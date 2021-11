Silvio Soldán sorprendió al revelar su edad y habló de su nuevo amor: “Me acosó durante años”

Uno de los hombres que marcó a varias generaciones de espectadores de la televisión argentina es Silvio Soldán. Este lunes, el emblemático conductor estuvo invitado en Intrusos (América TV) y reveló algunos detalles de su vida privada, incluyendo su vínculo con su pareja actual.

En un cambio de roles donde él fue el entrevistado, Soldán, quien expresó hace varios años que era “enamoradizo”, habló de Susana, la mujer con la que sale desde hace un tiempo, e hizo énfasis en que aceptó comenzar una relación luego de que ella insistiera mucho para conocerlo.

“Me siguió, me acosó durante años, parece un chiste pero es cierto”, confesó. “Me perseguía, cada vez que cumplía años me mandaba algún regalo”. Según compartió, él solo le respondía con un “gracias”, pero tiempo después se animó a encontrarse con ella y todo fluyó. Consultado por la apariencia de su novia, describió: “Chiquitita, es totalmente distinta a todas las mujeres que ustedes conocen de mi vida”. Y aclaró: “No es muy rubia. A mí me llama la atención el color rubio, me gusta, es una fijación infantil”.

Sobre cómo se desarrolló el romance, dijo: “Nos hicimos amigos, después pasó un poquito más y hasta que un día dije ‘basta’ y me dediqué exclusivamente a ella”.

Silvio Soldán habló de su nueva pareja en Intrusos (América TV)

Durante la intervención de Soldán en el programa, Adrián Pallares aprovechó la oportunidad que le dio el legendario conductor al hablar sobre su intimidad y le preguntó cuántos años tenía. “Lo voy a decir, mucha gente va a saber que yo tengo 86 años. Son muchos, ¿eh?”, respondió Silvio.

En esa misma línea, se refirió a la edad de Susana: “Es una chiquilina para mí, pero es una mujer grande, tiene 54 años. Aunque al lado mío es una nena”. Con una sonrisa, expresó que se siente pleno en esta nueva etapa de su vida amorosa, sin que la diferencia de edad de 34 años represente un problema.

Muy atrás quedó su etapa con Giselle Rímolo, la rubia que supo ser un verdadero amor, pero también una gran catástrofe en su vida. Durante años se hizo pasar por nutricionista y especialista en varias áreas de la salud y, luego de que saliera a la luz que se trataba de un fraude, fue detenida en 2001 y condenada en 2012 a 9 años de prisión. Soldán, que la apoyó emocional y económicamente durante su primer tiempo en la cárcel, terminó salpicado por el escándalo y aquel turbulento romance lo dejó tras las rejas por dos meses.