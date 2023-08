Nicolás Magaldi, entre el desafío de trascender la grieta, el drama vivido junto a su mujer y su vínculo con Marcelo Tinelli

Anoche regresó a la pantalla de América como conductor de Intratables, el clásico programa de actualidad que renovó su panel y apuesta por el debate político en medio de la campaña electoral

escuchar

Ayer se estrenó Intratables , el ciclo de actualidad política que contó con varias temporadas en la pantalla de América, ¿un clásico del canal?, y que regresó en medio del ajetreado panorama electoral que atraviesa la Argentina. En esta nueva etapa, Nicolás Magaldi debutó en la conducción del formato que marcó un promedio de audiencia de 1,6 puntos y tocó un buen pico de rating de 2,5 puntos , en una emisión que se extendió desde las 21.30 y las 23.38.

-Asumiste la conducción de un programa difícil en un país difícil.

-Siento que es un programa complejo, en un país complejo. Me gusta pensarlo así, porque la complejidad hace que el desafío sea más grande.

-¿Cómo definirías a Intratables?

-Siempre entendí al programa como un gran show de la política .

El regreso de Intratables en América, con Sergio Massa Prensa America TV

Intratables compitió con el inicio de la gran final de MasterChef, la competencia de cocina que conduce Wanda Nara en Telefe y con Periodismo para todos, el formato de actualidad creado por Jorge Lanata para el eltrece.

Para Magaldi significa volver a estar en la pantalla de América, luego de la experiencia veraniega al frente de EPA!, espacio que salió del aire en marzo de este año.

Nicolás Magaldi apuesta a darle a Intratables una impronta más joven y cercana a los lenguajes que propone la tecnología DIEGO SPIVACOW / AFV

La política, un show

“Desde que el programa se estrenó, con la conducción de Santiago del Moro, se dejó en claro que la política también es un gran show , pero es un show donde se cuela la información, algo que sucede también en los noticieros, porque no hay que olvidarse que la televisión es entretenimiento; hasta las coberturas más siniestras tienen su narrativa ”, sostiene Magaldi con acertada mirada sobre un medio que puede abordar las más diversas cuestiones, pero sin perder de foco la cuestión espectacular que lo atraviesa.

Esta vez, el panel de Intratables se encuentra integrado por Ceferino Reato, Liliana Franco, Augusto Tartúfoli, Candelaria de la Sota, Fernando Cerolini, Amalia Díaz Guiñazú e Ignacio Fidanza, un equipo de profesionales bien diverso, con miradas encontradas sobre la realidad.

Magaldi y su nuevo panel en Intratables Prensa America TV

Además del mencionado Santiago del Moro, Paulo Vilouta, Guillermo Andino, Fabián Doman y Alejandro Fantino fueron otros de los profesionales que tuvieron la misión de mediar, no solo entre entrevistados y panelistas, sino también entre las luchas intestinas de los sucesivos paneles conformado por integrantes con ideologías y egos disímiles.

“Conducir Intratables es una mochila gigante, es la responsabilidad de manejar un programa por donde pasará el próximo presidente o presidenta del país ”. En el momento de la charla con LA NACION, la producción de América estaba conversando con algunos de los pesos pesados de la política, con vistas a las elecciones PASO que se realizarán en tan solo seis días. Finalmente, el ministro Sergio Massa fue uno de los políticos que se acercaron para conversar en el estudio del ciclo.

-¿Qué considerás que le aportarás al formato?

-En mi corta carrera, hice muchas horas de aire de actualidad, entonces siento que le voy a aportar la velocidad y el ritmo, pero también la intuición de, en medio de esa vorágine, entender que es lo importante que hay que resaltar. Por otra parte, como soy un fanático de la tecnología, vamos a sumar esa posibilidad y tener un intercambio muy activo con las redes sociales .

-Sería un gran aporte para un programa que ha sido tradicional desde los modos, digamos que más cercano a lo analógico que a lo digital.

-Esperemos poder imprimirle la identidad de mi generación, incluso desde el manejo y el juego con las cámaras.

Ese ida y vuelta con la tecnología se vio plasmado anoche, aunque se conservó mucho de la esencia semántica de la propuesta.

Nació hace 36 años en San Juan, pero también vivió en Bariloche y en Córdoba. Las idas y vueltas de su familia lo llevaron a transitar una infancia y adolescencia de constantes cambios, con una madre barilochense y un padre sanjuanino. Cierto tono campechano lo acompaña. Cada tanto, la palabra “hermano” cerrará sus frases, un modo de establecer vínculo con el interlocutor.

"La grieta es una construcción política", explica Magaldi Prensa America TV

-¿Qué harás para que la grieta ideológica no termina cooptando al programa?

-La grieta es una construcción periodística.

-¿O un negocio de la política?

-Es también una construcción política. Siento que mientras algunos están de un lado y otros del otro, van cayendo en la grieta los millones de personas afectadas por la pobreza o los chicos tienen un nivel de educación muy bajo. No estamos pensando que hay muchísimos pibes que no tendrán la correcta formación para desarrollarse el día de mañana. Hay otra grieta, que viene desde los unitarios y federales, que es no ponernos de acuerdo con qué país queremos . Por lo pronto, al programa quiero que vengan todos, que salgan todas las voces todas, pero no como un enunciado, sino que suceda de verdad.

En uno de los programas que le tocó conducir en la señal C5N, Magaldi recibió al actor Raúl Rizzo, quien se mostró muy enfático y poco receptivo a miradas que no fueran las propias. El periodista, con aplomo, decidió pedirle que se retirara, dada la tensión generada en el set: “La política es pasión pura”.

-¿Estás preparado para eso?

-Acá se vive así, es comparable al fútbol. Siento que la base es el respeto. Con respecto de aquella situación con Raúl (Rizzo), lo que me incomodó fue la falta de respeto. El estudio es mi casa y si yo invito a alguien, no es para que se comporte así. Como conductor, tengo que tomar una decisión, aunque lo mejor nunca es invitar a retirarse a nadie. Por eso, si me preguntás si estoy preparado, espero sí estarlo y haberme curtido, pero nunca se sabe qué puede suceder, Intratables es un programa explosivo.

-¿Qué le preguntarías a Cristina Kirchner?

-Le preguntaría si se siente responsable de lo que pasa…

-¿Y a Mauricio Macri?

-Lo mismo.

-¿Qué creés que te responderían?

-En nuestro país, es habitual que los políticos carguen la responsabilidad en el otro, nunca asumen lo que hacen .

-Todos se justifican en la “pesada herencia recibida”.

-De alguna manera es eso. Me parece que es muy bueno sentirse responsable de algo, porque es la manera que posibilita pedir disculpas y corregir .

Menciona a Thomas Hobbes y la figura de Leviatán: “La política pareciera ser ese monstruo que da órdenes y que quiere sacar a quien está ejerciendo para poder acceder, pero terminar siendo lo mismo que quitó de su camino”.

A pesar de los errores y fracasos de la política, el periodista reconoce que el valor democrático es el único posible como sistema de gobierno: “En el segundo programa diré ´espero que hayas ido a votar´. La única forma que tenemos los ciudadanos para cambiar lo que nos molesta o apoyando lo que nos gusta es votando y comprometiéndonos. Es muy fácil criticar sin hacer”.

Nicolás Magaldi en el control del estudio de Intratables DIEGO SPIVACOW / AFV

Tecno

-Sos un bicho de televisión, ¿cómo la ves hoy?

-Soy un bicho de la generación que le incorporó tecnología a la televisión.

Desde hace tiempo, Magaldi volcó su know-how profesional al servicio de RITVU, su propia empresa de comunicación. El proyecto nació cuando, en 2014, decidió abandonar Ideas del Sur , la productora de Marcelo Tinelli donde trabajaba: “Tenía una gran exposición, pero no me sentía cómodo”.

-¿Por qué?

-Porque el lugar que ocupaba y los contenidos que me tocaban abordar no eran lo que estaba buscando.

Se refiere a su rol cubriendo el backstage del Bailando, algo muy alejado de su tarea como periodista: “Cuando renuncié, me llamó mi mamá para decirme que, cómo me había quedado sin trabajo, no iba a tener plata para vivir”.

-¿Qué le respondiste?

-Que tenía ahorros para sobrevivir dos meses, pero que iba a armar mi propia empresa de contenidos.

-Hoy, ¿qué mercado atiende RITVU?

-Hacemos comerciales de marcas importantes para televisión y coberturas para compañías muy grandes. Todo lo que generamos tiene una gran posproducción, es nuestro sello.

Hoy, la compañía, con los propios recursos que generó, está levantando un edificio propio en la localidad de Tigre . “Hay muchas empresas que me acompañan”. A través de RITVU, durante la pandemia creó Avanti, un programa que se generó en el streaming y se pudo ver por KZO, siendo una de las primeras producciones de su compañía.

Hoy, con la muy buena acogida de Luzu y Olga, las plataformas de Nico Occhiato y Migue Granados, la idea de Magaldi es continuar explorando aquello que inició antes que nadie, en un estudio montado por él, pero se diferencia de sus colegas: “ Me encantan lo que hacen ellos, pero mi modelo de negocios es otro y apuesto a la pauta digital, que va en pleno crecimiento”.

-¿Trabaja mucha gente con vos?

-Gracias a Dios, le doy trabajo a muchas personas y tengo a mi mujer como socia.

Tinelli, el “enemigo” creado

Aunque al hablar tiene un ADN propio, es innegable el parecido físico de Nicolas Magaldi con Marcelo Tinelli . Casi como una repetición folklórica, se lo ha asociado en innumerables oportunidades con el famoso conductor y productor. Y, en una misma cantidad de oportunidades, se fastidió ante ese paralelismo. Cuando su programa EPA! fue levantado de América, se dijo que fue una medida tomada por Tinelli, actual gerente de programación del canal, a quien no le caería en gracia Magaldi, otros de los mitos que pululan en los pasillos del medio.

Pasaron las semanas y hoy el sanjuanino está a punto de debutar con un ciclo emblemático de la emisora. Como en un deshoje de margaritas, el “me quiere” “no me quiere”, dio por resultado a la primera opción y Magaldi nuevamente forma parte de América, dando por tierra el encono que tendría Tinelli con él . “No me puedo hacer cargo de las conjeturas del afuera en torno a parecidos físicos o similitudes que quieran encontrar. Por otra parte, siempre se está buscando a la “nueva Susana”, la “nueva Mirtha” o el “nuevo Tinelli”, pero ellos son únicos, tienen un nivel de estrellato que no sé si alguien lo puede repetir.

-Dado el cargo de Marcelo Tinelli en América, en cierta forma, volvió a ser tu jefe. ¿Cómo es la relación con él?

-Muy buena, me escribió con la mejor onda.

-¿Te han ofrecido estar en el Bailando?

-Una vez hice un reemplazo, algo que me permitió romper muchos prejuicios, pero también me di cuenta que no era para mí.

-El show del problema fue un ciclo que, a priori, no tenía que ver con vos, ¿te arrepentís de haberlo hecho?

-Para nada, aunque creo que mi paso por allí duró demasiado . Llegamos a picos de seis puntos, me paraba gente que tenía empresas y me decía que los empleados almorzaban viendo el programa. No reniego de haberlo hecho, estoy muy agradecido a Kuarzo por la propuesta.

A pesar de haber trascendido un mal vínculo, que Magaldi desmiente, hoy la relación profesional con Marcelo Tinelli atraviesa un momento de sosiego DIEGO SPIVACOW / AFV

En familia

La modelo Betiana Wolenberg es su pareja y la madre de su hijo Bautista. Se conocieron a instancias de una amiga y, desde que se vieron por primera vez, no se separaron más: “ Nos vamos a casar en cualquier momento , es el amor de mi vida y nuestro hijo es nuestra mayor consagración. Ellos son todo para mí, nos movemos en bloque”.

Hace un tiempo, la pareja vivió la pérdida de un bebé, debido a la conformación de un embarazo ectópico : “Fue horrible y cada vez que lo hablo me emociono, quedo tecleando. Con situaciones como las que nos tocó atravesar, uno toma conciencia del milagro de la vida”.

Cuando aquello sucedió, Magaldi se había entrenado -corriendo ochocientos kilómetros- para participar de El Cruce, una conocida carrera que se realiza en la Patagonia. “Estaba listo para correr en Villa La Angostura, pero Betiana comenzó a sentir unos dolores fuertes cuando estábamos en Neuquén, así que nos fuimos de urgencia a Bariloche, donde nos íbamos a quedar de vacaciones, pero para visitar a un médico. Ni bien llegamos, quedó internada, pasó al quirófano y allí se produjo el desenlace ”.

Debido al cuadro, no solo no continuó el embarazo, sino que la vida de su mujer corrió serios riesgos : “De pensar nombres para el bebé a pasar el peor momento de nuestras vidas, fue espantoso. Si no nos hubiéramos manejado con la rapidez que lo hicimos, Betiana se me moría, ya que se estaba desangrando ”. Ya con su pareja recuperada, el periodista se desafió en aquella carrera para la que tanto se había preparado: “Estaba corriendo y me agarró un ataque de pánico , me temblaba todo el cuerpo, me largué a llorar, seguramente porque saqué toda la presión que tenía encima”. El tiempo pasó y hoy la pareja está buscando un nuevo hijo .

-Si te menciono a “La Noni”, ¿qué sentimiento aflora en vos?

-Es muy importante que me preguntes por mi abuela, fue todo para mí. Cuando falleció, tenía 90 años y se fue de golpe, pero sin sufrir. Era de Bariloche y aún recuerdo los aromas de sus comidas, su dulce de rosa mosqueta.

-¿Creés en Dios?

-Sí, rezo bastante y agradezco mucho. No hay día que no agradezca la familia y la casa que tengo. Me pasaron cosas extraordinarias, pero logradas con mucho esfuerzo .