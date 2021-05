Anamá Ferreira criticó sin filtro a Ángela Lerena: “Es insoportable”

Desde que comenzó TV Nostra (América), Ángela Lerena, parte del staff que acompaña a Jorge Rial, recibió duras críticas de parte de distintos referentes de la farándula. La periodista deportiva primero fue cuestionada por Yanina Latorre y, ahora, recibió un fuerte comentario de parte de Anamá Ferreira, que la consideró “insoportable”.

La primera en alzar la voz en su contra fue Yanina Latorre quien varias veces manifestó que “no le gusta” la participación de Lerena en el programa de Rial. Ahora, quien se sumó a las críticas fue la modelo brasileña Anamá Ferreira, que usó su cuenta de Twitter para opinar sobre la performance de la periodista en TV Nostra. “Por favor, que no hable más esta chica, es insoportable”, sentenció. “No quiero hablar más de política, por Dios. La ciudadanía quiere que los políticos trabajen”, agregó.

Anamá Ferreira criticó a Ángela Lerena, panelista de TV Nostra Twitter Anamá Ferreira

Ante sus dichos, varios usuarios opinaron y se posicionaron tanto a favor como en contra de la periodista. Entre ellos, alguien defendió a la esposa de Alejandro Bercovich y tuiteó: “Aguante Ángela. Les duele escuchar la verdad”. Ferreira, que en general no suele responder tuits, citó el mensaje e insistió con su posición: “¿Qué verdad?”.

No es el primer cruce en el que Lerena se ve involucrada esta semana. Es que, días atrás, la periodista protagonizó una fuerte pelea al aire con su compañero Diego Ramos, que también acompaña a Rial en TV Nostra.

Todo comenzó cuando Lerena se refirió al clip que compartió José María Listorti y que fue criticado por Julieta Díaz. “Para salir del estereotipo de que la mujer es una rompe los quinotos con el tema del colegio, como si fuera un problema solo de la mujer, y el hombre pone la licuadora para no escucharla, recurren al cliché de que la mujer no quiere escuchar a su marido hablar de fútbol. Está bien, no es para cancelar a nadie, pero a ver si logramos salir de los estereotipos porque hay gente que se siente dolida”, comenzó expresando la periodista deportiva. Y ejemplificó: “A mí, desde los 5 años me dicen torta, lesbiana, machona, que no querría ser mi novio, que las rodillas raspadas... porque me gusta el fútbol. Y me dijeron mil veces ‘vos fútbol no’. Trabajando en empresas de periodismo deportivo, en los pasillos me decían ‘vos no porque sos mujer’... El estereotipo de que a la mujer no le gusta el fútbol es pesado”.

“Pero te causó gracia, porque te estabas riendo cuando lo viste, recién”, interrumpió Ramos, refiriéndose al clip de Listorti y su mujer que acababan de reproducir. Esa intervención terminó despertando una discusión que escaló hasta tocar cuestiones personales. “Me dio gracia que quieran salir de un estereotipo usando otro. No están bien asesorados”, se justificó Lerena.

LA NACION