Quién toca en el Movistar Arena hoy: todos los recitales de la semana del 16 al 22 de marzo de 2026
Este estadio ganó popularidad en los últimos años, donde recibió artistas nacionales e internacionales para distintos públicos
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En el Movistar Arena se realizan shows todas las semanas, de artistas de primer nivel. Este es un espacio que ganó mucho público en los últimos años no solo por su calidad en el sonido, sino también por su comodidad en los accesos y la oferta que entrega en gastronomía, la visibilidad al escenario y los artistas que aterrizan en este espacio.
Es un espacio que tiene una capacidad para alrededor de 15.000 personas y es uno de los escenarios más convocantes en los últimos años. Sus próximas fechas incluyen tanto artistas nacionales como internacionales. En este sentido, muchos se preguntan cuál es la agenda de shows para esta semana.
Quién toca en el Movistar Arena hoy: todos los recitales de la semana del 16 al 22 de marzo de 2026
Esta semana en particular, hay cuatro shows. Estos son:
- Fito Páez, 19 y 20 de marzo: “Fito Páez regresa a Buenos Aires con Sale El Sol Tour 2026, un espectáculo completamente nuevo que reúne los himnos más emblemáticos de su carrera y los reinterpreta con arreglos inéditos”.
- Soda Stereo Ecos, 21 y 22 de marzo: de acuerdo a mensajes oficiales de la productora, este show traerá otra vez a Gustavo Cerati a través de la tecnología para reunirse con sus compañeros arriba del escenario, y promete “mucho más que un holograma”.
Dónde queda el Movistar Arena
El Movistar Arena se encuentra en el barrio porteño de Villa Crespo, junto a la cancha de Club Atlético Atlanta. Más precisamente, su dirección es Humboldt 450. También cuenta con una entrada de ingreso Av. Corrientes 6094.
Cómo llegar al Movistar Arena
La ubicación que tiene este estadio le permite tener una gran accesibilidad, especialmente en transporte público. A continuación, todas las formas de llegar al Movistar Arena y sus principales accesos:
Colectivos:
- 19, 34, 42, 55, 65, 71, 76, 78, 90, 93, 111, 127, 176. También hay paradas del Metrobus en avenidas cercanas como Av. Corrientes y Av. Juan B. Justo, en cercanía al Movistar Arena.
Trenes:
- San Martín (estación Villa Crespo).
- Urquiza (estación Federico Lacroze).
Subte:
- Línea B (estación Dorrego).
Estas opciones permiten llegar al Movistar Arena desde diferentes puntos de la ciudad y son las vías recomendadas para los asistentes a los eventos.
A su vez, se puede ir en auto al estadio, aunque puede ser difícil encontrar lugar para estacionar por la alta demanda de la zona. Los accesos vehiculares principales son Av. Corrientes y Humboldt. Desde el centro porteño se recomienda tomar Av. Corrientes hacia el oeste hasta llegar al barrio de Villa Crespo. También es posible acceder desde el norte por Av. Juan B. Justo.
Cabe recordar que el Movistar Arena cuenta con un estacionamiento dentro de su predio exclusivo para los asistentes de sus shows. Este está gestionado por Seeker Parking, donde se puede reservar y asegurar el lugar con anticipación. Su valor ronda los $8000 por evento.
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