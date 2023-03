Sofía “Jujuy” Jiménez recordó el mal momento que vivió con Horacio Cabak y reveló en qué contexto se lo volvió a cruzar

escuchar

Allá por el 2021, Sofía Jujuy Jiménez y Horacio Cabak fueron la dupla encargada de cubrir la mañana de América TV durante la temporada de verano. Estuvieron en la conducción de Informados de todo, pero por lo menos para ella, tal como lo reveló en el pasado, no fue la mejor de las experiencias. Hace unas pocas semanas atrás, la modelo reveló en qué contexto volvió a cruzarse con su excompañero y dio nuevos detalles sobre cómo fue trabajar juntos hace casi dos años, así como de la forma en que la marcó esa experiencia, tanto a nivel personal como profesional.

Semanas atrás, Sofía “Jujuy” Jiménez fue la protagonista de una escena que cobró gran relevancia en la televisión argentina: mientras estaba como invitada en A la Barbarossa (Telefe) apareció con el pantalón manchado de rojo, aparentemente con sangre. Más tarde, reveló que se trató de una campaña publicitaria para concientizar sobre la menstruación y recibió todo tipo de comentarios, tanto abucheos como aplausos en las redes sociales.

Ante su vuelta a la televisión, Jujuy Jiménez recordó su decisión de alejarse a partir de la mala experiencia que vivió con Horacio Cabak (Fuente: Instagram/@sofijuok)

Pero también hubo otra situación que generó conflictos en el pasado y fue precisamente la relación laboral que tuvo con Horacio Cabak. “Me maltrataba delante de todos, yo estaba temblando, me temblaban las piernas, todo se estaba yendo de las manos, me daba consejos de hombre que me veía como una mujer chica que no sabía nada”, contó Sofía en Almorzando con Mirtha Legrand (eltrece) a mediados de 2021.

Ante su inminente vuelta a la pantalla chica, con la participación que tuvo en The Challenge (Telefe), Sofía dio una entrevista a Mitre Live (el ciclo que se emite de lunes a viernes, a través de las redes sociales de la radio) donde le preguntaron si su alejamiento que tuvo de la televisión tuvo que ver con una decisión suya a partir de lo que pasó en el pasado con Cabak mientras ambos conducían el magazine.

“Tuvo que ver absolutamente”, confirmó la modelo. “A mí esa experiencia me atravesó un montón, me pegó un montón. Me considero una persona fuerte y por eso pude salir adelante y pude afrontar esa situación y resolver la conducción de la mejor manera posible. Era por un mes, después se extendió por dos meses. Yo dije ‘tengo mis límites’”.

Horacio Cabak y Jujuy Jiménez, fueron los conductores de Informados de todo durante la temporada de verano 2021 gentileza América

En esta misma línea, la exparticipante de The Challenge agregó: “Ni mi papá me levanta la voz, no lo voy a permitir. Me puse firme. Hoy lo digo como un gran aprendizaje y un momento muy fuerte en mi vida, sobre todo profesional, que me hizo ver también la fortaleza de hacerme cargo de lo que yo trabajo, de lo que quiero ser y de mi lugar en los medios, que tanto lo fui cuidando y lo nutro, y lo genero y lo trabajo todos los días”.

Con total honestidad, reveló que lo que sucedió a inicios de 2021 “un poco había apagado” a distintas partes suyas: “Puso mal a mi Sofi conductora, a mi Sofi artista y me sentí muy mal”. No obstante, aseguró que decidió terminar el programa, puesto que dio su palabra. Al finalizar, le llegó la propuesta de estar en ShowMatch, La Academia (eltrece), donde sostuvo que “le puso otra cara y estuvo buenísimo”. Sin embargo, se sinceró y reconoció que después de todo lo sucedido, necesitó parar.

Jujuy Jiménez reveló que volvió a cruzarse con Horacio Cabak tras el escándalo (IG @radiomitre)

“Eso me sirvió para ver y entender un montón de cosas, llevarme toda esa elección, todo lo aprendido que no fue en vano para nada. Para mí son grandes maestros, las crisis o los momentos duros que uno pasa sirven para después poder reflexionar acerca de eso y salir más fuertes”, analizó y aseguró que su vuelta a la tele en esta nueva etapa de su vida fue “desde otro lugar”.

Para finalizar el tópico, Juan Etchegoyen le preguntó si en los últimos dos años desde que terminó su participación en el programa de América tuvo nuevamente contacto con Cabak. Ella explicó que sí, que se cruzaron en el marco de los desfiles que realiza -y que él conduce-, y aseguró que fue “muy profesional, la cuestión”. A su vez, a modo de cierre, agregó: “A mí la verdad no me interesa tener vínculo, pero soy una persona súper respetuosa con el otro. Entonces, ante todo eso, el respeto como humano, saludar cordialmente. Porque tampoco soy rencorosa, no me quedo con el pasado, yo sigo. Eso no quiere decir que las cosas no me afecten”.

