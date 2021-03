Horacio Cabak y Sofía “Jujuy” Jiménez se despidieron de Informados de todo

A partir del lunes 8 de marzo las mañanas de América se renuevan. Guillermo Andino vuelve de sus largas vacaciones para conducir Es por ahí, un nuevo ciclo junto a Soledad Fandiño y gran equipo. Razón por la cual hoy fue el último programa de Informados de todo y sus conductores Horacio Cabak y Sofía “Jujuy” Jiménez (quienes estuvieron a cargo del matutino durante el verano) se despidieron muy emocionados.

Último día de la semana, último programa, último pase de BDA a IDT. “Hasta acá llegamos Antonio, se dieron cuenta, se avivaron”, bromeó el exmodelo mientras hacía el clásico intercambio con Antonio Laje y María Belén Ludueña. Mientras el periodista aseguraba que iba a extrañar mucho a sus vecinos, Cabak comentó: “Hoy es nuestro último día. A partir del lunes vuelve Guillermo Andino con Sole Fandiño con Es por ahí, así que haremos el pase en el pasillo Antonio”.

Si bien a lo largo del programa, los conductores se fueron despidiendo de la audiencia, el gran discurso llegó sobre el final. “Quiero agradecer a toda la gente que por redes sociales nos dicen que nos van a extrañar, que qué pena que termine, que la pasaban bien con nosotros. Nosotros vinimos a hacer un reemplazo de un mes y nos terminamos quedando dos meses y una semana. Este espacio le pertenece a Guillermo (Andino) que va a venir con un muy buen programa a partir del lunes”, advirtió Cabak sobre los motivos por los cuales termina el ciclo.

Y enseguida, le dio la palabra a sus compañeros de panel. El primero que tomó la posta fue Mauro Federico, quién resaltó la importancia de trabajar con libertad. “Siempre es importante poder hacer lo que uno piensa que tiene que hacer en televisión con libertad. Y eso es lo primero que quiero destacar. Acá en América siempre me han permitido decir y hacer lo que quería, creo que es lo que corresponde pero vale la pena resaltarlo”, agradeció.

Tras aclarar que al resto de sus compañeros los conoce de hace años, el periodista confesó la grata sorpresa que se llevó con “Jujuy” Jiménez. “Yo no conocía a esta persona. Al principio cuando le dieron el volante me asusté, pero la verdad que terminé queriéndola un montón y me llevo el mejor de los recuerdos. De ustedes qué voy a decir, los conozco hace años”, reveló.

Su discurso fue interrumpido por Mercedes Mendoza, quién se encuentra junto a Federico desde que comenzó el ciclo. “Nosotros no vinimos a hacer un reemplazo de verano sino que estamos acá hace un año. Tengo que agradecer laburar con compañeros como Mauro Federico, Diego Estévez, Guillermo Andino, que es un golazo trabajar con él. A todas las autoridades del canal, que me permitieron trabajar acá. Para mí fue una enorme oportunidad”, expresó muy emocionada.

Y aunque prometió no llorar, fue imposible. “Yo tampoco había trabajado con Sofi. Me encontré una gran amiga con quien me divierto mucho. Gracias al señor Horacio Cabak y al mejor compañero del 2020, el señor Luis Ventura. Gracias al canal porque nunca dudó en abrirme las puertas o darme una mano en este difícil 2020. Me llevo grandes amigos”, agregó, entre lágrimas.

Quebradísima, Jiménez le agradeció sus palabras y contó lo que significó para ella formar parte de este equipo. “Sos hermosa, sos una gran persona, me emociona escucharte hablar. Para mí este programa fue un gran desafío desde el momento cero. Yo también tengo mucho que agradecer a Lili Parodi. Era un gran desafío hacer un informativo de actualidad y trabajar con tantos profesionales. Gracias a todo el equipo por cuidarme y bancarme. Tuvimos momentos difíciles pero se pudo salir adelante y cumplir con nuestra tarea. Claramente no soy especialista en estos temas, pero trato de meterle alegría y buena onda. Fueron dos meses intensivos de mucho aprendizaje”, advirtió llorando quién hace un tiempo se graduó como licenciada en Comunicación.

El último en tomar la palabra fue Cabak. “Yo la pase genial. Me divertí, armamos un lindo equipo. Vinimos con la idea de entretener a la gente, acompañar, informar si pasaba algo importante. Tenemos una coyuntura complicada triste, lo que siempre intentamos fue llevar energía positiva. Hay mucha gente que está sola y su único acompañamiento somos nosotros, siempre intenté que este programa sea así”, lanzó.

“Me encantó volver a América que durante tantos años fue mi casa. El año pasado vine a hacer Polémica en el bar y me convocaron para reemplazar a Alejandro (Fantino) y a Guillermo (Andino) cuando se enfermaron (los conductores contrajeron Covid-19). Luego, cuando se fueron de vacaciones. Hacer un programa en vivo es un desafío, hay que estar atento a todo lo que pasa, me parece que hicimos un buen laburo. Gracias a todo el equipo de producción. Sofi, Mumi, Mauro hasta la próxima”, remató mientras saludaba con el puño a cada uno de sus compañeros.

