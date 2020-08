Marcha 17A. Nicolás Magaldi le hizo un reclamo a su movilero en vivo

El conductor del programa El show del problema le pidió al notero que cubría el banderazo en el Obelisco que se cuide, que no se arriesgue y que solo le dé la palabra a manifestantes que usaran protección facial Crédito: Instagram

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 18 de agosto de 2020 • 09:49

Nicolás Magaldi, el conductor de El show del problema, interrumpió una nota del móvil que cubría la manifestación del 17A en el Obelisco cuando advirtió que el entrevistado no estaba utilizando ningún tipo de protección facial. "Juli, te pido por favor que le hagamos notas a la gente que tenga el barbijo puesto. Cuidémonos entre nosotros", le ordenó Magaldi a Julián Pérez Regio, uno de los cronistas del programa de elnueve.

Convocado a través del hashtag #17ASalimosTodos, el banderazo se convirtió en una protesta masiva a nivel nacional. Desde distintas ciudades de todo el país los participantes se manifestaron en contra de la reforma judicial, por la suba de la inflación, la caída de la economía y el aumento de la inseguridad, y rechazaron también la extensión de la cuarentena y la excarcelación de detenidos acusados de corrupción durante el gobierno de Néstor y Cristina Kirchner, entre otras cuestiones.

El momento en el que Magaldi interrumpe la nota para reclamar por la seguridad del cronista mientras entrevistaba a un manifestante sin protección Crédito: CapturaYouTube

El reclamo de Magaldi a su movilero por el uso de protección sucedió cuando Pérez Regio le hizo una entrevista a un manifestante que estaba colgando una bandera en las rejas que rodean al Obelisco. Frente a la pregunta acerca del objetivo de la convocatoria, el hombre dijo: "Reclamamos las libertades constitucionales, libertad de trabajar y que dejen de perseguir a los trabajadores porque todos somos esenciales para nuestra alimentación y nuestra familia". En ese momento, Pérez Regio le preguntó si no le daba miedo contagiarse debido a que no estaba usando tapabocas ni máscara.

El manifestante llegó a decir que "nadie muere en la víspera ni queda para semilla" antes de que Magaldi interrumpiera la nota para decirle al notero que solo hable con personas que tuvieran una protección adecuada.

El conductor explicó que se trataba de un asunto de responsabilidad: "No es por no hacerle la nota al señor. Pero si vamos a hacer notas, que tengan las medidas de precaución por ustedes también. Tomémoslo en serio. Exijámonos entre nosotros. Después, que hable de lo que quiera. Si quiere ponerse el barbijo, que hable, si no, no".