de Falsa identidad, en Netflix, una película de terror (El Exorcismo de Carmen Farías) que se va a poder ver en streaming pronto y una comedia romántica (Enfermo amor) que estima estará lista “para fin de año”. Más allá del desencanto con Diego Luna y algunos rumores que la vinculaban a Diego Boneta (Luis Miguel, la serie), la actriz se muestra sola o junto a sus hijos. Sin embargo, reveló en esta nota que su género preferido es el romántico, el de ella y el de “todos los seres humanos”, aseguró.