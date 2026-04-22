Por qué suspendieron el show de Nacha Guevara en el Teatro Cervantes
La sala nacional reprogramó las presentaciones de la artista junto a Alberto Favero por incompatibilidades de producción, mientras los espectadores aguardan respuestas sobre el reintegro de las localidades
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El esperado desembarco de Nacha Guevara y el maestro Alberto Favero en el Teatro Nacional Cervantes quedó trunco a pocas horas de su debut. Lo que se anunciaba como un ciclo de seis funciones los miércoles hasta finales del mes próximo fue suspendido de manera repentina por la dirección de la sala. Aunque desde las redes sociales oficiales del teatro se limitaron a informar que la decisión respondió a “motivos de fuerza mayor”, la realidad detrás de la medida parece tener raíces estrictamente logísticas y técnicas.
Según pudo reconstruir LA NACION, el inconveniente central radica en la imposibilidad de armonizar la compleja puesta en escena de la obra Nacha & Favero con el despliegue técnico que requiere “La revista del Cervantes”, el espectáculo que ocupa actualmente la sala María Guerrero de jueves a domingos. Aparentemente, las exigencias técnicas del recital de Guevara no pudieron integrarse al cronograma de la megaproducción que encabeza la cartelera del teatro estatal. La luz de alerta roja, que terminó por cancelar el debut, se encendió recién un día antes del estreno previsto.
Ante la consulta periodística, las autoridades del Cervantes insistieron en los “motivos de fuerza mayor” para justificar la reprogramación. No obstante, en la práctica, la gestión del teatro optó por borrar todo rastro del evento en su página web, donde un buscador automático advierte: “Lo que usted está buscando no existe”. Mientras tanto, el desconcierto reina entre los espectadores que adquirieron sus tickets a través de Alternativa Teatral. La plataforma comenzó a ofrecer a los damnificados la alternativa de presenciar otras funciones en cartel o solicitar el reembolso total del dinero, aunque persiste un vacío de comunicación oficial sobre las nuevas fechas.
La intención de la dupla era revisitar su histórico repertorio en un ámbito de mayor prestigio tras su paso por la sala La Carbonera en enero pasado. Por ahora, el reencuentro deberá aguardar a que finalice la temporada de “La revista del Cervantes”, proyectada para fin de mayo. Solo entonces, según se desprende del escenario actual, quedarían dadas las condiciones técnicas necesarias para concretar el regreso de la artista.
Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA a partir de un artículo firmado por Alejandro Cruz.
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