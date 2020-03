Sol Pérez contó qué partes de su cuerpo intervino con cirugías estéticas

Sol Pérez debutó como panelista de Incorrectas y contó qué partes de su cuerpo intervino quirúrgicamente. Crédito: Instagram: @lasobrideperez

3 de marzo de 2020 • 12:13

"Mis chicas son muy celosas, pero hoy estamos de estreno", anunció Moria Casán esta semana cuando abrió Incorrectas, el ciclo que conduce por América. "Vienen dos nuevas panelistas, dos bombas. Ustedes son mis bebitas, y las entiendo porque yo sufrí los celos, y mucho", dijo la actriz para anunciar la incorporación de nuevas caras al programa: Sol Pérez y Angie Balbiani.

El debut de las dos nuevas "vayainas" dio mucho que hablar. Por un lado, porque Balbiani se refirió a su salida de Intrusos. "Cuando me dijeron que no me renovaban el contrato, me abismé. Pero enseguida me ofrecieron venir acá", dijo la actriz.

Sin embargo, una de las declaraciones más fuertes de la jornada fue la Pérez, que habló de su vínculo con las cirugías estéticas.

"Yo era muy flaquita, pesaba 45 kilos y, obviamente, el cambio se dio cuando empecé el gimnasio", comenzó la mediática. "Igual, cuando me ven me dicen que soy más chiquita de lo que parezco en las fotos o en la televisión, donde la gente me ve tan grandota. Y cuando me ven en persona me dicen: 'Ah, pero sos chiquita'. Y sí, soy chiquita". De esa forma, Sol comenzó a hablar de los cambios que atravesó su cuerpo en los últimos años.

Pero Moria quiso ir más allá, y le consultó a Pérez si además de ir al gimnasio se había hecho "algún retoque" en su cuerpo, y Sol confirmó que se operó la naríz a los ocho años, luego de sufrir un accidente doméstico mientras jugaba con su hermano. "Nos tiramos los dos juntos a la pileta y me pegó con la cabeza. Pero no me toqué casi nada", explicó.

Sin embargo, la conductora insistió y quiso saber si había otras partes del cuerpo de la panelista que habían sido intervenidas ne el quirófano. "Las lolas y nada más. Era una tabla, muy chiquitita", sostuvo Sol. "Si fuese por mí... Quería todo. Me quería hacer algo gigante pero, por suerte, tengo a mi mamá que me dijo: 'No, Sol. Después te vas a arrepentir'".