Silvina Luna sobre El Polaco: "La relación no fue sana; había excesos"

La actriz y panelista de Incorrectas, Silvina Luna, habló sobre su noviazgo con El Polaco al cual conoció en 2017 cuando ambos trabajaban en una obra de teatro. La relación duró tan solo un año, aunque se comprometieron. Ella contó intimidades de la pareja esta semana: "La relación con El Polaco no fue sana. Había excesos, ahí entran un montón de cosas que no estaban claras, como pareja fue una elección mala".

Invitada en El Show del Espectáculo, programa radial que conduce Ulises Jaitt por Radio Urbana, Luna admitió que hoy no elegiría a El Polaco, del cual le quedan momentos divertidos y otros de decepción. Y agregó: "Los vínculos son de a dos. Empezó como una amistad en el teatro y cuando fuimos profundizando en la relación había un montón de cosas que no iban. Su trabajo es a la noche y en su día no hay mucho orden".

Silvina Luna y El Polaco fueron pareja hace dos años Crédito: Instagram

Luna igualmente reconoció que tuvo contacto con él hace poco: "Me llamó y me dijo que estaba bien y que había revertido muchas cosas en su vida. Me puso contenta. Ojalá tenga las personas correctas al lado que lo pueden ayudar en ese proceso".

También declaró que no tiene problemas con que salga con Barby Silenzi, con quien tuvo diferencias en el Bailando. "El circo que monta alrededor de su vida no me parece que garpe ese personaje de mujeriego. En otro momento de la TV se le festejaba eso al hombre. Hoy me parece patético. No me cabe".

Actualmente, la actriz asegura que está sola y "no quiere perder su energía en relaciones o en hombres que no valen la pena".