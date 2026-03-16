Violeta Kreimer, la argentina que se ganó el Oscar a Mejor cortometraje de ficción

La ceremonia de los premios Oscar 2026 tuvo también presencia argentina entre los ganadores. La productora Violeta Kreimer fue parte del equipo de Deux personnes échangeant de la salive (Dos personas intercambiando saliva), uno de los dos cortometrajes reconocidos en esa categoría.

El premio fue anunciado por el actor y comediante pakistaní Kumail Nanjiani, que al abrir el sobre sorprendió al público al comentar que el galardón era compartido: “Y el Oscar es para… es un empate, no estoy bromeando”, dijo. Y reveló primero la otra pieza ganadora, The Singers, producida por Sam A. Davis, y luego la producción dirigida por Natalie Musteata y Alexandre Singh y producida, entre otros, por Kreimer. Sobre el escenario, el equipo agradeció el premio.

Violeta Kreimer nació en Vicente López, estudió en el Liceo Francés y vivió en la Argentina hasta los 20 años. Luego se trasladó a Francia, donde continuó sus estudios en Ciencias Políticas y comenzó a desarrollar su carrera profesional.