Silvina Escudero: qué es lo que más le cuesta de la vida de casada y su picante consejo para Sol Pérez, que este año contraerá matrimonio

Acompañada de su perra Mulata, este viernes Silvina Escudero pasó por el diván de Cortá por Lozano. Después de celebrar las bodas de madera entre su mascota y Copito (el perrito de Verónica Lozano), la bailarina contó todo acerca de su vida de casada, qué es lo que más le cuesta de esta nueva etapa y hasta le dio consejos a Sol Pérez, quién próximamente pasará por el altar junto a su novio, Guido Mazzone.

“¿Hace cinco años ya? Estuvimos horas al aire con este casamiento”, recordó Escudero al sentarse en el living del ciclo en referencia al casamiento de su perra Mulata con Copito. “La verdad que no se ven hace un montón. Copito no le fue infiel, ¿no?”, preguntó con fingida preocupación.

Luego del reencuentro canino, la influencer habló sobre su vida de casada junto a Federico, un empresario de muy bajo perfil con quién contrajo matrimonio el año pasado. “La vida de casada bien, felices. Él es amoroso”, comentó mientras relataba todas las tareas que los mantuvieron ocupados por estos meses. “Acomodándonos porque nueva casa, nuevas cosas, economía ahora conjunta”, lanzó haciendo una mueca y dando cuenta de que es la parte que más le está costando adaptarse. “ Es difícil… yo siempre fui muy laburante e independiente con lo mío y él también entonces ahora es todo consulta, hay que estar de acuerdo ”, explicó.

Tras asegurar que su marido es muy vergonzoso y no quiere participar de ningún canje, Escudero se quejó en vivo: “ Le da fiaca, pero quizá si él aceptará tendríamos muchos más. Me saco una foto y me dice: ‘Pará, ¿esto lo vas a publicar?’. ¡Y que te importa si lo publico o no! ”.

Enseguida, la conductora de Telefe le preguntó por su boda, que tuvo dos partes: una a mitad de 2022 por civil y otra a fin de año, cuando celebraron con una gran fiesta. “Nuestro casamiento fue soñado, realmente fue un cuento de hadas todo. La propuesta ocurrió en Europa, él viajó hasta allá para pedirme casamiento mientras yo estaba visitando a mi amiga. Cayó solo por 48 horas para proponérmelo y volvió, y yo seguí el viaje con ella. Al mes nos casamos por civil y, como no tenía tiempo para organizar la fiesta, la hicimos a fin de año”, recordó con cierta nostalgia.

Silvina Escudero y su marido Federico en su segundo festejo nupcial Gerardo Viercovich

Rápidamente, vino la segunda queja de la tarde: “ Elegí todo yo, él casi que era un invitado más. No tenía ni idea de lo que iba a suceder. Igual yo lo iba participando, él confía plenamente en mi criterio y gusto, por eso estaba relajado ”, advirtió. Tras comentar esto, Vero Lozano le recordó que Sol Pérez está en plenos preparativos y Escudero aprovechó para darle algunos tips para su matrimonio: “Ustedes están hace mil años juntos, después tenés que seguir poniéndole el picante, porque sino, después de tantos años de novios, si sigue todo igual…”, lanzó, desatando la risa de la conductora.

“Guido se va mucho tiempo de viaje y eso nos ayuda. Nos extrañamos y después, cuando nos vemos…”, explicó la panelista, dando cuenta que en su caso la pasión siempre está intacta. “¿Pero no hacen cosas a la distancia con la cámara?”, preguntó la invitada. “¡Nooo, se llega a filtrar algo y me muero!”, dijo Pérez con cierta timidez.

“Las videollamadas ‘garpan’ fuerte. No hay que contener nada”, expresó Escudero mientras advertía que ella utilizaba mucho ese tipo de comunicación con su marido. “Nosotros somos muy de la videollamada. Estoy en el camarín y cuando me estoy por hacer un look nuevo lo llamo y le digo: ‘¿te copa?’ Hoy lo llame por ejemplo para mostrarle este look y le mandé fotos. A él le encanta, me ayuda a elegir”, indicó.

