Rooster: Steve Carell emparcha con talento y humor los baches de una comedia despareja

Rooster (Estados Unidos/2026) Creada por: Bill Lawrence y Matt Tarses. Edición: Ali Greer. Música: Andrew Matt. Elenco: Steve Carell, Charly Clive, Danielle Deadwyler, Phil Dunster y John C. McGinley. Disponible en: HBO Max. Nuestra opinión: buena.

Durante los últimos años, el guionista Bill Lawrence se posicionó como un nombre importante en el mundo de las comedias. Responsable de Scrubs y Spin City, y mucho más cercanas en el tiempo, creador de populares series como Ted Lasso o Shrinking, Lawrence supo hacer de su firma sinónimo de sólidas ficciones, y por ese motivo es que su reunión con Steve Carell para un nuevo proyecto generaba altas expectativas. Y el resultado, sin ser una maravilla, tampoco decepciona.

En Rooster, Carell interpreta a Greg Russo, un autor de novelas best seller de dudosa calidad. Aunque no goza de gran prestigio, las elevadas ventas de su trabajo le alcanzan para ser invitado a dar una charla en una prestigiosa facultad, en la que termina por enfrentarse a las miradas de una generación más joven que cuestiona varios aspectos de sus ficciones. En ese contexto, la falta de habilidades sociales de Greg lo llevan a protagonizar innumerables momentos incómodos en cada una de sus interacciones con otras personas (con excepción de su hija Katie, profesora en esa misma universidad).

Padre e hija, relación clave en Rooster Captura

La mencionada Katie (Charly Clive) atraviesa un momento emocional doloroso. Su pareja decidió cortar esa relación, luego de enamorarse de una de sus estudiantes, y ahora ella debe convivir con su ex en los pasillos y patios del campus universitario. Con la intención de ayudarla, su padre comienza a pasar tiempo con ella y aconsejarla, e incluso se ofrece a mediar en esa separación. Pero Katie se opone, y si bien entre padre e hija hay una afectuosa relación, su intención es que él no se involucre en su vida amorosa. Pero cuando Greg acepta un empleo en esa universidad, entre ellos surgirá a la fuerza una convivencia estrecha, a medida que tanto Greg como su hija intenten encauzar sus respectivas vidas, con el campus como telón de fondo.

Steve Carell en Rooster Captura

Indudablemente existe en Steve Carell un talento natural para la comedia incómoda. Muchas de las escenas de Rooster tocan una nota ligeramente áspera, con personajes que constantemente atraviesan situaciones confusas y malos entendidos de todo tipo. Y el protagonista o padece o motoriza esas confusiones, construyendo de ese modo una historia que se monta sobre escenas de una ligera tensión que se dirigen hacia un humor de mueca anticlimática. Porque la carcajada en Rooster no es liberadora, sino que es una forma de superar un momento de tensión in crescendo.

Sin embargo, y lejos de ser una caricatura, Carell sabe darle humanidad a su personaje, y logra alejarse del absurdo para otorgarle espesor a una criatura que en manos de otros actores, resultaría fallida (el germen de esta fórmula ya lo trabajaba en The Office, con un Michael Scott que a pesar de ser una caricatura al servicio de la comedia, podía dar inesperados golpes de emoción con solo una mirada.

Por otra parte, hay un trabajo especialmente delicado en lo referido a la relación entre Greg y Katie. Ambos son personajes que están lejos de su plenitud, que parecieran no haber logrado sus metas y que viven sus fracasos entre la vergüenza y la necesidad de ocultarlos. En el amor no se sienten satisfechos, en lo profesional no se percibe ningún tipo de orgullo, y sus respectivas relaciones de amistad son un misterio. Sin embargo, entre los dos hay una complicidad evidente, que los convierte en confidentes. De esa forma, Rooster se ampara en una suerte de estructura a la Gilmore Girls, proponiendo el vínculo filial como trinchera contra el mundo, pero aquí utilizado en un registro de comedia negra. Y ahí es donde esta serie encuentra su principal fortaleza, en elegir la dinámica entre padre de hija como un salvavidas que te mantiene a flote cuando la realidad de la vida se vuelve insoportable. Y Steve Carell, dueño de una calidez todo terreno, brilla y hace brillar a una ficción que sin ser excepcional, adquiere un ritmo propio de la mano de su figura principal.