“Sin maquillaje y rompiendo tarima”: la foto de Sol Pérez desde la intimidad de su entrenamiento

En más de una oportunidad, Sol Pérez confesó que comenzó a entrenar su cuerpo desde muy joven pero que sin embargo, gracias al trabajo de los profesionales y a los cambios en la alimentación que le aconsejaron los nutricionistas, su aspecto fue transformándose hacia lo que ella apuntaba.

La participante de MasterChef Celebrity 2 suele compartir en sus redes sociales las diferentes rutinas físicas que realiza, además de diversos consejos útiles para incentivar y generar cambios saludables en sus casi 6 millones de seguidores.

Hace unas horas, la modelo compartió varios de los ejercicios que hizo en su rutina diaria. Empezó por unas sentadillas con salto y, más tarde, mostró cómo hacía otras sentadillas pero con peso. También levantó 70 kilos y le sumó más carga a la barra para hacer un ejercicio de peso muerto. Y concluyó la tanda con abdominales con un comentario dirigido a sus seguidores para que vieran la rutina completa.

“Así sin maquillaje y rompiendo tarima”, escribió la conductora junto a una foto que se tomó después de entrenar en la que posó de espaldas luciendo un minishort blanco y un top deportivo blanco y negro. “Alta rutina la que me mandé hoy. Pídanla ya”, manifestó en el mensaje.

Sol Pérez participará de MasterChef Celebrity 2

La modelo es una de las participantes de la nueva edición del programa culinario que se estrenará el lunes 22 de febrero. Allí competirá contra Claudia Fontán, Gastón Dalmau, Dani La Chepi, Andrea Rincón y Candela Vetrano, entre otras figuras de la televisión.

En una entrevista reciente, la conductora manifestó que está entusiasmada por el desafío de participar en el reality show. “Lo que más me motivó a ser parte de MasterChef Celebrity 2 fue el desafío que presenta el programa. El tal vez no verme en ese rol, va a ser nuevo para mí. Y aprender cosas nuevas. Lo que más me entusiasma de competir creo que es competir contra mí misma, desafiarme, aprender, sorprenderme también. Creo que no pasa tanto por competir contra el de al lado sino competir contra uno mismo”, aseguró Pérez.

