Sigmund Freud anda suelto por Buenos Aires, en el cuerpo de Pablo Zunino

Durante ocho años, el actor, autor, psicoanalista y crítico teatral Pablo Zunino encarnó al doctor Lacan en distintos escenarios porteños. Ahora, cambió de celebridad de la psicología para personificar a Sigmund Freud, en su nueva obra: Herr Dr. Freud.

La idea comenzó en plena pandemia e incluso hubo un primer germen vía streaming durante 2020. “Hubo que ingeniárselas con muy pocos medios técnicos para lograr algo bello que traspasara el cristal de las pantallas. La obra fue reescrita en su totalidad. En el streaming mostrábamos a un Freud ya consagrado como figura mediática, en el teatro vamos a mostrar todo ese proceso, para contar los medios y la época”, explica Zunino.

El punto de partida sigue siendo el mismo: un hombre que se convierte en fenómeno mediático porque dice ser Freud revivido en la pandemia en Buenos Aires. “No se puede mover de ese delirio ni por casualidad. Pero al ser un personaje que, por otro lado, tiene una letra freudiana, un modo de ver freudiano y tiene intervenciones de tipo freudiano, lo que pudimos hacer en esta versión es todo el ascenso y la carrera mediática que él hace. Él ve el horror que son los medios, lo bizarro, lo híper realista, la inducción al odio, el llorar a cámara, el hablar abusivamente en nombre de la gente. Se va horrorizando pese a que le va muy bien en su carrera, pero logra servirse de los medios, logra poder hacer algo más digno y, sobre todo, el peso clínico . Este Freud se enfrenta fundamentalmente a dos cosas: un mundo de pantalla, inexistente en su época, y un mundo en el que la diversidad de identidades de género está visibilizada y legalizada ”, cuenta Zunino.

Pero Freud estará acompañado y trabajará codo a codo con su coach, su community manager, su productor. Es René, un personaje no binario que encarna el joven actor Alejo Moisés. Y hay un tercer personaje que aparece en pantalla que es una entrevistadora de televisión que le hace una entrevista de apertura a herr doctor con todas las triquiñuelas habituales de la mayor parte de animadores de TV. Quien dirige esta puesta es Pablo Bolaños, responsable también de la versión streaming .

La obra se estrenó el martes pasado en el teatro Apolo y es producida por un programa impulsado por el Ministerio de Cultura de Nación. “Cuando se tiene un escenario tan grande como el del Apolo, con un aforo de 500 localidades, el espectáculo requiere cierta proporción para poder ocupar de un modo interesante y bello todo ese espacio. Lo cual lleva a que un montón de gente trabaje. Todo ese dinero se mueve en trabajos para otros y nos permite no empezar en rojo –repasa Zunino–. Por ejemplo, en la escenografía vamos a tratar de remedar algunos elementos de lo que era el consultorio de Freud en Viena. Freud era coleccionista, por no decir adicto, de estatuillas históricas. Hemos reproducido algunas de ellas. Hay una intervención de las artes plásticas muy fuerte, y algunas resoluciones también son expresionistas”.

Es importante aclarar que con esta propuesta se sigue manteniendo la consigna de Lacan: “es una obra apta para analistas, pacientes y civiles” . “Y en esta ocasión agregamos no binarios. Porque en realidad hay un cuestionamiento también desde este punto de vista: dada la complejidad de la identidad de género, de la sexualidad humana, todos somos no ‘binaries’. En ese sentido hay un toma y daca muy fuerte entre René, muy criado por su edad con respeto hacia la diversidad y este hombre que arrastra prejuicios del siglo XIX. Y algunas cuestiones personales. Anna Freud que también era psicoanalista era homosexual y era un tema jamás mencionado. No se hablaba de esto. Pero también este Herr Doctor se defiende un poco desde el punto de vista de que si bien tuvo límites, como todos, fue el primero que escuchó a las mujeres y no las trató ni de locas, ni de brujas. ‘También fui el primero que dijo que la homosexualidad no era una enfermedad y que la bisexualidad tallaba en todas las personas’ , dice en medio de la obra. Promueve por añadidura un diálogo posible entre el discurso de la diversidad y la sexualidad. Todo está dicho en plan comedia, muy sencillo”.

Herr Dr. Freud, con Pablo Zunino

Freud murió en 1939, la televisión era apenas un experimento; solamente vivió la primera época de la radio, y diarios. Ése era su mundo mediático. “Como él mismo cuenta, cuando sacó La interpretación de los sueños vendió 500 ejemplares y fue un exitazo en Viena. Eso era la masividad en Viena. Ahora va a salir a hablar para 3 o 4 millones de personas y era un tipo al que no le gustaba hablar por teléfono”, adelanta Zunino. Pero la obra tiene otros ejes, uno es el de la pandemia. Y es que Freud también vivió hace justo un siglo otra gran epidemia, la de la Fiebre Española que se llevó a su hija Sophie, que fue un momento bisagra en su vida .

“También hay otro norte del espectáculo. En estos momentos de híper crisis hay teorías que circulan en los medios como que la gente se quiere distraer, que no quiere ni pensar en la pandemia, pese a que en las salas todo el mundo está ‘embarbijado’. No digo que alguien tenga razón porque es un tema difícil de dirimir. Hay una línea de trabajo que tiene que ver con que se puedan tirar algunas puntas para pensar, algunas cuestiones ligadas a la pandemia de un modo posible. En ese sentido, la entrada del cáncer de Freud se podría pensar como un procedimiento de distanciamiento en el sentido de que puedo hablar de las miserias del cuerpo refiriéndome a otra injuria corporal que la de una pandemia. Algo de lo que se pueda escuchar ahí a lo mejor rebota en esto de lo que parece que estamos saliendo”.

Para agendar

Herr Dr. Freud

De y por Pablo Zunino

Martes, a las 21, en el Teatro Apolo, Corrientes 1372. Entradas por Plateanet.