Jimena Barón agrandó su familia en junio de 2025 con la llegada de Arturo, el hijo en común con su novio Matías Palleiro. Arturo se sumó a Morrison -más conocido como Momo-, el hijo que Barón tuvo con el exfutbolista Daniel Osvaldo. Junto a Momo, Arturo y Matías, también está desde hace años su gato, Torino. Y Mari, la mujer que la ayuda en la casa de toda la vida. Como si fueran pocos, este año se sumó Lucy, una perra que adoptó cuando la conoció en último rodaje que realizó hace semanas para Netflix. El “problema” fue que Lucy llegó a su casa con una sorpresa: estaba embarazada y dio a luz a cinco hermosos cachorritos apenas unos días después. Ahora en la casa de Jimena y Matías son multitud: la actriz, su novio, Arturo, Momo, Torino, Lucy, Mari, Manchita, Segundo, Rolo, Ine y Maga. Es por eso que Jimena quiere otra casa sumada a la que acaba de comprar, y sueña con tener una en el campo con mucho verde para poder hacer escapadas y quedarse con los cachorros de Lucy.

Jimena Barón mostró lo grande que están Lucy y sus cinco cachorros

En ese marco y unos minutos después de mostrar cómo estaban los perritos de grandes y lindos, Jimena Barón compartió un video en donde estaba con su pareja yendo a ver una opción de casa en las afueras de Buenos Aires. Fue el propio Matías, conocido como Tuma en las redes, quien retrucó con una llamativa apuesta: “Tengo una tarea para la gente, a ver cuán fiel es tu gente, si llego al millón de seguidores, compro la casa en el instante”.

La llamativa propuesta de Matías Palleiro a Jimena Barón

Inmediatamente después de publicar ese video, el perfil de instagram de Matías Palleiro, @tumapalleiro, pasó de tener unos 650 mil seguidores a más de 700 mil, con casi 50 mil seguidores nuevos en solo una hora.

Los seguidores de Matías Palleiro subieron a lo loco tras la apuesta con Jimena Barón @mundofamososok

“Para mi acaba de cometer un gran error si piensa que esto es imposible. ‘Q’ (como le dice ella a Matías) es muy orgulloso así que si lo logramos, lo va a hacer. Yo solo quiero mi casa verde para los animalitos así que estoy subidísima a esta viralización”, aclaró un rato después Jimena Barón a través de las historias de Instagram.

Jimena Barón aceptó el reto de su novio Tuma Palleiro

La actriz tiene siete millones de seguidores en su cuenta y automáticamente la de Matías Palleiro creció sin parar: superó la barrera de los 700 mil, después la de los 800 mil y, a menos de 24 horas de anunciar la apuesta, ya estaba por encima de los 900 mil.

El divertido ida y vuelta entre Tuma y Jimena en las redes

“Vas a comprar la casa y yo me voy a reír”, le retrucó Jimena Barón cuando vio el impacto en las redes de su pareja. Y agregó: “Están subiendo los seguidores. Voy a ir eligiendo mi refugio animal”.

Jimena Barón, ansiosa también por el resultado, escribió: “¡Estamos cerca! Si no cumple lo dejo de seguir yo también". Matías Palleiro, entre risas, aclaró: “El abuelo no tiene más plata, se quedó sin platita”.

Matías Palleiro realizó una jugada apuesta con Jimena Barón

A su vez, Jimena Barón bromeó sobre el presente familiar que vive con Matías Palleiro tras la respuesta de un seguidor a su seguidilla de videos: “El tipo no quería familia ni hijos y ahora tiene hasta una granja”.

La novela que armaron Jimena y Tuma en las redes e hicieron divertir a todos

Luego, el martes por la noche, compartió una última historia: “Me voy a dormir. Ya saben qué tienen que lograr”.

Tuma Palleiro rápidamente llegó a los 900 mil seguidores

Este miércoles por la mañana, su cuenta rondaba ya los 930 mil seguidores y está a solo un paso del millón. ¿Cumplirá? Queda ver cómo sigue esta divertida novela que es furor en las redes sociales.