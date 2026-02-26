“¿Quieren saber cuánto cobra Andrea del Boca por día?“: revelan la suma que habría arreglado con Gran Hermano

Desde que cruzó la puerta de Gran Hermano 2026 (Telefe), el pasado lunes 23 de febrero, Andrea del Boca se convirtió en el centro absoluto de la escena. En apenas 48 horas dentro de la edición “Generación Dorada”, la icónica actriz ya pasó por todos los estados: se quebró al recordar a su padre, protagonizó un tenso cruce en la cocina con Yanina Zilli y fue el principal sostén de Daniela De Lucía antes de que esta abandonara la casa por el fallecimiento de su padre. Mientras intenta adaptarse a la convivencia, muchos se preguntan cuál es el salario que la protagonista de Celeste cobraría por permanecer aislada.

Andrea del Boca, la participante de Gran Hermano que está en boca de todos (Foto: Captura TV)

Este jueves en DDM (América TV), revelaron la suma de dinero que percibiría la intérprete por estar dentro del reality más famoso del país. “Andrea del Boca cerró un cachet de seis millones de pesos por semana”, informó Guido Záffora. Acto seguido, Mariana Fabbiani lanzó entre risas: “¿Por semana? Eso significa que puede ser que no llegue al mes... porque si arreglás por semana es porque quizás no completes el mes. Pero serían 24 millones al mes”.

En ese sentido, el panelista le dijo: “En MasterChef, en Bake Off, los participantes cobran por semana. Y los participantes (de este reality) cobran 157.000 pesos semanales. No llegan al millón de pesos en el mes”.

Ángel de Brito contó cuál es el monto que gana Andrea del Boca en Gran Hermano

Por su parte, Ángel de Brito dio una cifra distinta a la mencionada. “¿Quieren saber cuánto cobra Andrea del Boca? Se lo digo de una manera, por ahí no suena tan bien, pero se las voy a decir de la manera que va a sonar mejor. ¿Cuánto cobra por día Andrea del Boca? El arreglo, como en todos los realities, es hasta que estés", lanzó este jueves en su ciclo de streaming #Ángel Responde (Bondi Live).

Y cerró: “Voy a hacer la cuenta, va a ser fácil la cuenta... Aproximadamente, un millón de pesos por día. Andrea del Boca cobra como 30 palos por mes. 25 millones de pesos por mes”.