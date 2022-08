Mica Vázquez contó en PH Podemos Hablar lo más difícil de su convivencia con Fernando Gago en Madrid: “Plata, poder y minas”

En el episodio de este sábado, Andy Kutnezsoff recibió seis famosos a su programa de PH, Podemos Hablar (Telefe): el actor Pablo Alarcón, la actriz Victoria Onetto, el streamer Markitos Navaja, el cantante Luciano Peryra y la actriz Micaela Vázquez, quien fue una de las protagonistas al contar cómo fue su romance de cuatro años junto al exfutbolista Fernando Gago.

Justo cuando Mica Vázquez estaba por contar que estaba arrepentida de un tatuaje, el conductor le preguntó sobre sus vínculos amorosos. Uno de ellos fue el que mantuvo con el exfutbolista, y ahora entrenador, Fernando Gago, quien en ese momento defendía los colores del Real Madrid. “Estuve cuatro años con Fernando Gago y me fui a vivir a Madrid por él. Yo siempre muy pasional: me caso, me divorcio”, manifestó entre risas, y detalló que ambos se fueron al Viejo Continente con tan solo 19 años.

Andy Kutnezsoff le preguntó si había terminado mal con él y la invitada le respondió: “Terminamos bárbaro”, dijo en un tono irónico y explicó que era difícil estar con un futbolista: “Dobles relaciones, infidelidades. Yo estaba totalmente enamorada de él y me separé porque me ca... con media Argentina y con media Europa”.

Mica Vázquez contó detalles de cómo fue la convivencia con Fernando Gago en Madrid

“Yo me enteré de algunas, pero andá a saber. Ellos tienen, de repente, plata, poder y minas. Son chicos”, explicó la actriz, y luego agregó: “Yo fui fiel hasta que en un momento tuvimos un tiempo... no estábamos separados, pero fue un tiempo y yo me tenía que vengar. Fue más venganza que otra cosa”.

“Lo importante de esto es que nunca le guardé rencor, siempre lo intenté justificar y entender la cabeza de un chico de 20 años que de vivir en un barrio tranquilo a pasar a ser ‘Gago’: entrar a una cancha y que se caiga, ir a un boliche y que te traigan las minas que queres, tener plata para hacer lo que quieras. Se te va la cabeza a cualquier lado”, manifestó Mica Vázquez.

Asimismo, relató una pequeña anécdota del plantel profesional del Real Madrid: “Estaban Beckham, Cannavaro, Ronaldo, Casillas, Raúl, Guti. Me acuerdo la primera vez que lo conoció a Beckham, Fer me decía ‘no sabés lo lindo que es”.

“Él volvió y se casó”, le dijo el conductor de televisión haciendo alusión a la exesposa del entrenador, Gisela Dulko; sin embargo, ella le aclaró: “Antes de casarse estuvo un ratito con las dos, creo. Yo me enteré de que estaban juntos cuando nosotros no estábamos separados. Ellos me parece que se conocieron en los Juegos Olímpicos”.

Gisela Dulko no fue la única nombrada en el programa, ya que la actriz se refirió a Silvina Luna. “Me pasó que hace poco me encontré con una amiga de Silvina Luna y me dijo en modo anécdota ‘cuando vos salías con Fer, él también hablaba con Silvina a la vez y le decía ‘yo estoy en Madrid venite’ y en Madrid estaba yo también. Ella me lo contó como diciendo que Silvina no sé si sabía”.

Este ejemplo, según Mica Vázquez, era para explicar el desconocimiento de Gisela Dulko sobre las infidelidades de su exesposo: “Me refiero con esto es que por ahí Gisela, en ese momento en el que se conocieron, Fer le dijo ‘Mica es divina’. No sé con certeza cuando se dieron el primer beso, pero hay cuentas ahí que no me cierran”.