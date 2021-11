La regla inquebrantable que Pampita tiene con sus hijos para mantener el orden en el hogar

El pasado 13 de octubre se estrenó Siendo Pampita (Paramount+), el reality show en donde Carolina “Pampita” Ardohain (43) abre las puertas de su vida personal y profesional. En la ficción, también se puede ver cómo la modelo lleva adelante su familia ensamblada y se revela la estricta regla de crianza que tiene para mantener el orden en su hogar.

La conductora de Pampita Online (Net TV) vive en una casa de tres plantas junto a sus tres hijos: Bautista (13), Beltrán (9) y Benicio (6), fruto de su relación anterior con Benjamín Vicuña, su esposo Roberto García Moritán, los dos hijos de él, Santino (15) y Delfina (16), y la bebé de cuatro meses que tienen en común, Ana.

En el sexto episodio, se muestra una charla que Pampita tiene con Jimena Barón en la previa al comienzo de La Academia de ShowMatch (eltrece) en la que se revela una de las claves para mantener la organización en su casa. “Nos hicimos muy amigas. Y yo la re admiro. En la casa de ella todo funciona perfecto, y yo soy un desastre. Hasta las tostadas le salen re bien”, asumió la intérprete de “La Cobra”, resaltando el rol como madre de su compañera.

“El divertido cruce de Jimena Barón con Pampita, antes del debut de La Academia”

Y confió: “Lo voy a decir: a las 20.30, en su casa, vos hablás con ella y hay un silencio total… Y decís: ‘Pará, ¿los pibes?’. Y ella te cuenta que están durmiendo: ¡20.30 duermen! Y yo lo tengo a Momo agarrado”.

Frente a esta revelación, Pampita contó que en su casa tiene un estilo militar para poder mantener la calma. “Es que con tanta gente en casa, si no hay ciertas reglas, no se puede. Con uno sería más fácil, pero si todos me caminan por la cabeza me vuelvo loca”, afirmó.

El pasado 10 de septiembre, la conductora participó de un mano a mano con Ángel de Brito para Los ángeles de la mañana (eltrece) y reveló algunas de sus estrategias para “acomodar la patota”. “Me gusta estar en grupo familiar. Que comamos todos juntos, que cuando pase algo haya muchos dispuestos a ayudar”, indicó. Y agregó: “Me gusta la crianza de los chicos en un ambiente donde haya todo tipo de edades”.

Respecto de esta confesión, la modelo continuó: “Que se note que hay un cariño fuerte, sincero, que nos acompañamos en las buenas y en las malas, y estemos pendientes uno del otro. Tengo amigas que ayudan a alguno de mis hijos con materias y yo también estoy a disposición siempre. ¡Esto es una gran familia!”.

A su vez, Pampita reveló que no les compra a sus hijos todo lo que le piden, sino que prefiere trabajar para que le asignen valor a lo material. “Me gusta que mis hijos no tengan todo el tiempo todo. No está bueno que todo esté al alcance de la mano, está buena la ilusión, la magia, desear algo, que llegue para un cumpleaños”, admitió.

“¿Los tenés cortitos?”, le consultó de Brito, casi como una afirmación. Y la modelo asintió entre risas. “Sí, pero no para que se lo tengan que ganar, para que tengan un significado sino nada tiene sentido”, indicó retomando el tema anterior.

En aquella entrevista, la jurado de La Academia habló también de cómo es su día a día con los chicos. Confió que los sábados se levantan a las 6.30 de la mañana, suben todos a la camioneta familiar y los van llevando uno por uno a sus clases deportivas.

Familia ensamblada: en el Día de la Madre Pampita fue despertada por sus cuatro hijos, Bautista, Beltrán, Benicio y Ana (Crédito: Instagram @PampitaOficial)

“Se llevan muy bien”, aseguró la modelo. Luego, describió la personalidad de sus tres hijos varones. “Benicio es como yo, que se trepa al árbol y hace casitas por toda la casa”, contó sobre el menor de los niños.

En tanto, describió a Beltrán como el más parecido a ella. “Tiene muchos TOCs, igual que yo. Es muy ordenado, muy prolijo, sus cosas las tiene impecables, es bueno en el colegio. Yo era medio nerd con eso, me gustaba sacarme buenas notas”, indicó.

En torno a Bautista, que recientemente debutó como modelo, la conductora lo definió como “compañero y protector”, y contó que tiene facilidad con la cámara y que “es muy desinhibido”. Consultado en torno a si ya había llevado alguna novia y cómo era “Pampita suegra”, la esposa de García Moritán respondió que sí, pero que todavía es “una cosa muy naíf”, dando a entender que su hijo todavía es chico y aún no tuvo ninguna relación sentimental seria.