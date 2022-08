La alocada despedida de soltera de Silvina Escudero y las llamativas condiciones que puso para casarse

Desde que conoció a Federico, el hombre que logró ganarse su corazón más de cinco años atrás, Silvina Escudero soñó con una romántica propuesta de casamiento y una exuberante fiesta. Ahora, luego de que él viajara en secreto para sorprenderla en sus vacaciones en España para orquestar una flamante pedida de mano, la bailarina cuenta las horas para que llegue el día en el que intercambiarán los anillos (evento que aceptó tras dejar establecidas una serie de condiciones). Para celebrar este cierre de etapa de la manera más tradicional, protagonizó una alocada fiesta de solteras.

Las condiciones que Silvina Escudero le puso a su novio para casarse

Días después de confirmar a través de sus redes sociales que estaba comprometida, Silvina Escudero relató el romántico suceso con lujo de detalles. “Hacía cinco años que no veía a mi amiga Flora, saqué un pasaje y viajé sola, para compartir tiempo juntas. Un día fuimos a almorzar a un parador divino y en un momento me dijo que tenía que ir al baño, y apareció Fede, se sentó en la mesa con una cajita y una fecha inscripta que es el casamiento por civil. Me dijo lo que significo en su vida, me habló de sus deseos, y me puso el anillo, de rodillas. Todo el restaurante aplaudió y nos felicitó. Después nos fuimos a la suite de un hotel que él ya había reservado y apenas abrí la puerta empezó a sonar nuestro tema, ‘El amor de mi vida’, de Abel Pintos, y me llevó por un caminito de pétalos de rosas que terminaba en la cama, con un corazón de rosas enorme, un ramo de flores y una tarjeta. Morí de amor”, narró en diálogo con LA NACION.

La noticia de su casamiento llegó en julio con la fecha del civil ya establecida que, aunque Escudero prefirió no dar con exactitud, si reveló que sería en la última semana de agosto. Con el día cada vez más cerca, la ex Bailando por un sueño protagonizó una increíble despedida de soltera en donde abundaron la diversión, la música y los tragos.

Silvina Escudero celebró su despedida de soltera junto a su hermana y a sus amigas cercanas instagram @ escuderosilvina

Las alocadas fotos de la despedida de soltera de Silvina Escudero instagram @ escuderosilvina

Todo quedó registrado en sus redes sociales, en donde compartió el minuto a minuto con su millón y medio de seguidores. “Las chicas me dijeron: ´A las 10 estate lista que te busca tu hermana´. Bueno, lista estoy, lo que pase de ahora en más en la noche, no tengo ni idea”, escribió junto a una foto subida a sus Historias de Instagram mientras esperaba con paciencia la llegada de la fiesta organizada por Vanina Escudero, quien recibió la ayuda del círculo de amigas más cercanas de su hermana.

Con los ojos vendados, la llevaron hasta un yate en donde bailó y realizó diversos juegos disfrazada con un tutú blanco que simulaba un vestido de novia. Más tarde, se puso un caricaturesco disfraz de la pantera rosa, se subieron todas juntas a un party bus en donde recibieron a un bailarín exótico y en el que desembocaron en un boliche, lugar en el que pasaron el resto de la noche. “Me armaron toda la decoración en el barco, éramos 13 mujeres, mis mejores amigas de toda la vida. Hay cosas que no pude mostrar, que subí y me arrepentí. Después me trajeron ropa, de todo. No puedo contar todo lo que sucedió”, contó durante La noche del domingo (América).

Las llamativas condiciones que Silvina Escudero puso para casarse

Pasada la alocada noche, desde LAM (América) compartieron con el público algunos detalles inéditos sobre la ida al registro civil, la cual sucedería este jueves. Según contó Yanina Latorre, amiga cercana de Escudero, la novia presentó una lista de exigencias para aceptar casarse.

Aseguró que pidió que cambiaran todas las luces del edificio municipal con el fin de que la iluminación sea lo suficientemente buena para sacarse fotos y, a su vez, requirió que le liberaran una cochera para ella. “Quiere una cochera especial de la gente del municipio, que desalojen la entrada, para que dejen entrar a los paparazzi”, comentó la angelita.

Silvina Escudero junto a su futuro marido instagram.com/escuderosilvina/

Aunque sus encargos fueron recibidos entre risas por todos los presentes en el estudio, estuvieron de acuerdo con que es “una diva” y que, sin importar lo que suceda, su casamiento saldrá espectacular al igual que todas las fotos que lo registren.