Micaela Vázquez, sobre las infidelidades de Fernando Gago: “No le guardo rencor”

Tras la repercusión que generaron sus dichos sobre las infidelidades de Fernando Gago, Micaela Vázquez volvió a hablar al respecto. La actriz aclaró que nunca quiso exponer su relación con el exfutbolista y aseguró que, a pesar de todo, no le guarda rencor.

“ Me sorprendió bastante la repercusión que se generó, básicamente porque hubo cosas que se sacaron de contexto. Mucha gente me escribió para preguntarme por qué después de 15 años hablé. No es que hablé después de 15 años, nunca fui a un programa a hablar de Fer ni de nuestra historia ”, dijo Vázquez este lunes, ante las cámaras de Socios del espectáculo.

Y enseguida explicó en qué contexto dijo todo lo que dijo: “Acá en la radio, con gente que me contiene mucho, se estaba hablando de una consigna de relaciones. Me preguntaron si en esta relación había pasado algo y yo no tengo problema en contar cosas que viví en un contexto donde me sienta cómoda. Eso no significa que voy a ir a un programa a exponer un montón de otras cosas que viví, porque no es mi manera de ser. No es que yo quise reflotar mi relación con Fer después de 15 años de la nada. No es que yo me senté y dije: ‘Tengo algo para contarles’”, se justificó.

Fernando Gago junto a Mica Vázquez Archivo

Respecto a la frase que lanzó este sábado en PH: Podemos hablar (“Me cagó con media Europa”), la actriz advirtió que fue una humorada. “Fue una manera de decir, porque yo a veces quiero ser graciosa. Se sacó de contexto, porque si ves el programa yo lo digo riéndome; si me fue infiel, ya está”, señaló. “ Para mí de verdad prescribió mi historia con Fer. Estoy en otra, tengo una familia hermosa, pasaron muchos años. No le guardo rencor, lo quiero, no sé si estará enojado, si no estará enojado, no es lo que a mí hoy me interese, de verdad ”, confesó.

“¿Te mandó mensajito?”, preguntó el cronista de eltrece. “No importa, ya está”, respondió Vázquez sin querer entrar en detalles. Y enseguida, repitió: “Yo nunca en 15 años que me separé fui a hablar de él y nunca lo voy a hacer porque no es mi manera de ser. Acá fue en un contexto que me siento cómoda y hablo de mi vida, no de Fer, de mi vida en general; no me voy a privar de decir nada mío”, concluyó.

Más y más rumores

Tras ver la nota, Luli Fernández trajo al presente un hecho que sucedió en esa relación y que muchos no recordaban. “Yo tengo mucha memoria. En su momento, se habló que una de las principales explosiones en esa relación tuvo que ver con un supuesto mensaje, una supuesta charla, una supuesta relación que Mica habría tenido con Gonzalo ‘Pipita’ Higuaín. Los que son futboleros saben que ambos jugaron en el Real Madrid y ahí habría habido algo ”, lanzó la panelista acudiendo a la memoria del panel.

Esta información fue confirmada por Karina Iavícoli, que dio más detalles al respecto. “Cuando Mica vivía en pareja con Gago se juntaban todos: Maxi Rodríguez, Eber Vanegas, Sergio Heinze, pero nunca estaba el Pipita”, indicó. “En el año 2009, ambos compartían barrio. Fue el año en el que Diego Maradona fue técnico de la Selección Argentina y tuvo que elegir a quien convocar porque se llevaban tan mal que Gago dijo ‘o él o yo’, y Maradona termino convocando a Pipita”, agregó Mariana Brey.

Un triángulo paralelo

Además de hablar de la infidelidad de Gago con Gisela Dulko, Vázquez mencionó el sábado a la noche en el programa a Andy Kusnetzoff a una tercera mujer: Silvina Luna. Entre otros muchos comentarios que compartió entre risas y con mucho humor, la actriz recordó un episodio particular que vivió mientras era pareja del exjugador de la Selección Nacional: “Una amiga de Silvina Luna me dijo, a modo anécdota: ‘Cuando vos estabas con Gago, él también hablaba con Silvina a la vez’”.

Silvina Luna reaccionó al momento en que Mica Vázquez dijo que Fernando Gago jugó a “dos puntas” con ellas. Instagram