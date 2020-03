Vis a Vis: El Oasis, el primer trailer del spin off, con Ana María Picchio

Macarena y Zulema vuelven en el spin off de Vis a Vis

El fenómeno de los spin off pasó de ser algo poco habitual en los noventa a convertirse en una verdadera moda en el nuevo milenio. De Fear of the Walking Dead a Better Call Saul , son muchísimos los títulos (y las calidades) de las ficciones que surgieron a partir de una serie mayor, y si bien históricamente estos spin off no eran de mucha popularidad (a excepción de Frasier ), en la actualidad la situación cambió bastante. De ese modo, una moda que anteriormente se asociaba a un intento mediocre por prolongar el éxito de un título ya finalizado (¿alguien recuerda a Joey ?), ahora se convirtió en un ejercicio por darle más vida a un personaje que en la serie principal ya había terminado su recorrido. Y eso sucede con Vis a Vis: El Oasis .

La serie española a priori parecía una historia que se subía a la moda de las ficciones carcelarias femeninas que tanto buenos resultados le dio a Orange is the New Black . Pero con el correr de los episodios, Vis a Vis comenzó a desarrollar su propia identidad, construyendo un rico universo de personajes que pronto conquistaron a la audiencia. Cuando Netflix agregó la historia a su catálogo, fans de todo el mundo se entusiasmaron con la saga de Zulema ( Najwa Niri ) y Macarena ( Maggie Civantos ).

De esa manera, el spin off abandona la cárcel en la que transcurrieron las cuatro temporadas iniciales para descubrir qué sucederá con Zulema y Maca, libres y dispuestas a dar un golpe. Dos mujeres que tras las rejas se convirtieron en enemigas, con el tiempo hicieron causa común al punto de abandonar la prisión para enfrentar una vida juntas. Y El oasis hará foco en esa nueva realidad que las encuentra como forajidas que planean un robo de lo más ambicioso. "El oasis" que da nombre al spin off es un lujoso hotel en el que la hija de un poderoso líder de un cartel mexicano celebrará su boda, y a ellos es a quienes planean robar las exconvictas.

La llegada de esta nueva historia supone no solo reencontrarse con las dos protagonistas, sino también con la posibilidad de ver a una nueva galería de personajes, que según se vio en el trailer, será de lo más numerosa. En ese sentido, llamó especialmente la atención la aparición de Ana María Picchio , en un papel que es un verdadero misterio.

Vis a Vis: El Oasis está planteada como una temporada autoconclusiva que contará con ocho episodios.