La balada que Shakira le dedicó a un gran amor y que tras 18 años sin cantarla volvió a ser parte de su repertorio

Veinte años atrás, Shakira entonó por primera vez la que se convertiría en una de las canciones más románticas de toda su carrera: “Día de enero”. La balada, escrita y producida por la cantante colombiana entre los años 2002 y 2004, es una carta de amor para Antonio de la Rúa, su pareja por aquellos años.

El público adoptó “Día de enero” rápidamente, pero con la ruptura amorosa y el cambio de etapa personal, Shakira dejó de cantarla. Dieciocho años tuvieron que pasar para que ahora, a dos décadas de su lanzamiento y en medio de rumores de una posible reconciliación con De la Rúa, la artista volviera a interpretar la canción en sus conciertos. El amor que comenzó en Buenos Aires hace 25 años -y que quedó inmortalizado en la balada- parece haber encontrado, al menos, una segunda oportunidad de amistad.

Según trascendió, el primer encuentro entre Shakira y el hijo del expresidente Fernando de la Rúa tuvo lugar en una cena en la capital porteña, en el año 2000, mientras la cantante presentaba su disco ¿Dónde están los ladrones?. El flechazo fue instantáneo. “Te conocí un día de enero, con la luna en mi nariz. Y como vi que eras sincero, en tus ojos me perdí”, evoca la primera estrofa de la canción lanzada el 16 de enero de 2006.

La canción no solo recuerda el idilio inicial de la pareja sino también la lealtad y el acompañamiento en un momento complejo para Antonio, durante la crisis de 2001. A pesar de las polémicas que rodeaban a la figura de Antonio y a la de su padre, la artista no titubeó y siempre acompañó a la familia De la Rúa. Su apoyo quedó plasmado en “Día de enero”. “Y aunque hayas sido un extranjero hasta en tu propio país. Si yo te digo, “¿cómo dices?”, tú aún dices, “¿qué decís?” Y lloras de emoción, oyendo un bandoneón”, reza el tercer sencillo del álbum Fijación Oral Vol.1.

Shakira aseguró haberse enamorado a primera vista de Antonio De la Rúa, en el 2000 Captura de pantalla de video de Univision

La historia de Shakira y Antonio es una postal de la Argentina de aquella época. Antonio no solo fue su pareja por más de una década, entre el 2000 y el 2011, sino que se convirtió en un socio clave en el crecimiento exponencial de su carrera. Su visión estratégica la impulsó a conquistar el mercado en global, un desafío que se materializó en el disco Laundry Service (2001). En ese álbum hay una primera canción que Shakira también le dedicó a De la Rúa. Cantada en inglés, ”Underneath Your Clothes" alcanzó el top 6 en listados de Estados Unidos y como guiño, en el video musical aparecía el argentino.

Después de once años, la separación en 2011 parecía el punto final de una historia elegante y cariñosa. Pero el final no fue sereno. La llegada de Piqué transformó la ruptura, inicialmente presentada como amigable, en un largo conflicto legal. Antonio de la Rúa demandó a la Shakira por cifras millonarias, argumentando que su gestión como manager había sido esencial para la consagración de la artista a nivel internacional y exigía una importante indemnización económica. La colombiana respondió con documentos que negaban cualquier compensación y la batalla legal se extendió por casi cinco años en tribunales de Estados Unidos y Suiza.

Apenas comenzó la relación, Antonio de la Rúa dejó el trabajo con su padre y pasó a ser manager de Shakira Instagram Vía Paraná

Con el tiempo, las heridas se cerraron. Ambos rehicieron sus vidas. Shakira se convirtió en madre de Milan y Sasha junto con Piqué, mientras que Antonio formó su propia familia con la DJ Daniela Ramos, con quien tuvo dos hijos. El paso de los años no solo calmó las disputas, sino que también restauró cierta amabilidad entre ellos. Pequeños gestos en redes sociales fueron indicios de que el vínculo personal nunca se había roto del todo. En julio de 2019, cuando Fernando de la Rúa, el padre de Antonio, falleció, la cantante lo despidió con un sentido y afectuoso mensaje en sus redes sociales. Los juicios quedaron en el pasado, reemplazados por una relación serena que se extiende también a sus familias.

El punto cúlmine fue la asistencia de Antonio a un show de Shakira en México, donde la artista interpretó, frente a él, la canción que escribió en su honor: “Día de enero”. El episodio no fue aislado. En los últimos meses, De la Rúa fue visto en distintos conciertos de la gira mundial de Shakira, compartiendo momentos con el entorno más íntimo de la artista. También trascendieron encuentros en Miami junto a los hijos de la cantante con Gerard Piqué. A estos gestos se sumó la presencia de la hija de De la Rúa, Zulú, en un show de Buenos Aires a principios de 2025.

Hoy Shakira y Antonio de la Rúa mantienen un vínculo de amabilidad y se rumorea con una posible reconciliación Archivo

La prensa mundial asegura que este acercamiento podría ser el inicio de una nueva etapa, aunque la pareja prefirió mantener un bajo perfil y no salió a aclarar nada. Parece que la historia de Shakira y Antonio sigue latente, encontrando nuevas formas de resonar en el presente.