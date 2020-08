Patricia Bullrich, Waldo Wolff, Andrés Ibarra y Luis Brandoni son algunos de los dirigentes que se acercaron a la marcha Crédito: Twitter

Luego de una convocatoria dispar entre los opositores al banderazo contra el Gobierno, numerosos dirigentes de Juntos por el Cambio expresaron su apoyo a la manifestación. Algunos se hicieron presentes en la marcha, mientras que otros mandaron mensajes a través Twitter.

La presidenta de Pro, Patricia Bullrich, fue a la manifestación en su auto, como había avisado con anterioridad. Luego de aclarar que su participación no representaba una convocatoria institucional del partido, la exministra de Seguridad pidió entre los manifestantes que el Gobierno desista con la reforma judicial.

"Vengo a decirle al Presidente que puede que la cuarentena no exista para él, pero sí existe para miles de trabajadores que está pasándola mal por estar sin trabajar. Me hubiera gustado mayor comprensión", dijo, y agregó: "Es hora de que levante la reforma de la Justicia. No se puede hacer una Justicia a la medida de la impunidad. Y, por último, señor Presidente, comprenda y mire que hay un pueblo reclamando".

En esa línea también se manifestó el diputado nacional y jefe del interbloque de Juntos por el Cambio, Mario Negri. "El Presidente debe retirar el proyecto de Reforma Judicial y convocar a discutir un acuerdo nacional sobre una agenda que se ocupe de los problemas que interesan a todos los argentinos, no a un sector del oficialismo. Pretender volver al pasado con impunidad es insostenible", escribió en Twitter.

El exdiputado nacional radical Luis Brandoni, en tanto, también fue a la manifestación tras haber sido uno de los principales convocantes: uno de los videos que compartió en las redes sociales se viralizó en los días previos al banderazo. El dirigente eligió una curiosa forma de protesta acompañado por Hernán Lombardi, exsecretario de Medios durante la gestión de Mauricio Macri.

"Sepa el Gobierno escuchar que decimos 'no' a la reforma judicial, a la impunidad del os corruptos. En los próximos seis meses no podemos agregar más elementos de tensión a los argentinos", dijo Lombardi, quien remarcó que tanto él como Brandoni respetaron el distanciamiento social.

El exministro de Modernización del macrismo, Andrés Ibarra, en tanto, fue otro de los dirigentes que se acercó a la avenida 9 de Julio junto a su familia. "Más juntos que nunca defendiendo los valores de la República", escribió en Twitter.

En el microcentro también estuvo el diputado nacional Waldo Wolff (Juntos por el Cambio), quien también convocó a marchar y se acercó en auto.

"No quiero que nos mientan más. El Presidente hace de la verdad y la mentira un culto. Nos decía que no había que hablar de otra cosa mas que el coronavirus pero esta semana le permitieron abrir los casinos a Cristóbal López y le hicieron una moratoria a medida. Están trabajando para elegir al Procurador y para que Cristina Kirchner tenga su impunidad, en estos momentos en el que todos deberíamos estar pensando en cómo sacar el país adelante", dijo el diputado.

El diputado nacional Héctor "Toty" Flores, en tanto, escribió desde la marcha: "La ciudadanía activa toma protagonismo, convoca a esta marcha y le muestra al Presidente que debe romper el mando que tiene Cristina Kirchner sobre él".

En La Plata, también se sumó a la movilización la diputada provincial Carolina Píparo. "Acompaño con responsabilidad y con las convicciones de siempre. Todo mi apoyo y cariño a los miles de argentinos que reclaman una salida planificada a la cuarentena, firmeza ante la inseguridad y gritan un no rotundo a la reforma judicial", escribió en Twitter.